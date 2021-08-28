36 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Республике Алтай

В Республике Алтай 27 августа выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 20 618 случаев заболевания: 6467 – в городе Горно-Алтайске, 3010 – в Майминском районе, 3007 – в Кош-Агачском районе, 1439 – в Усть-Коксинском районе, 1309 – в Онгудайском районе, 1237 – в Усть-Канском районе, 1113 – в Шебалинском районе, 1039 – в Улаганском районе, 867 – в Турочакском районе, 571 – в Чойском районе, 559 – в Чемальском районе.

Зарегистрировано два случая смерти пациентов с коронавирусом. В июле скончались 54-летний житель Кош-Агачского района и 83-летняя жительница Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, в первом случае смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии, во втором – в результате тяжёлых сопутствующих заболеваний на фоне COVID-19. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 346 летальных случаев у пациентов, инфицированных коронавирусом.