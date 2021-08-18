Госстройки в Алтайском крае практически "встали" из-за рекордного роста цен на металл

Строительство государственных учреждений в Алтайском крае затормозилось из-за рекордного скачка цен на материалы и металл. Из общего объёма "Краевой адресной инвестиционной программы", в рамках которой и строят социальные объекты, в 2021 году освоено только 3 миллиарда рублей из 12,6 миллиарда. Это около 24%, сообщил в среду, 18 августа, на заседании правительства глава Министерства финансов края Данил Ситников.

Почему "встали" госстройки?

По его словам, из-за роста цен на стройматериалы многие застройщики не могут выполнить условия договоров. В итоге строительство многих соцобъектов приостановлено до пересчёта контрактов. На новые аукционы же не заявляются подрядчики. Ситников отметил, что это серьёзно отражается на выполнении программы "КАИБ".

Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев на заседании рассказал, что алтайским подрядчикам, которые приостановили строительство школ, больниц, детсадов из-за недостаточного госфинансирования, возместят ущерб. Для этого необходимо согласовать пакет документов на региональном, а потом на федеральном уровне. После перерасчётов все госконтракты "подорожают" на 10%.

Губернатор Виктор Томенко призвал подготовить документы максимально быстро. Тем более что федеральные власти сами заинтересованы в этом.

Почему на рынке строительства произошёл кризис?

Как неоднократно писал amic.ru, кризис в сфере государственных строек произошёл из-за колоссального роста цен на стройматериалы. Это привело к тому, что затраты на возведение школ, больниц, детских садов выросли на 30-50%. Чтобы выполнить свои обязательства, фирмы вкладывали собственные средства.

Компании ещё в марте 2021 года обратились в краевое правительство и алтайский Минстрой с мольбой о помощи, однако найти решения проблемы тогда не удалось.

В начале августа Виктор Томенко заявил, что всем подрядчикам региона, работающим на госстройках, помогут уже в ближайшее время.

"Мы обязательно пойдём на пересчёт [контрактов], мы не заинтересованы занимать такую позицию: контракт подписали, как хотите, так и выполняйте. Единственное, он [пересчёт] должен быть законно обоснован. Мы дождёмся, когда Министерство юстиции зарегистрирует приказ федерального Минстроя и выйдет постановление правительства. Это будет на днях. Как сделать пересчёт, нам уже понятно, документы уже подбираются. Определённый путь надо будет пройти", – заявил Томенко.