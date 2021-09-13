Родственников экс-замглавы Барнаула Сергея Демина могут наказать за их поведение в суде

Сотрудники ФСБ заинтересовались видеозаписью с оглашением приговора бывшему вице-мэру Барнаула Сергею Демину. Об этом сообщает "Банкфакс".
Напомним, что в суде супруга Демина устроила скандал, после того как приговор был озвучен. Сам Демин отреагировал на него спокойно. Видеозапись из зала суда опубликовал "Толк".
"Вы что творите?! На работу моих адвокатов *** просто! Нельзя вам судьёй быть! Нельзя! И прокурор такой же! В *** себе засуньте карточку, которую забрали из больницы!" – кричала жена Демина.
Сын вице-мэра также не остался в стороне и гневно высказался в отношении прокурора.
В ближайшее время силовики направят видеоролик на экспертизу, после которой станет известно, к какой ответственности могут привлечь родственников Демина – уголовной или административной.
Суд вынес Демину приговор 10 сентября.
По версии следствия, в 2019 году знакомый Демина оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя АО СЗ "Барнаулкапстрой", 100% акций которого принадлежат мэрии.
Уже после получения должности Демин и вновь назначенный руководитель потребовали у директора фирмы, возводящей многоэтажку по заказу "Барнаулкапстроя", 15 млн рублей за своевременную приёмку и оплату построенного дома.
После получения Деминым части взятки в размере 3,6 млн рублей его задержали сотрудники алтайской ФСБ.
В результате бывшего чиновника признали виновным в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и приговорили к девяти годам колонии строгого режима.
Комментарии
Ну и семейка, кормушка для адвокатов.
А прокурора, то вёл себя как ссыкун повысят в звании?
Одним словом "элита".
13.09.2021 12:47
- гость -
А прокурора, то вёл себя как ссыкун повысят в звании?
сын?
Элита это понятно. А сколько простых людей из народа мечтают оказаться на их месте дабы "управлять денежными потоками"? А насчёт тюрьмы, каждый вор думает что учёл ошибки предшественников и всё предусмотрел, что у него всё шито-крыто и комар носа не подточит.
Под корень всю семью, в расход решили "специалисты"
9 лет строгача просто так не выпишут, было за что! И опять вырисовывается рука жены при взятках, как с другим вицем губернатором....... Жизнь не учит жить честно?
13.09.2021 13:10
гость
Люди привыкли жить, ни в чем себе не отказывая, уверовав в свою избранность, безнаказанность и неприкосновенность.
13.09.2021 13:02
Элита это понятно. А сколько простых людей из народа мечтают оказаться на их месте дабы "управлять денежными потоками"?
Ну не знаю о таких мечтающих, работать в чиновничьем бюджете, это быть очередной пешкой, начнёшь делать для людей, быстро выгонят, работали много лет по электронным торгам, гос.контрактам, до чёртиков надоели эти чиновники, вкусы росли с каждым годом.
Вот она элита во всей красе!!! Нам же постоянно рассказывают везде про элиты России и бомонд. Сами себе придумали про элитность и уверовали в неё, думали будут не прикосновенные при любых раскладах. Ну максимум условное наказание или уже домашний арест зачесть, но что-то пошло не так. Адвокаты то же наверное говорили, что будет все по другому. Отсюда и помойная истерика с оскорблением всех и вся.
гость
9 лет строгача просто так не выпишут, было за что! И опять вырисовывается рука жены при взятках, как с другим вицем губернатором....... Жизнь не учит жить честно?
жизнь всё равно удалась, пожили богато, наверняка мир объездили, явно есть что ещё продать и жить семье безбедно
13.09.2021 13:34
То есть ты знал о факте преступления, но молчал?
Не пошел в ФСБ и не написал соответствующего обращения?
Или может тоже имел свою печенку с этого, а сейчас святого строишь?
Статья 297 УК РФ "Неуважение к суду".Оскорбление судьи- по 200 тысяч с человека.Итого-400 тысяч.Это минимум.Может что ещё не присовокупят.
13.09.2021 13:48
- гость -
То есть ты знал о факте преступления, но молчал?
Не пошел в ФСБ и не написал соответствующего обращения?
Или может тоже имел свою печенку с этого, а сейчас святого строишь?
дело давно минувших лет без доказательств, конечно печеньки были, целый штат простых работяг, обеспечивали работой и платили им приличную заработную плату, святых на земле нет, все грешники, сейчас мечтают попасть в гос думу, получаешь себе спокойно пол миллиона в месяц четыре года, ещё все привилегии , никуда лезть и рисковать не надо на гос закупках
Да конечно пора. Надо было сразу в здании суда их за решетку. Это же не уважение к суду. Привыкли, что богачам везде открыты двери, пора им захлопнуть клетку все таки....
Видимо в медицинской карточке было написано что пациент Дёмин С. тяжелобольной,он самый тяжёлый больной в мире человек.
13.09.2021 14:12
Судя по твоему комментарию, ты ненавидишь т.н. "богачей" и мечтаешь провести чистку.
Прошу обратить правоохранительные органы на этого человека, как потенциально опасного революционера.
Что ты сделал для Родины?, побывал в Испании?
Тырят денежки у родины...Если кто-то кое где построил дом.Чтобы люди с изобильем жили в нём.Тут же крысы,клептократов интерес залезают,гады, в тендерный процесс:тырят с половины...
13.09.2021 14:18
- гость -
Хоть и не мой пост ты цитировал, но зачем разжигаешь, на тебя нужно внимание обратить точно. Розжиг - это статья УК.
Соглашусь, просто так 9 лет не дадут, судья то-же не идиот что-бы выносить приговоры которые могут отменить в вышестоящем суде. Так что скорее всего подадут на апелляцию, маленько снизят, но сидеть придется долго. Как говориться, "тебя наказали не за то что сделал, а за то что "спалился". Может другим не повадно будет. Ну хочется тебе левых доходов, ну иди в коммерческие структуры, лучше всего в производство, там на себестоимость можно много чего списать. Но есть минус - нет производства в АК)))
Ну так то в прессе везде только путевка маячит....странно, даже Штаневские и Долговские миллионы не переплюнул... Может по этому так ругалась жена, что расчитывала на условку?
Как воровать -то они здоровые , а как отвечать за воровство - так сразу больные . Вор должен сидеть в тюрьме .
13.09.2021 15:39
гость 22
Может и так. Перед этим два суда над чиновницами на ура прошли, дамы отделались легким испугом. Скорее всего и тут на это надеялись, поэтому и реакция такая могла быть.