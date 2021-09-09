Власти Москвы считают вероятность четвёртой волны коронавируса очень высокой

Руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что вероятность четвёртой волны коронавируса очень высока. Об этом сообщает ТАСС.

"Идёт очень быстро [перепрофилирование], мы научились это делать, вы видели три волны. Но мы чётко знаем, что будет сейчас в сентябре, – а вероятность четвёртой волны, она очень высокая, – в какой последовательности, какие лечебные учреждения, какие поликлиники, какие КТ-центры заводятся, в какой очередности, при каком уровне заболеваемости, при каком уровне обращаемости в скорую помощь и уровне госпитализаций – эта технология очень отработана, как туда, так и обратно", – сказал Хрипун.

По его словам, для перепрофилирования клиник на одну тысячу коек достаточно будет двух недель.