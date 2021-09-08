Власти Барнаула устроят масштабную доработку Сибирской долины

Власти Барнаула займутся решением проблем жителей посёлка Сибирская долина. Населённый пункт ждёт масштабная доработка, рассказал "Толку" председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьёв.
По проекту, разработанному компанией "Ресурс", пройдёт перераспределение участков, которые не используются или находятся в частной собственности. Это позволит сформировать более 50 участков, которые отойдут муниципалитету.
В Сибирской долине планируют построить два детских сада на 100 мест. Один – к 2025 году, второй – к 2030-му. Здесь также появится школа на 275 учеников, магазин и площадка для игр и спорта.
На большом участке на углу улиц Белгородской и Валдайской готовят место под строительство жилых домов. До 2025 года власти планируют построить 104 усадьбы.
Свободные территории выделены под строительство дорожной сети.
Власти также планируют доработать коммунальные сети и водонапорную башню.
Ранее сообщалось, что жители посёлка Сибирская долина недовольны тем, как работает 33-й автобусный маршрут. По словам местных жителей, ждать автобуса иногда приходится больше часа.
Комментарии
А другие подобные посёлки? Например, те, которые за Власихой?
Полная чушь🤣, какой сади и школа, там НЕТ и не будет столько дитей, бональный захват земли для нужд муниципалитета. Для начала автобусное сообщение зделайте, и газ с электричеством, там только первые три улицы имеют доступ к цивилизации
Не много ли чести сибирской долине? какое то лобби не здоровое этому захолустью.
8.09.2021 11:07
- гость -
Полная чушь🤣, какой сади и школа, там НЕТ и не будет столько дитей, бональный захват земли
садиК, дЕтей, бАнальный
вы таджик??? или грамоте не обучены?
Опять что то предвыборное? То трамвай на южный то садики в долину. Прям манна небесная на уши льется
Скорей бы им все построили, потому что эти мещане надоели ездить на наш Южный и занимать наши места в больницах и школах.
Да да! что только не на обещают перед выборами
А чего Вы возмущаетесь, посмотрите кто там командует и станет все понятно, своему ставленнику пытаются помочь
Та же проблема, что и со всеми многочисленными новостройками, жилья куча, а ни садов ни школ никто не продумал, да и в этом случае что значит школа будет к 2030 году то
надо лишь потерпеть до 20 сентября. потом всё наладится. перестанут пугать колонистов сибирских всяким вниманием царским.