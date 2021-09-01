Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Если в больших школах Барнаула на торжествах в честь Дня знаний присутствовали сотни учеников, то в скромном здании рядом с Покровским собором на линейку 1 сентября вышли всего два первых класса. Больше учеников школа № 13 – она же старейшая в Барнауле – вместить просто не может. Корреспондент amic.ru Екатерина Смолихина сходила туда на праздник и говорит, что в этой школе всё проходит удивительно душевно.

Старшеклассницы с цветными волосами, удивлённые первоклашки с огромными букетами, смешливые и дерзкие "почти выпускники" и улыбающиеся учителя – вроде всё то же самое, как в других школах, но почему-то здесь чувствуется какая-то особенная атмосфера уюта и поддержки.

"У нас по два первых, вторых и так далее классов, кроме 10 и 11, их по одному, всего 20 классов, 540 учащихся, школа маленькая, больше формировать не можем", – рассказывает директор школы Людмила Викторовна Кузнецова. Она пришла сюда практически со студенческой скамьи в 1985 году. А в 2004 году стала директором.

"Родители сюда приходят и говорят: атмосфера у вас тут другая и дышится легче. Так всё же натуральное. Кирпичи на яичном растворе. Поэтому здание крепкое, простояло 129 лет", – отмечает Людмила Викторовна.

Первых учеников школа № 13 приняла 130 лет назад. Тогда у неё ещё не было своего здания, и дети ходили учиться по домам прихожан Покровского собора. Занимались в том числе и у основателя школы общественного деятеля Василия Штильке. Именно он решил открыть младшее отделение Нагорной школы для Зайчанской слободы. Так в 1896 году появилось деревянное здание начальных классов на Анатолия, 241 (сейчас оно выставлено на продажу), а через пять лет на Анатолия, 193, появилась церковно-приходская школа при Покровском соборе. Деньги на её постройку копились десять лет. В тридцатые годы школа носила имя Николая Чернышевского. В то время она стала базовой школой для Барнаульского учительского института. В её стенах проходили практику будущие учителя со всего края.

В 2008 году младшую школу объединили со средней, 10 и 11 классы (старшая школа) появились в учебном заведении только в 2011 году.