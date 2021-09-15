Жители Камня-на-Оби пожаловались на отсутствие автобусов в Барнаул и Новосибирск

Жительница Камня-на-Оби сообщила об отмене регулярных автобусов до Барнаула и Новосибирска. Жалобу женщины разместил сайт газеты "Каменские известия".

По словам горожанки,в городе остался один утренний рейс до Новосибирска, билеты на который разбираются за неделю от отправления. Рейсов в Барнаул нет вообще, попасть в столицу края можно только на такси. Женщина жалуется, что из-за этого пожилые люди не могут добраться до больниц.

Отвечая на жалобу, директор Каменского ПАТП Сергей Кузнецов заявил, что через Камень-на-Оби в день проходит четыре автобуса и в Барнаул, и в Новосибирск. Собственных рейсов в городе нет, однако Кузнецов пообещал возобновить сообщение с Барнаулом, когда муниципалитет получит новый автобус.

Напомним, что в начале августа губернатор Виктор Томенко поручил увеличить до 500 млн финансирование пассажирского транспорта для таких маршрутов.