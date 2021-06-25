Вопрос вкусов. Барнаульский инвестор построит элитный ЖК, несмотря на "бойкот" градсовета

Элитный жилой комплекс на ул. Пролетарской, 80, третий раз "забраковали" на градостроительном совете в Барнауле. Проект представляли комиссии в феврале и марте 2021 года, но экспертов не устраивал то внешний вид ЖК, то его "содержание". На третьем заседании "строительные" чиновники и архитекторы вновь заявили, что ЖК нуждается в доработке. Однако на четвёртый "суд" инвестор не пойдёт: он настаивает, что все замечания, советы и предложения комиссии несут лишь рекомендательный характер. А потому девелопер может приступать к работе даже без одобрения градсовета.
И это не то, и то – не то
Жилой комплекс планирует возводить новая для Барнаула компания "СОК". Осенью 2020 года инвестор начал готовить участок под новый ЖК, а в феврале 2021-го представил концепцию здания на градостроительном совете.
Мастерская "Классика" (которой руководит Александр Деринг) разработала проект восьмиэтажного элитного дома с кирпичными фасадами тёмно-коричневого цвета. В ЖК запроектировано 84 квартиры ("двушки", "трёшки", "четырёшки") и 54 машино-места в подземном и гостевом паркингах. Однако члены градсовета проект "разнесли": они назвали его "спичечным коробком" за неприметную архитектуру.
На повторном, мартовском заседании архитекторы "Классики" представили переработанный проект: здание было выполнено в классическом стиле с фасадами из кирпича молочного и светло-коричневого цвета. На крыше решили разместить смотровую площадку, которую можно использовать и для занятий спортом.
Но эксперты вновь отправили проект на доработку: объект им напоминает офисный центр, прокуратуру или университет, а не дом.
Кроме того, по мнению комиссии, ЖК слишком велик для участка (его площадь 0,9 га), и его надо уменьшить. От застройщика потребовали подготовить и проект застройки всего микрорайона. Так станет понятно, как будет развиваться квартал в будущем.
Ещё раз менять концепцию ЖК заказчик не стал и на третьем заседании 24 июня представил проект без изменений. Разрабатывать концепцию застройки микрорайона инвестор также отказался.
Эксперты настойчивость и упрямство девелопера не оценили и не согласовали эскизный проект.
"Мэрия озвучила, что у неё есть своё собственное видение застройки этого участка. Вопрос не в архитектуре: по мнению чиновников, на участке должно быть другое здание по объёму, форме. Но ведь мы сделали проект не "с потолка", а точно в соответствии с выданными самой же мэрией документами, градостроительным планом земельного участка", – объясняет amic.ru руководитель "Классики" Александр Деринг.
Правило прецедента
Впрочем, запрещать строительство ЖК на ул. Пролетарской, 80, экспертный совет тоже не вправе. И это доказал проект нового ЦУМа, который 15 июня повторно представляли на комиссии. Члены градсовета почти единогласно отказались согласовывать проект и отправили его на доработку, но в протоколе заседания указано лишь "рекомендовать" учесть все замечания. Это значит, что заказчик может начинать строительство объекта без дальнейших формальных согласований. Александр Деринг отмечает, что компания "СОК" пойдёт по тому же пути, что и проектировщики ЦУМа.
"Итог заседания таков: инвестор может больше не представлять проект на градсовете, мэрия всё равно его не согласует. Так как комиссия носит рекомендательный характер, компания может выполнить детальный рабочий проект объекта (на градсовете представляют лишь эскизный проект, – прим. ред.), сдать его на экспертизу, получить положительное заключение и идти за разрешением на строительство. Если комитет по строительству и архитектуре (именно он выдаёт документ, – прим. ред.) не найдёт в проекте нарушений, то инвестор начнёт строительство", – говорит Александр Деринг.
Какой проект "СОК" реализует на участке, ещё неизвестно: инвестор вправе выбрать любой из двух разработанных вариантов дома.
"Я как автор могу настаивать на первой концепции (ЖК в современном стиле, – прим. ред.). Мне он нравится больше всего. Но было сделано два варианта, и какой выберет заказчик, не ясно. Оба варианта выполнены профессионально и грамотно", – говорит архитектор.
Реформа градсовета
История с ЖК на ул. Пролетарской, 80, доказала, что в работе градостроительного совета наступил кризис. По словам Александра Деринга, всё чаще мнения заказчиков, представляющих проекты, и членов комиссии расходятся. Однако градсовет может лишь высказывать свои пожелания по проекту и рекомендовать различные изменения. Прислушиваться к замечаниям или нет – застройщик решает сам.
"Градсовет начинает носить субъективный характер. Если при проектировании объекта не допущено нарушений градостроительных норм, регламентов, документов, значит, нет оснований для отказа. Законодательно не прописано, что у здания должен быть определённый цвет, стиль. Это персональная, профессиональная и этическая ответственность архитектора, который разрабатывает проект. Это вопрос вкусовой", – подчёркивает Александр Деринг.
На заседании 24 июня "строительные" чиновники предложили провести реформу градостроительного совета. Они, в свою очередь, тоже недовольны низким качеством представляемых предложений. По их мнению, нужно сделать двухступенчатую оценку проектов.
"На совет выносят очень много объектов, и возникает очередь. А когда мы начинаем рассматривать проект на заседаниях, там даже не все материалы и чертежи готовы. Поэтому предложено создать комиссию из тех же членов совета, которая будет анализировать материалы и решать – допускать проект до градсовета или нет. Это чисто технические вопросы", – объяснил amic.ru руководитель "Архитектурной мастерской П.И. Анисифорова" Петр Анисифоров.
