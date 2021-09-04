Прожиточный минимум в России предлагают увеличить до 25 тысяч рублей

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил увеличить размер прожиточного минимума в России до 25 тысяч рублей. Об этом сообщает ura.ru.

Арефьев отметил, что увеличение до 50-100 тысяч рублей может оказать влияние на товарную массу, но увеличение до 25 тысяч рублей не скажется на инфляции.

"Никто не бросится покупать квартиры, машины. Никто не будет кушать в два раза больше", – отметил депутат.

Он добавил, что в данный момент размер прожиточного минимума в России гораздо меньше, чем в странах Европы.