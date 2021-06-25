Вопрос вкусов. Барнаульский инвестор построит элитный ЖК, несмотря на "бойкот" градсовета

Элитный жилой комплекс на ул. Пролетарской, 80, третий раз "забраковали" на градостроительном совете в Барнауле. Проект представляли комиссии в феврале и марте 2021 года, но экспертов не устраивал то внешний вид ЖК, то его "содержание". На третьем заседании "строительные" чиновники и архитекторы вновь заявили, что ЖК нуждается в доработке. Однако на четвёртый "суд" инвестор не пойдёт: он настаивает, что все замечания, советы и предложения комиссии несут лишь рекомендательный характер. А потому девелопер может приступать к работе даже без одобрения градсовета.

И это не то, и то – не то

Жилой комплекс планирует возводить новая для Барнаула компания "СОК". Осенью 2020 года инвестор начал готовить участок под новый ЖК, а в феврале 2021-го представил концепцию здания на градостроительном совете.

Мастерская "Классика" (которой руководит Александр Деринг) разработала проект восьмиэтажного элитного дома с кирпичными фасадами тёмно-коричневого цвета. В ЖК запроектировано 84 квартиры ("двушки", "трёшки", "четырёшки") и 54 машино-места в подземном и гостевом паркингах. Однако члены градсовета проект "разнесли": они назвали его "спичечным коробком" за неприметную архитектуру.

На повторном, мартовском заседании архитекторы "Классики" представили переработанный проект: здание было выполнено в классическом стиле с фасадами из кирпича молочного и светло-коричневого цвета. На крыше решили разместить смотровую площадку, которую можно использовать и для занятий спортом.

Но эксперты вновь отправили проект на доработку: объект им напоминает офисный центр, прокуратуру или университет, а не дом.

Кроме того, по мнению комиссии, ЖК слишком велик для участка (его площадь 0,9 га), и его надо уменьшить. От застройщика потребовали подготовить и проект застройки всего микрорайона. Так станет понятно, как будет развиваться квартал в будущем.

Ещё раз менять концепцию ЖК заказчик не стал и на третьем заседании 24 июня представил проект без изменений. Разрабатывать концепцию застройки микрорайона инвестор также отказался.

Эксперты настойчивость и упрямство девелопера не оценили и не согласовали эскизный проект.

"Мэрия озвучила, что у неё есть своё собственное видение застройки этого участка. Вопрос не в архитектуре: по мнению чиновников, на участке должно быть другое здание по объёму, форме. Но ведь мы сделали проект не "с потолка", а точно в соответствии с выданными самой же мэрией документами, градостроительным планом земельного участка", – объясняет amic.ru руководитель "Классики" Александр Деринг.

Правило прецедента

Впрочем, запрещать строительство ЖК на ул. Пролетарской, 80, экспертный совет тоже не вправе. И это доказал проект нового ЦУМа, который 15 июня повторно представляли на комиссии. Члены градсовета почти единогласно отказались согласовывать проект и отправили его на доработку, но в протоколе заседания указано лишь "рекомендовать" учесть все замечания. Это значит, что заказчик может начинать строительство объекта без дальнейших формальных согласований. Александр Деринг отмечает, что компания "СОК" пойдёт по тому же пути, что и проектировщики ЦУМа.

"Итог заседания таков: инвестор может больше не представлять проект на градсовете, мэрия всё равно его не согласует. Так как комиссия носит рекомендательный характер, компания может выполнить детальный рабочий проект объекта (на градсовете представляют лишь эскизный проект, – прим. ред.), сдать его на экспертизу, получить положительное заключение и идти за разрешением на строительство. Если комитет по строительству и архитектуре (именно он выдаёт документ, – прим. ред.) не найдёт в проекте нарушений, то инвестор начнёт строительство", – говорит Александр Деринг.

Какой проект "СОК" реализует на участке, ещё неизвестно: инвестор вправе выбрать любой из двух разработанных вариантов дома.

