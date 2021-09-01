32 многоквартирных дома в Барнауле останутся без горячей воды до полутора суток

С 09:00 2 сентября до 21:00 3 сентября горячую воду отключат в 32 многоквартирных домах, трёх детских садах и двух административных зданиях по улицам Взлётной, Балтийской, Сергея Ускова, проезду Северному Власихинскому и проспекту Энергетиков. Как сообщает пресс-служба СГК, это потребуется для капремонта водопровода под строящейся автодорогой по проезду Северному Власихинскому.

Адреса, попавшие под отключения, отмечены на карте ниже.

За полтора дня рабочие проведут монтаж заглушек на трубопроводе, чтобы не ограничивать подачу горячей воды жителям на весь период ремонта. По правилам, перед строительством новых дорог, находящиеся под землёй коммуникации должны быть обновлены. В первую очередь рабочие укрепили железобетонные лотки, которые защищают трубы.