Обожает спорт и мечтает переехать в Москву. Кто стал победителем конкурса "Мисс Барнаул"

18-летняя Софья Осиян завоевала титул "Мисс Барнаул – 2021". Ежегодный городской конкурс красоты традиционно прошёл в день рождения краевой столицы. О победительнице известно, что она студентка медицинского колледжа. "Хочет попробовать себя во всём. Обожает заниматься спортом и любит кататься на сноуборде. С детства любила фотографироваться, и с годами эта любовь стала только сильнее. Мечтает переехать в Москву", – говорится в анкете девушки.
Всего за почётный титул боролись 16 конкурсанток. На протяжении двух месяцев девушки готовились к финалу, участвовали в мастер-классах, фотосессиях и репетициях, сообщает "Алтайская правда".
Мы заглянули в Instagram нашей красавицы.
Комментарии
дада в москве таким и место
Не надо в Москву! Останьтесь в Барнауле!
Армянка?
Девчонка красивая без дураков, еще бы не жеманилась, но щас все так делают почему-то
кто у нас папа???
Было бы удивительно если бы хотела переехать например в Топчиху.
Девушка красивая. Но часть фото откровенно пошлые и развратные. Себя надо уважать и не пытаться так откровенно выставлять
А где красота? Обычная девчонка! На последней фотке где такое расчудесное крылечко?
13.09.2021 13:09
- гость -
Девушка красивая. Но часть фото откровенно пошлые и развратные. Себя надо уважать и не пытаться так откровенно выставлять.
Ни одной пошлой и развратной фотки не увидел... Завидуйте молча!))
кто у нас папа??? - Асфальтировшик.
У всех армянок к 30-ти корма пропорционально росту в размере становится.
В Москве там все красивые собираются.
Ноги то кривые
30-ти корма пропорционально росту в размере становится.
вот и норовит побырому уже свалить до 30ти
не надо мечтать, надо переезжать. не военкомат же ее держит в самом деле
да уже пакует...
Ни чего особенного, обычная.
13.09.2021 13:10
Да, уж!
А где красота? Обычная девчонка! На последней фотке где такое расчудесное крылечко?
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Бывший ж/д филиала Зернобанка, нынче Сибсоцбанк. Пожарный выход во дворе Ленина,61а. Ну нету же денег в банке....
Руки бы оторвать фотографу
за крыльцо отдельную награду всучить... типа шнобелевки
Ну в комментариях всё умудрились обругать — и модель, и фотографа, и даже крыльцо...
а ноги то кривоватые
Девочка обычная, таких много в Барнауле, я лично знаю нескольких которые точно намного красивее данной девушки, но никогда не пойдут участвовать в подобных мероприятиях.
С ножками что то напутано
Хорошие, но без "гений чистой красоты".
13.09.2021 13:14
Parom4ik
Девушка красивая. Но часть фото откровенно пошлые и развратные. Себя надо уважать и не пытаться так откровенно выставлять.
Ни одной пошлой и развратной фотки не увидел... Завидуйте молча!))
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Глупый комментарий. Если тебе завидно, то завидуй.
13.09.2021 14:48
Виктор
Ну в комментариях всё умудрились обругать — и модель, и фотографа, и даже крыльцо...
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Модель за то, что не чувствует, где переходит границу пошлости. Этот новомодный приоткрытый рот и томный взгляд, сползший с плеча пиджак, под которым нечто, похожее на ночнушку. Всё это прямо кричит: "Ваня, я ваша навеки!".
есть несколько приличных фото, на которых действительно видно, что девочка молода и красива, а за остальные убить фотографа и того кто их отбирал.
18 лет?!!!!!!!!! Да уже на 30 выглядит! Моей младшей 40, а выглядит моложе! Только она работает и занимается семьёй....
Крыльцо тоже прославилось, спасибо что не навозная куча. Такое можно было и скрыть.