Зачем тогда нужен градсовет?
Градостроительный совет с точки зрения закона – формальный орган, который оценивает будущие объекты и выносит свою оценку. В соответствии с правилами землепользования и застройки Барнаула*, все проекты многоэтажных и среднеэтажных домов обязаны проходить обсуждение на градсовете. Запретить строительство комиссия не может, этим правом наделён лишь комитет по строительству и архитектуре.
Из постановления администрации Барнаула № 1138:
Градостроительный совет администрации города Барнаула является постоянно действующим совещательным органом, созданным администрацией города Барнаула в целях содействия осуществлению единой градостроительной и архитектурной политики на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, повышения качества градостроительных и архитектурных проектов, реализуемых на его территории.
Тем не менее считать градсовет бесполезным нельзя. В состав органа входят профессиональные архитекторы, которые могут указать на ошибки или недочёты в проектах. По словам Петра Анисифорова, цель комиссии – помогать застройщикам в разработке концепции проектов и защищать интересы барнаульцев.
"В процессе создания проекта нужно оценивать градостроительные, инженерные, экологические составляющие. Это надо чувствовать и понимать. Надо, чтобы красиво было и удобно жителям. Здесь целая серия вопросов, на которые должны быть ответы. А совет даёт рекомендации, показывает, что не так. Если какие-то спорные вещи, заказчик проекта сам решает, соглашаться или нет", – отмечает архитектор.
*"Правила землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края", ст. 18, ч. 5:
Застройка земельных участков, расположенных в границах территорий памятников и ансамблей, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в границах территорий памятников и ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия, территориальной зоны смешанной и общественно-деловой застройки городского центра (СОД-1), зоны смешанной и общественно-деловой застройки местного значения (СОД-2), зоны застройки многоэтажными многоквартирными домами (Ж-1), зоны застройки среднеэтажными многоквартирными домами (Ж-2), многофункциональной общественно-деловой зоны (ОД-1), зоны специализированной общественной застройки в области социального и культурно-бытового обслуживания (ОД-2), зоны исторического центра (ОД-4), а также на красной линии магистральных улиц и дорог города Барнаула (если проектируемые объекты формируют застройку магистральных улиц и дорог), осуществляется с учётом рекомендаций градостроительного совета.
Комментарии
Ну и на кой чёрт этот экспертный совет, если у него нет никаких полномочий и его может нагнуть любой делец?!
Так они по всему городу таки коробкИ, а этот не глянулся... В чём причина?
Между прочим неофициально Деринга называют главным архитектором города, а это значит что?! Что он как Лоза фигни не скажет.
25.06.2021 10:53
- гость
Неофициально - это как?
Кто называет? Где? Посетители круглосуточных баров Пифков?
25.06.2021 10:53
- гость -
Это ничего не значит. Чисто формальная должность в сегодняшней системе.
А что говорят независимые эксперты?
Не понимаю, чо градсовет крысится. Верхнее фото- вариант брежневки, нижнее - хрущёвки. Только этажей больше. Полно таких домов. Примитивных коробок, раскрашенных в разные цвета.
Ну Деринг не Франческо Растрелли, что его, расстрелять теперь?.
25.06.2021 10:59
- гость -
Ну что вы как маленький, вот вам примеры неофициальных званий "Золотой голос России"-Басков, "Король российской эстрады"-Киркоров, "Примадонна"-Пугачева и т.д. А это в нашей тихой гавани -Главный архитектор города. Или у вас есть возражения?
И тенистая улочка, по которой приятно пройти, станет заурядной бытовой улицей...
Своим комментарием о вкусе, Дёринг полностью расписался в своей профнепригодности. Это ни еда, от которой можно просто оказаться и не есть, ни картина, которую можно снять и ни одежда, которую можно не одевать. Это АРХИТЕКТУРА ГОРОДА, от которой не избавишься просто так и которая на десятилетия и века определяет вид города. Дёринг занимается формализмом, он рассуждает ни как архитектор, а как полуграмотный чиновник ссылаясь на ГОСТ и нормы.
25.06.2021 11:09
- гость -
Ну что вы как маленький..... Или у вас есть возражения?
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Возражений нет. Только дополнения.Бывает неофициальное звание "главный бездарный архитектор". Ещё "главный выпивающий архитектор", да много всего
скоро дядьки-хозяева земли края выгонят все администрации-поставят своих преданных-мы и не заметим как быстро это произойдёт.
25.06.2021 11:21
гость
разве уже не так?
Что за компания "СОК", кто знает. Откуда взялась, что уже построила. Или это их первый дом. И Деринг объяснил лошкам, какой классный проект.
25.06.2021 11:16
АБОРИГЕН
Ну теперь если только на Страшном суде записку с вашим комментарием положат на ту чашу весов, где грехи...
25.06.2021 11:39
Виктор
Я думаю там побрезгуют какашу ложить на весы, руки пачкать, весы марать да и запах....Навряд ли.
раб ты это весь день повторять будешь?
Раньше в городе то его не было?
Зато у всяких спиваков зацвела пышным цветом набоковщина. Чтоб не мешать экспорту?
Элитный жилой дом - очень смешно. В этом сарае даже парковок на все квартиры не хватает, или зажиточные люди без автомобилей?
25.06.2021 12:01
Житель
Есть же зажиточные люди нового поколения, которые выбирают общественный транспорт, носят дедушкины часы и одеваются в секонд-хэндах
послушайте обязательно
Лукашенко в Брестской крепости! // 80 лет со дня начала Великой Отечествен
Отправить бы Деринга куда-нибудь. можно в 1-й класс, если его примут...
с виду на тюрягу похоже