Лидер Rammstein Тилль Линдеманн спел по-русски на Красной площади

Вокалист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн выступил на фестивале "Спасская башня" на Красной площади в Москве, где исполнил песню "Любимый город" на русском языке. Об этом пишет ТАСС.

Исполнитель выступил в сопровождении Военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательного оркестра МЧС России и Оркестра отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии.

Фестиваль "Спасская башня" проходит с 27 августа по 5 сентября. Его участниками стали стали оркестры из России, Белоруссии, Греции, Катара и Мексики. Линдеманн, как специальный гость мероприятия, также споёт на его закрытии.

Ранее Тилль Линдеманн выпустил два клипа на советскую фронтовую песню "Любимый город". Первый ролик появился 23 апреля, а второй был опубликован 9 мая. Также 1 июня музыкант представил клип на песню Ich hasse Kinder, снятый в духе советской эпохи.