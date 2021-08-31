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Новости

Мэрия показала праздничные плакаты ко Дню города в Барнауле

, ИА "Амител"
Основные темы – звание "Город трудовой доблести" и Год науки и технологии

Фото: barnaul.org

В Барнауле разработали эскизы праздничных плакатов ко Дню города, который состоится 11 сентября. Макеты будущих украшений опубликовал пресс-центр мэрии.

Для плакатов использовали темы присвоения Барнаулу почётного звания "Город трудовой доблести", а также Года науки и технологии.

Завершить основное праздничное оформление к 291-летию планируется до 2 сентября, разместить баннеры – до 9 сентября.

Напомним, что День города в Барнауле в 2021 году состоится 11 сентября, однако пройдёт без концертных программ и фейерверка. Такое решение приняли в мэрии по итогам заседания оргкомитета под руководством главы администрации Вячеслава Франка.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

31.08.2021 11:58
Гость

"Строим будущее" - ТЦ и человейники?

31.08.2021 12:18
- гость -

Больше похоже на "перекличку" остатков "былой роскоши"=промышленности Барнаула.

31.08.2021 12:19
- гость -

Заводы не только не строят будущее, им бы в прошлое возвратиться, когда там работали десятки тысяч, а не пара сотен.

31.08.2021 13:02
- гость -

У мэрии нет денег на дизайнера и фотографа? Или они своими силами делали это творчество?

31.08.2021 13:38
- гость -

Сколько можно гордиться прошлым! Может уже пора начать настоящим?

31.08.2021 14:17
- гость -

кто смотрит на эти плакаты? останавливается , вчитывается... деньги и время на ветер

31.08.2021 14:55
- гость -

Про греблю такого же дизайна были стенды.

31.08.2021 15:08
- гость -

Дизайнеру бы очень следовало изучить (хотя бы в интернете) как выглядит логотип года науки. И на нем не эта синяя загогулина, а "стилизованное изображение древнего астрономического инструмента — армиллярной сферы"... Как они такую ерунду делают и не краснеют - непонятно..

31.08.2021 15:51
- гость -

31.08.2021 15:08
- гость -, более того, в брендбуке года науки стоит прямой запрет на подобное использование логотипа.

31.08.2021 15:58
- гость -

да и с гербом города напутали, породы серебряные, никак не темные, огонь золотой, но не красный. Данный порядок утвержден в Положении о гербе города Барнаула и изменение характеристик данным же положением не допускается. Или Администрация своих же НПД не знает?

31.08.2021 15:59
- гость -

Город БЫЛОЙ трудовой доблести. Как и эти заводы. Пляски там остались на руинах только.

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