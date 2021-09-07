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"Лежал на кровати с инфарктом": почему экс-министру Юрию Денисову отказали в УДО

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Суд города Рубцовска не отпустил 73-летнего мужчину на свободу к семье
Фото: правительство Алтайского края

Фото: правительство Алтайского края

Городской суд Рубцовска отказал в условно-досрочном освобождении бывшему заместителю губернатора Алтайского края Юрию Денисову, отбывающему восьмилетний срок за коррупцию. Заседание прошло 3 сентября. Для родственников экс-чиновника решение суда стало настоящим шоком: они были уверены, что 73-летний Юрий Денисов, находящийся в ИК-10 уже четыре года, искупил свою вину и заслужил УДО. Тем более у руководства колонии, по их словам, не было претензий к поведению бывшего замгубернатора. Однако в суде выяснилось, что во время нахождения в СИЗО, когда у Денисова случился инфаркт, он много лежал на кровати. А это является серьёзным нарушением.

"Руки не держал за спиной"

По словам сына заключённого, Антона Денисова, за время нахождения в колонии Рубцовска у его папы не было взысканий за плохое поведение. Бывший чиновник работает в местной библиотеке и считается одним из активистов в ИК-10. В начале августа экс-замгубернатора подал прошение об УДО, надеясь выйти на свободу в начале октября. Как раз к своему дню рождения (5 октября 2021 года Денисову исполнится 74). Однако во время рассмотрения прошения выяснилось: когда Юрий Денисов находился в СИЗО, он совершил несколько серьёзных нарушений. Они и не позволили выйти на свободу по УДО. В частности, экс-чиновник пару раз не держал руки за спиной в присутствии сотрудников изолятора, а после перенесённого инфаркта много лежал на кровати, хотя в СИЗО днём это строго запрещено.

"Основные претензии, что папа не держал руки за спиной. Когда был сердечный приступ, он лежал на кровати с сердечным приступом после посещения врача и приёма лекарств. И ещё несколько аналогичных якобы нарушений, но о них никто не знал до сегодняшнего дня, нигде ни разу они не фигурировали", – пояснил amic.ru решение суда Антон Денисов.

"Нестабильное поведение"

В городском суде города Рубцовска назвали свою версию, почему не отпустили домой к родственникам 73-летнего осуждённого раньше окончания срока. В суде не уверены, что Юрию Денисову хватило пяти лет в колонии, чтобы в будущем вновь не пойти на преступление.

"Нестабильное поведение осуждённого Денисова не позволяет сделать вывод о том, что он твёрдо встал на путь исправления и выработал устойчивые навыки правопослушного поведения", – аргументировал свою позицию суд.

В горсуде добавили, что решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами. Через полгода бывший вице-губернатор или его защита могут обратиться в суд с повторным прошением об УДО.

За что сидит Юрий Денисов?

В марте 2016 года Юрия Денисова задержали по обвинению в особо крупном взяточничестве и приговорили к восьми годам и одному месяцу лишения свободы. Общая сумма взяток, получение которых вменяли Юрию Денисову, составила около 2,5 млн рублей.

В октябре 2017 года бывшего чиновника конвоировали в ИК № 10 строгого режима в Рубцовске. В исправительном учреждении есть молитвенная комната, клуб, библиотека с большим книжным фондом, кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета. Срок окончания наказания Денисова истекает в апреле 2024 года.

Кстати, во время отбывания наказания Юрий Денисов дал эксклюзивное интервью amic.ru. В нём он рассказал о проблемах со здоровьем, признался в получении взятки и объяснил, чем занимается в неволе.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

7.09.2021 07:27
Гость

Вор должен сидеть в тюрьме...

7.09.2021 07:47
Гость

Интересно- этого за 25 млн. взятки на 8 лет,а Штанине за мошенничество на12 млн. условка. Ну да,коррупция у нас вроде как строже карается,но всё-же...

7.09.2021 07:47
- гость -

Получал хорошую зарплату и все мало было. Обратите внимание, как только власть имущий попадает в тюрьму, так сразу у него появляется куча болезней!

7.09.2021 08:06
- гость -

Когда деньги с подчиненных брал, то руки за спиной не держал

7.09.2021 08:20
Евгений

ДОБРЫЕ ВЫ ВСЕ ЛЮДИ...ДАЙ ВАМ БОГ ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ

7.09.2021 08:29
Гость

Согласна, про Штань. Эта прям мигом раскаялась, лишь бы не сидеть.... А тут и сидит уже полсрока и инфаркт... Справедливо, ага...

7.09.2021 08:45
Виктор

Получается, можно жить вот так, и про тебя будут регулярно вспоминать, и даже некоторые комментаторы станут жалеть? Вместо равнодушия и забвения?

7.09.2021 08:47
- гость -

не позволяет сделать вывод о том, что он твёрдо встал на путь исправления и выработал устойчивые навыки правопослушного поведения",


А стелле штань даже возможности не дали выработать устойчивые навыки правопослушного поведения. Несправедливо, надо поменять Денисова и штаню местами, пусть за него досидит 3 года, хотя по хорошему по штане 10 лет плачет (без права переписки).

7.09.2021 08:50
- гость -

можно жить вот так, и про тебя будут регулярно вспоминать, и даже некоторые комментаторы станут жалеть? Вместо равнодушия и забвения?

Да не жалеем мы, мы возмущаемся почему Штань ускользнула от избирательного правосудия.

7.09.2021 09:23
- гость -

Юрий Николаевич всю жизнь брал взятки. Дааавненько с ним знаком, еще с начала 80-х годов ХХ века.

7.09.2021 09:23
- гость -

Как воровать - то здоровье хоть в космос лететь. Как в тюрьму, так сразу «инфаркт микарда, вот такой рубец».

7.09.2021 09:29
- гость -


7.09.2021 08:50
- гость -
Да не жалеем мы, мы возмущаемся почему Штань ускользнула от избирательного правосудия.
_________________________________________________________________

"...Правосудие куплено..." - 12 Стульев

7.09.2021 10:11
- гость -

7.09.2021 09:29
- гость -


Суд идет, правосудие стоит.

7.09.2021 10:16
гость

Отштаньте, отштаньте, не сидела и не сяду! Еще и должность прикуплю покруче и еще лучше заживууу!

7.09.2021 10:19
- гость -

Ему 73 года, а вы все надеетесь, что человек исправится. А зачем ему исправляться? Прожил же он до этого как-то 68 лет, и хорошо прожил.

7.09.2021 11:01
- гость -

Как-то не жалко совсем

7.09.2021 11:35
гость

можно жить вот так, и про тебя будут регулярно вспоминать, и даже некоторые комментаторы станут жалеть? Вместо равнодушия и забвения?

Да не жалеем мы, мы возмущаемся почему Штань ускользнула от избирательного правосудия.
+1 плюсую
Кстати, про Новикова какие новости? Тому даже на 10 суток нельзя присесть!

7.09.2021 11:40
- гость -

Видимо, что у Денисова нет рычагов, у Штань их много. Делаю вывод, сто Денисов не так много по факту украл и вообще неплохой человек. В россии же чем больше вопуешь тем меньше наказание

7.09.2021 12:41
- гость -

Дед крал у детей и по тому не заслуживает ни кокого снисхождения
Ему и так подарок подкинули, что бабку его подельницу не закрыли
А здоровье он не у станка или в поле подорвал

7.09.2021 13:16
- гость -

Причем здесь рычаги. Разные составы преступления. У денисова взятки , у штань мошенничество , . Обоим назначено справедливое наказание.

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