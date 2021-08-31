Статистики сравнили зарплаты в регионах Сибири

Среднемесячная начисленная зарплата в Алтайском крае за первое полугодие 2021 года оказалась самой низкой среди регионов Сибири. Согласно подсчётам Новосибирскстата, в среднем жители региона получали 31 328 рублей.

В лидерах по уровню заработной платы оказались Красноярский край (58 607 рублей), Томская область (50 064 рубля) и Кузбасс (46 695 рублей). Предпоследнее место заняла Республика Алтай с зарплатой 37 875 рублей, а чуть большая зарплата у жителей Омской области – 39 662 рубля.

Самые высокие зарплаты в Алтайском крае оказались в финансовой и страховой сфере (почти 53 тысячи рублей), добыче полезных ископаемых (42,6 тысячи рублей), а также госуправлении и соцобеспечении (41,5 тысячи рублей). Хуже всех ситуация обстоит в гостиничном бизнесе и общепите – 19 тысяч рублей.