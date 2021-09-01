Жительница Барнаула вложила в "Финико" более 5 млн рублей и потеряла всю сумму

Жительница Барнаула вложила более 5,2 млн рублей в компанию "Финико" и осталась без денег, сообщает "Комсомольская правда".
Женщина зарегистрировалась на платформе в мае и вносила туда деньги в течение месяца. Также она посещала встречи с партнёрами "Финико", где узнавала о достижениях топ-лидеров, училась привлекать новых людей и отвечать на возражения скептиков.
При этом все деньги, которые горожанка направляла на специальную платформу, превращались в криптовалюту. А поскольку в июле пирамида рухнула и платформа уже не работает, деньги вывести нельзя.
"Со слов основателя компании, с платформы выведены все деньги, обеспечивающие её работу, а без реальных средств в криптовалюте цифры на платформе ничем не обеспечены и не могут быть возвращены пользователям", – рассказали изданию в прокуратуре.
Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается.
Комментарии
"училась привлекать новых людей и отвечать на возражения скептиков."
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Ну дык она сама участница финансовой пирамиды. За это надо уголовную ответственность вводить, правоохренители на неё время тратят, как на потерпевшую. Хотела легких денег срубить, сама виновата.
люди сошли с ума . все занавес
задам не оригинальный, но до сих пор актуальный вопрос: откуда у дураков деньги?!
Она может теперь выступать с тренингами "Как заработать 5'000'000" (те самые, которые вложила)
В ARTERY пусть перевложится, дело надежное, местные зазывалы врать не станут (нет).
Умничка
Если нашла 5 млн. вложит в "МММ", то и ещё найдет на жизнь!
По слухам в Барнауле одним из топ лидеров была племянница действующего алтайского депутата Госдумы З.
бесплатный сыр в мышеловке
1.09.2021 15:05
- гость -
Он не бесплатен, т.к. плата - жизнь!
Какое уголовное дело, там написано инвестиции, а значит есть риск потерять, и все законно. Учите термины и не лезьте, если котелок не варит.
Теперь на Артери народ переключается.
Верят что успеют "заработать".
Верят что успеют соскочить, они же умные.
Потеряют другие, но не они.
Главное, поскорее в пирамиду влезть.
Но покуда не переведутся на свете дураки, пирамиды будут жить.
Непрерывно подрастает новое поколение, которое еще не обжигалось.
Денег халявных хочется, а работать не хочется.
Ну и у Артери же свой "продукт", и работают по технологии стейков (да, программистское слово "стек" слышали, но применили как поняли, т.е. лапша даже безграмотными писана, читал ради интереса).
маргарита зобнева
Вот не могу понять, а в чем мошенничество? Она сама, в здравом уме и твердой памяти вносила на счет деньги! Хотела заработать но "прогорела". Это бизнес, кто то выигрывает, а кто то проигрывает!
Нет, ну принцип - самое главное вовремя выйти из состава пирамиды никто не отменял. Может быть ей выйти не давали? Ну тогда это не мошенничество...наверное это грабёж или разбой.
1.09.2021 15:49
Лёха, самое главное- вообще не входить в пирамиду.
"Вот не могу понять, а в чем мошенничество? Она сама, в здравом уме и твердой памяти вносила на счет деньги! Хотела заработать но "прогорела". Это бизнес, кто то выигрывает, а кто то проигрывает!"
А мошенникам так и отдают деньги в здравом уме, только умысла никто не отменял, тебя вводят в заблуждение, что это мол это никакая не пирамида, а инвестиционная компания, основанная благодетелями дабы русский народ встал с колен. Понятно что все шито белыми нитками, но народ у нас доверчивый и свято верующий в существование людей искренне желающих чтоб ты стал богатым и счастливым. В кризисные времена такая вера лишь усиливается и лезут инфоцыгане, пирамидчики, сетевики из-за всех щелей.