Мэрия показала праздничные плакаты ко Дню города в Барнауле

Фото: barnaul.org
В Барнауле разработали эскизы праздничных плакатов ко Дню города, который состоится 11 сентября. Макеты будущих украшений опубликовал пресс-центр мэрии.
Для плакатов использовали темы присвоения Барнаулу почётного звания "Город трудовой доблести", а также Года науки и технологии.
Завершить основное праздничное оформление к 291-летию планируется до 2 сентября, разместить баннеры – до 9 сентября.
Напомним, что День города в Барнауле в 2021 году состоится 11 сентября, однако пройдёт без концертных программ и фейерверка. Такое решение приняли в мэрии по итогам заседания оргкомитета под руководством главы администрации Вячеслава Франка.
Комментарии
"Строим будущее" - ТЦ и человейники?
Больше похоже на "перекличку" остатков "былой роскоши"=промышленности Барнаула.
Заводы не только не строят будущее, им бы в прошлое возвратиться, когда там работали десятки тысяч, а не пара сотен.
У мэрии нет денег на дизайнера и фотографа? Или они своими силами делали это творчество?
Сколько можно гордиться прошлым! Может уже пора начать настоящим?
кто смотрит на эти плакаты? останавливается , вчитывается... деньги и время на ветер
Про греблю такого же дизайна были стенды.
Дизайнеру бы очень следовало изучить (хотя бы в интернете) как выглядит логотип года науки. И на нем не эта синяя загогулина, а "стилизованное изображение древнего астрономического инструмента — армиллярной сферы"... Как они такую ерунду делают и не краснеют - непонятно..
31.08.2021 15:08
- гость -, более того, в брендбуке года науки стоит прямой запрет на подобное использование логотипа.
да и с гербом города напутали, породы серебряные, никак не темные, огонь золотой, но не красный. Данный порядок утвержден в Положении о гербе города Барнаула и изменение характеристик данным же положением не допускается. Или Администрация своих же НПД не знает?
Город БЫЛОЙ трудовой доблести. Как и эти заводы. Пляски там остались на руинах только.