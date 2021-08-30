"Ростелеком" составил рейтинг сибирских деревень с самым высоким интернет-трафиком

"Ростелеком" в Сибири определил десять самых востребованных точек Wi-Fi, построенных по проекту "Устранение цифрового неравенства". В топ населённых пунктов вошли три села Забайкальского края, по два поселения из Омской и Новосибирской областей, а также по одному посёлку из Алтайского края, Иркутской области и Красноярского края. За семь месяцев 2021 года их жители скачали более 137 тысяч гигабайт.

Лидером по трафику стал посёлок Ермаки Тулунского района Иркутской области. Треть пользователей этого населённого пункта выходят в Сеть регулярно, не реже одного раза в месяц. На втором месте расположилась деревня Комсомол из Омского района Омской области, на третьем – село Успенка Мошковского района Новосибирской области.

В топ-10 по количеству сессий и скачанному трафику также включены сёла Новоивановка, Среднеаргунск и Капцегайтуй Забайкальского края, деревня Девятериковка Омской области, посёлок Детлово Красноярского края, село Соловьёвка Новосибирской области и посёлок Старая Суртайка Алтайского края.

"Проект по устранению цифрового неравенства изменил жизнь десятков тысяч сибиряков. Теперь они получают государственные и муниципальные услуги онлайн или общаются с друзьями в соцсетях. То, что это удобно, доказывают цифры: в публичной сети теперь зарегистрирован каждый третий житель села Успенка Новосибирской области, а четверть села Капцегайтуй в Забайкалье пользуется бесплатным интернетом регулярно", – отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Николай Зенин.

"Ростелеком" реализует первый этап проекта устранения цифрового неравенства с 2014 года. Программа предусматривает обеспечение высокоскоростным доступом в интернет населённых пунктов, в которых проживают от 250 до 500 человек. Это около 14 тысяч посёлков, сёл и деревень по всей стране. Первый этап планируется завершить в этом году. В Сибири программа уже выполнена в Новосибирской и Кемеровской областях, республиках Алтай, Хакасия и Тыва.