Барнаульский "Коммунальщик" дважды проиграл на своём стадионе

Барнаульский "Коммунальщик" дважды проиграл действующему чемпиону России. Матчи женской Суперлиги по хоккею на траве против подмосковного "Динамо-Электросталь" состоялись 1 и 2 сентября на стадионе "Коммунальщик" и завершились поражениями алтайской команды с результатами 0:4 и 0:8.

Напомним, подмосковный клуб в прошлом году выиграл чемпионат России и уверенно лидирует в сезоне 2021. Барнаульские девушки сейчас занимают четвёртое место.

7 и 8 сентября "Коммунальщик" проведёт заключительные домашние матчи чемпионата против команды санкт-петербургского УОР-2.