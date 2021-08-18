Госстройки в Алтайском крае практически "встали" из-за рекордного роста цен на металл

Строительство государственных учреждений в Алтайском крае затормозилось из-за рекордного скачка цен на материалы и металл. Из общего объёма "Краевой адресной инвестиционной программы", в рамках которой и строят социальные объекты, в 2021 году освоено только 3 миллиарда рублей из 12,6 миллиарда. Это около 24%, сообщил в среду, 18 августа, на заседании правительства глава Министерства финансов края Данил Ситников.
Почему "встали" госстройки?
По его словам, из-за роста цен на стройматериалы многие застройщики не могут выполнить условия договоров. В итоге строительство многих соцобъектов приостановлено до пересчёта контрактов. На новые аукционы же не заявляются подрядчики. Ситников отметил, что это серьёзно отражается на выполнении программы "КАИБ".
Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев на заседании рассказал, что алтайским подрядчикам, которые приостановили строительство школ, больниц, детсадов из-за недостаточного госфинансирования, возместят ущерб. Для этого необходимо согласовать пакет документов на региональном, а потом на федеральном уровне. После перерасчётов все госконтракты "подорожают" на 10%.
Губернатор Виктор Томенко призвал подготовить документы максимально быстро. Тем более что федеральные власти сами заинтересованы в этом.
Почему на рынке строительства произошёл кризис?
Как неоднократно писал amic.ru, кризис в сфере государственных строек произошёл из-за колоссального роста цен на стройматериалы. Это привело к тому, что затраты на возведение школ, больниц, детских садов выросли на 30-50%. Чтобы выполнить свои обязательства, фирмы вкладывали собственные средства.
Компании ещё в марте 2021 года обратились в краевое правительство и алтайский Минстрой с мольбой о помощи, однако найти решения проблемы тогда не удалось.
В начале августа Виктор Томенко заявил, что всем подрядчикам региона, работающим на госстройках, помогут уже в ближайшее время.
"Мы обязательно пойдём на пересчёт [контрактов], мы не заинтересованы занимать такую позицию: контракт подписали, как хотите, так и выполняйте. Единственное, он [пересчёт] должен быть законно обоснован. Мы дождёмся, когда Министерство юстиции зарегистрирует приказ федерального Минстроя и выйдет постановление правительства. Это будет на днях. Как сделать пересчёт, нам уже понятно, документы уже подбираются. Определённый путь надо будет пройти", – заявил Томенко.
Комментарии
КАИП- краевая адресная инвестиционная программа
Строительство многих соцобъектов приостановлено до пересчёта контрактов.
Тогда надо делать перерасчет тем же дорожникам. Цены выросли на ВСЁ!
Очередное оправдание бездельникам в правительстве...капиталка сорвана, потому что цены выросли! Нацпроекты провалены, но то не мы виноваты, а металлурги
опять Potus принялся за своё. Лютует Байден, ох лютует!
надо подрядчикам просто потуже затянуть пояса и потерпеть, что как не русские та!
Наверное, чьи то шапки полетят по итогам года.
Как же надоела эта ДЕРЬМОКРАТИЯ!!
Во всех сферах БАРДАК:
Цены на всё растут
Продукты в магазинах с химией и низкого качества
Работы нормальной нет
З/П - хреновые!
Везде распространяют идеологию денег и наживы во всех областях!
ДОСТАЛИ!!!
Есть алигархи все у них в руках с времен ЕБН.
Рыночек порешил.
Дерево подорожало, металл подорожал... Навоз подорожает, из чего строить будем?
вот и пусть стоят - меньше украдут
Для этого необходимо согласовать пакет документов...
И чтоб в этот пакет входили бух.документы за 2020 год по этим номенклатурам. Чтобы было видно: по какой цене они закупались и по какой списывались. И если наценка была не более 20%, то можно и помочь. Но я сильно сомневаюсь, что 20, а не 200.
Не КАИБ, а КАИП. КАИБ - это ящик на выборах для автоматического учета голосов.
1452. Согласны большинство.
18.08.2021 14:52
гость
Демократия умерла не успев пожить в 1993 году
Никто не виноват, виновата пандемия. Что, до данного утверждения ещё никто не додумался?
Не потому ли цены на металл выросли, что государство стало изымать у металлургов "сверхдоходы"? Вся тяготы в итоге ложатся на наши плечи.