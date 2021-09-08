Власти Барнаула устроят масштабную доработку Сибирской долины

Власти Барнаула займутся решением проблем жителей посёлка Сибирская долина. Населённый пункт ждёт масштабная доработка, рассказал "Толку" председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьёв.

По проекту, разработанному компанией "Ресурс", пройдёт перераспределение участков, которые не используются или находятся в частной собственности. Это позволит сформировать более 50 участков, которые отойдут муниципалитету.

В Сибирской долине планируют построить два детских сада на 100 мест. Один – к 2025 году, второй – к 2030-му. Здесь также появится школа на 275 учеников, магазин и площадка для игр и спорта.

На большом участке на углу улиц Белгородской и Валдайской готовят место под строительство жилых домов. До 2025 года власти планируют построить 104 усадьбы.

Свободные территории выделены под строительство дорожной сети.

Власти также планируют доработать коммунальные сети и водонапорную башню.

Ранее сообщалось, что жители посёлка Сибирская долина недовольны тем, как работает 33-й автобусный маршрут. По словам местных жителей, ждать автобуса иногда приходится больше часа.