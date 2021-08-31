В Барнауле обновили дорожную разметку перед школами

В Барнауле завершили нанесение дорожной разметки возле образовательных учреждений, которые имеют выходы на проезжую часть. До начала учебного года подрядчик "Алтайсветстрой" обновил разметку пешеходных переходов, искусственных дорожных неровностей и надписей "Дети".

Как сообщает пресс-центр мэрии, из 58 таких переходов 39 обновили с помощью термопластика, а ещё 19 – краской.

На других участках дорожной сети также обновляют горизонтальную дорожную разметку, используя износостойкие материалы. На сегодня нанесена продольная разметка по улицам Малахова, Партизанской, Сухэ-Батора, 50 лет СССР, Энтузиастов, Балтийской, Георгиева, Попова.

Зебры размечены по улицам Попова, Антона Петрова, 50 лет СССР, Георгиева, Малахова, Партизанской, Челюскинцев. Также нанесены стоп-линии на 15 участках улично-дорожной сети. В ближайшее время дорожники обновят границы полос движения по улицам Юрина и Матросова.