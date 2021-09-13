Заключённые российской колонии объявили голодовку

Пятеро осуждённых в исправительной колонии (ИК-2) в Ангарске Иркутской области объявили голодовку, отказываясь подчиняться режимным требованиям и правилам внутреннего распорядка в учреждении. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на официального представителя регионального УФСИН Ольгу Хинданову.

Состояние отказавшихся от приёма пищи заключённых контролируют медики и сотрудники психологической службы.

Собранные материалы в настоящее время направлены в прокуратуру.

В исправительной колонии строгого режима в Ангарске отбывают наказание впервые осуждённые за тяжкие преступления. При учреждении функционирует центральная больница.