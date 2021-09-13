Обожает спорт и мечтает переехать в Москву. Кто стал победителем конкурса "Мисс Барнаул"

18-летняя Софья Осиян завоевала титул "Мисс Барнаул – 2021". Ежегодный городской конкурс красоты традиционно прошёл в день рождения краевой столицы. О победительнице известно, что она студентка медицинского колледжа. "Хочет попробовать себя во всём. Обожает заниматься спортом и любит кататься на сноуборде. С детства любила фотографироваться, и с годами эта любовь стала только сильнее. Мечтает переехать в Москву", – говорится в анкете девушки.

Всего за почётный титул боролись 16 конкурсанток. На протяжении двух месяцев девушки готовились к финалу, участвовали в мастер-классах, фотосессиях и репетициях, сообщает "Алтайская правда".

Мы заглянули в Instagram нашей красавицы.