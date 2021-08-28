Известный коммунист Павел Грудинин посетил Томск 28 августа. Предприниматель, недопущенный ЦИК до выборов в Госдуму из-за наличия зарубежных активов, решил поддержать местных однопартийцев. В ходе визита Грудинин посетил томский район Каштак, где вопрос одного из жителей о сталинских репрессиях поставил в тупик представителя компартии.

Как передаёт портал "Клуб регионов", во время встречи томич Илья Леонтьев, который является историком по базовому образованию, обратился к Грудинину. Речь зашла о том, как коммунист относится к идее возложить цветы к мемориалу, установленному в память о расстрелянных горожанах, погибших в годы сталинских репрессий. По данным историков, в 1920-1930-е годы на Каштаке были расстреляны десятки тысяч мирных жителей, признанных "врагами революции". Сейчас здесь установлен поклонный крест в память о жертвах политрепрессий.

"Может быть, коммунистам стоит покаяться и возложить цветы к этому мемориалу?" – уточнил позицию Грудинина Леонтьев. Коммунист так и не нашёлся, что на это ответить, предпочтя отмолчаться и уйти от диалога.