Мэрия показала праздничные плакаты ко Дню города в Барнауле

Фото: barnaul.org

В Барнауле разработали эскизы праздничных плакатов ко Дню города, который состоится 11 сентября. Макеты будущих украшений опубликовал пресс-центр мэрии.

Для плакатов использовали темы присвоения Барнаулу почётного звания "Город трудовой доблести", а также Года науки и технологии.

Завершить основное праздничное оформление к 291-летию планируется до 2 сентября, разместить баннеры – до 9 сентября.

Напомним, что День города в Барнауле в 2021 году состоится 11 сентября, однако пройдёт без концертных программ и фейерверка. Такое решение приняли в мэрии по итогам заседания оргкомитета под руководством главы администрации Вячеслава Франка.