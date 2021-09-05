Лидер Rammstein Тилль Линдеманн спел по-русски на Красной площади

Вокалист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн выступил на фестивале "Спасская башня" на Красной площади в Москве, где исполнил песню "Любимый город" на русском языке. Об этом пишет ТАСС.
Исполнитель выступил в сопровождении Военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательного оркестра МЧС России и Оркестра отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии.
Фестиваль "Спасская башня" проходит с 27 августа по 5 сентября. Его участниками стали стали оркестры из России, Белоруссии, Греции, Катара и Мексики. Линдеманн, как специальный гость мероприятия, также споёт на его закрытии.
Ранее Тилль Линдеманн выпустил два клипа на советскую фронтовую песню "Любимый город". Первый ролик появился 23 апреля, а второй был опубликован 9 мая. Также 1 июня музыкант представил клип на песню Ich hasse Kinder, снятый в духе советской эпохи.
Комментарии
Спасибо!
Блин, приятно слушать. Молодец
Кто бы мог подумать, что спустя 75лет, после окончания Великой отчественной войны, немцы будут петь русские песни на Красной площади...
«Любимый город» — популярная песня советского композитора Никиты Богословского на стихи поэта Евгения Долматовского, написанная в 1939 году для кинофильма «Истребители»
Но у меня она связывается с войной.
Светлая память погибшим.
Любишь русских девушек - так по-русски и запоешь.