"Я как автор могу настаивать на первой концепции (ЖК в современном стиле, – прим. ред.). Мне он нравится больше всего. Но было сделано два варианта, и какой выберет заказчик, не ясно. Оба варианта выполнены профессионально и грамотно", – говорит архитектор.

Реформа градсовета

История с ЖК на ул. Пролетарской, 80, доказала, что в работе градостроительного совета наступил кризис. По словам Александра Деринга, всё чаще мнения заказчиков, представляющих проекты, и членов комиссии расходятся. Однако градсовет может лишь высказывать свои пожелания по проекту и рекомендовать различные изменения. Прислушиваться к замечаниям или нет – застройщик решает сам.

"Градсовет начинает носить субъективный характер. Если при проектировании объекта не допущено нарушений градостроительных норм, регламентов, документов, значит, нет оснований для отказа. Законодательно не прописано, что у здания должен быть определённый цвет, стиль. Это персональная, профессиональная и этическая ответственность архитектора, который разрабатывает проект. Это вопрос вкусовой", – подчёркивает Александр Деринг.

На заседании 24 июня "строительные" чиновники предложили провести реформу градостроительного совета. Они, в свою очередь, тоже недовольны низким качеством представляемых предложений. По их мнению, нужно сделать двухступенчатую оценку проектов.

"На совет выносят очень много объектов, и возникает очередь. А когда мы начинаем рассматривать проект на заседаниях, там даже не все материалы и чертежи готовы. Поэтому предложено создать комиссию из тех же членов совета, которая будет анализировать материалы и решать – допускать проект до градсовета или нет. Это чисто технические вопросы", – объяснил amic.ru руководитель "Архитектурной мастерской П.И. Анисифорова" Петр Анисифоров.

Зачем тогда нужен градсовет?

Градостроительный совет с точки зрения закона – формальный орган, который оценивает будущие объекты и выносит свою оценку. В соответствии с правилами землепользования и застройки Барнаула*, все проекты многоэтажных и среднеэтажных домов обязаны проходить обсуждение на градсовете. Запретить строительство комиссия не может, этим правом наделён лишь комитет по строительству и архитектуре.

Из постановления администрации Барнаула № 1138:



Градостроительный совет администрации города Барнаула является постоянно действующим совещательным органом, созданным администрацией города Барнаула в целях содействия осуществлению единой градостроительной и архитектурной политики на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, повышения качества градостроительных и архитектурных проектов, реализуемых на его территории.

Тем не менее считать градсовет бесполезным нельзя. В состав органа входят профессиональные архитекторы, которые могут указать на ошибки или недочёты в проектах. По словам Петра Анисифорова, цель комиссии – помогать застройщикам в разработке концепции проектов и защищать интересы барнаульцев.

"В процессе создания проекта нужно оценивать градостроительные, инженерные, экологические составляющие. Это надо чувствовать и понимать. Надо, чтобы красиво было и удобно жителям. Здесь целая серия вопросов, на которые должны быть ответы. А совет даёт рекомендации, показывает, что не так. Если какие-то спорные вещи, заказчик проекта сам решает, соглашаться или нет", – отмечает архитектор.

*"Правила землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края"​, ст. 18, ч. 5:



Застройка земельных участков, расположенных в границах территорий памятников и ансамблей, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в границах территорий памятников и ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия, территориальной зоны смешанной и общественно-деловой застройки городского центра (СОД-1), зоны смешанной и общественно-деловой застройки местного значения (СОД-2), зоны застройки многоэтажными многоквартирными домами (Ж-1), зоны застройки среднеэтажными многоквартирными домами (Ж-2), многофункциональной общественно-деловой зоны (ОД-1), зоны специализированной общественной застройки в области социального и культурно-бытового обслуживания (ОД-2), зоны исторического центра (ОД-4), а также на красной линии магистральных улиц и дорог города Барнаула (если проектируемые объекты формируют застройку магистральных улиц и дорог), осуществляется с учётом рекомендаций градостроительного совета.