В Сибири нашли судно XIX – начала XX века после падения уровня воды в Иртыше

Остов старинного судна обнаружен в Омске из-за падения уровня воды в Иртыше, рассказал ТАСС член совета омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Алексей Пантелеев.

"Из-за сильного падения уровня воды в Иртыше на косе Зелёного острова обнажился остов старинного судна. Видно боковые доски, шпангоуты, борта судна из древесины с огромными коваными гвоздями. Можно понять, что корабль был плоскодонный, на которых по Иртышу возили грузы", – сказал Пантелеев.

Он отметил, что находка может датироваться концом XIX – началом XX века.

"С 30-х годов прошлого столетия уже перестали делать деревянные суда, так как благодаря индустриализации перешли на металлические", – подчеркнул Пантелеев.

История Омска, основанного в 1716 году на месте впадения Оми в Иртыш, неразрывно связана с этой рекой. Омская крепость, положившая начало городу, была создана именно в ходе речного похода. Река обеспечивала сообщение с городом Тара.