Жители Камня-на-Оби пожаловались на отсутствие автобусов в Барнаул и Новосибирск

Жительница Камня-на-Оби сообщила об отмене регулярных автобусов до Барнаула и Новосибирска. Жалобу женщины разместил сайт газеты "Каменские известия".
По словам горожанки,в городе остался один утренний рейс до Новосибирска, билеты на который разбираются за неделю от отправления. Рейсов в Барнаул нет вообще, попасть в столицу края можно только на такси. Женщина жалуется, что из-за этого пожилые люди не могут добраться до больниц.
Отвечая на жалобу, директор Каменского ПАТП Сергей Кузнецов заявил, что через Камень-на-Оби в день проходит четыре автобуса и в Барнаул, и в Новосибирск. Собственных рейсов в городе нет, однако Кузнецов пообещал возобновить сообщение с Барнаулом, когда муниципалитет получит новый автобус.
Напомним, что в начале августа губернатор Виктор Томенко поручил увеличить до 500 млн финансирование пассажирского транспорта для таких маршрутов.
Комментарии
А электричка чем не устраивает?
а олени лучше...
А что удивляться, Бла-Бла-Кар задавил. Народу понравилось, поддержали движение, но осталась категория, которые по старинке на автобусах любит ездить. Водителей нету, дефицит. Расценки мизерные, чтобы предложить достойную зарплату. Обновить парк автобуса, нанять персонал обслуживать его тоже средств маловато. Вот и результат.