"Лежал на кровати с инфарктом": почему экс-министру Юрию Денисову отказали в УДО

Городской суд Рубцовска отказал в условно-досрочном освобождении бывшему заместителю губернатора Алтайского края Юрию Денисову, отбывающему восьмилетний срок за коррупцию. Заседание прошло 3 сентября. Для родственников экс-чиновника решение суда стало настоящим шоком: они были уверены, что 73-летний Юрий Денисов, находящийся в ИК-10 уже четыре года, искупил свою вину и заслужил УДО. Тем более у руководства колонии, по их словам, не было претензий к поведению бывшего замгубернатора. Однако в суде выяснилось, что во время нахождения в СИЗО, когда у Денисова случился инфаркт, он много лежал на кровати. А это является серьёзным нарушением.

"Руки не держал за спиной"

По словам сына заключённого, Антона Денисова, за время нахождения в колонии Рубцовска у его папы не было взысканий за плохое поведение. Бывший чиновник работает в местной библиотеке и считается одним из активистов в ИК-10. В начале августа экс-замгубернатора подал прошение об УДО, надеясь выйти на свободу в начале октября. Как раз к своему дню рождения (5 октября 2021 года Денисову исполнится 74). Однако во время рассмотрения прошения выяснилось: когда Юрий Денисов находился в СИЗО, он совершил несколько серьёзных нарушений. Они и не позволили выйти на свободу по УДО. В частности, экс-чиновник пару раз не держал руки за спиной в присутствии сотрудников изолятора, а после перенесённого инфаркта много лежал на кровати, хотя в СИЗО днём это строго запрещено.

"Основные претензии, что папа не держал руки за спиной. Когда был сердечный приступ, он лежал на кровати с сердечным приступом после посещения врача и приёма лекарств. И ещё несколько аналогичных якобы нарушений, но о них никто не знал до сегодняшнего дня, нигде ни разу они не фигурировали", – пояснил amic.ru решение суда Антон Денисов.

"Нестабильное поведение"

В городском суде города Рубцовска назвали свою версию, почему не отпустили домой к родственникам 73-летнего осуждённого раньше окончания срока. В суде не уверены, что Юрию Денисову хватило пяти лет в колонии, чтобы в будущем вновь не пойти на преступление.

"Нестабильное поведение осуждённого Денисова не позволяет сделать вывод о том, что он твёрдо встал на путь исправления и выработал устойчивые навыки правопослушного поведения", – аргументировал свою позицию суд.

В горсуде добавили, что решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами. Через полгода бывший вице-губернатор или его защита могут обратиться в суд с повторным прошением об УДО.

За что сидит Юрий Денисов?

В марте 2016 года Юрия Денисова задержали по обвинению в особо крупном взяточничестве и приговорили к восьми годам и одному месяцу лишения свободы. Общая сумма взяток, получение которых вменяли Юрию Денисову, составила около 2,5 млн рублей.

В октябре 2017 года бывшего чиновника конвоировали в ИК № 10 строгого режима в Рубцовске. В исправительном учреждении есть молитвенная комната, клуб, библиотека с большим книжным фондом, кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета. Срок окончания наказания Денисова истекает в апреле 2024 года.

Кстати, во время отбывания наказания Юрий Денисов дал эксклюзивное интервью amic.ru. В нём он рассказал о проблемах со здоровьем, признался в получении взятки и объяснил, чем занимается в неволе.