Батлы в окнах: ТНТ оригинально представил проект "Новые танцы" в Барнауле

Фото: ТНТ

Барнаульские танцовщики устроили батл прямо в здании алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина. Мероприятие прошло 27 августа, накануне старта проекта "Новые танцы" на ТНТ. В нём лучшие танцовщики будут выявлять сильнейшего в формате батла. Однако шанс увидеть танцевальную битву жители Барнаула получили уже сейчас.

Презентация шоу прошла прямо в окнах здания краевого театра драмы, там творилось настоящее безумие. Барнаульцы увлечённо наблюдали за происходящим: две танцевальных команды устроили соревнование, причём зрители не могли понять, кто именно танцует, ведь в окнах виднелись только двигающиеся силуэты. При этом шоу получилось ещё и интерактивным: каждый житель Барнаула мог подойти к зданию и проголосовать за понравившуюся команду, нажав соответствующие кнопки. Рядом, прямо как на спортивных матчах, находилось табло со счётом – за борьбой танцовщиков было очень удобно следить. В итоге батл завершился со счётом 327:288 в пользу красной команды.

В самом же проекте "Новые танцы" на ТНТ нажимать кнопки будут уже члены жюри. Причём состав будет постоянно меняться. Единственным, с кем зритель будет встречаться в каждом выпуске, станет Мигель. Лучшие из лучших в финале разделят призовой фонд в размере 10 миллионов рублей. Вести шоу будут Ляйсан Утяшева и Ульяна Пылаева: первая встретит участников на сцене, а вторая – пообщается с ними за кулисами.