Очередного "сосателя бензина" поймали с поличным в Барнауле

Житель Барнаула пожаловался на очередного "сосателя бензина" в городе. В сообществе "Инцидент Барнаул" было опубликовано видео, на котором неизвестный сливает топливо из бака чужой "Газели".

Подписчик паблика Пётр рассказал, что возле магазина "Леруа Мерлен" столкнулся с мужчиной, который воровал бензин из его "Газели" при помощи шланга и бутылки. Злоумышленника не смутило даже присутствие хозяина машины.

В ответ на угрозы вызвать полицию мужчина поглумился над владельцем "Газели". "Сосатель бензина" обвинил владельца машины в том, что он, якобы, проколол кому-то колеса, а кражу топлива злоумышленник представил как своеобразную вендетту. О том, как разрешился конфликт, Пётр не сообщил.