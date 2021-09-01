Жительница Барнаула вложила в "Финико" более 5 млн рублей и потеряла всю сумму

Жительница Барнаула вложила более 5,2 млн рублей в компанию "Финико" и осталась без денег, сообщает "Комсомольская правда".

Женщина зарегистрировалась на платформе в мае и вносила туда деньги в течение месяца. Также она посещала встречи с партнёрами "Финико", где узнавала о достижениях топ-лидеров, училась привлекать новых людей и отвечать на возражения скептиков.

При этом все деньги, которые горожанка направляла на специальную платформу, превращались в криптовалюту. А поскольку в июле пирамида рухнула и платформа уже не работает, деньги вывести нельзя.

"Со слов основателя компании, с платформы выведены все деньги, обеспечивающие её работу, а без реальных средств в криптовалюте цифры на платформе ничем не обеспечены и не могут быть возвращены пользователям", – рассказали изданию в прокуратуре.

Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается.