Очередного "сосателя бензина" поймали с поличным в Барнауле

Житель Барнаула пожаловался на очередного "сосателя бензина" в городе. В сообществе "Инцидент Барнаул" было опубликовано видео, на котором неизвестный сливает топливо из бака чужой "Газели".
Подписчик паблика Пётр рассказал, что возле магазина "Леруа Мерлен" столкнулся с мужчиной, который воровал бензин из его "Газели" при помощи шланга и бутылки. Злоумышленника не смутило даже присутствие хозяина машины.
В ответ на угрозы вызвать полицию мужчина поглумился над владельцем "Газели". "Сосатель бензина" обвинил владельца машины в том, что он, якобы, проколол кому-то колеса, а кражу топлива злоумышленник представил как своеобразную вендетту. О том, как разрешился конфликт, Пётр не сообщил.
Комментарии
У сосателя поди Мерседес, а денег на стоянку и бензин нет
Фейк.
деградация полным ходом, то ли еще будет
Чего газелист свой шланг не предложил?
"В ответ на угрозы вызвать полицию мужчина поглумился..."
А какие именно действия или слова входят в это "поглумился"?
17.09.2021 12:21
Виктор
Ты бы книжки читал лучше, чем в в комментах тупить ежечасно. Глумиться -это цинично издеваться.Лучше слова и не подберешь для этой ситуации.
17.09.2021 12:48
9
Вот как раз мой уровень образования и культуры не позволяет мне писать комменты не по теме материала, тыкать прохожим и давать им непрошеные советы
мой уровень образования - судя по камментам он у тебя не очень и высок. Подростковая наивность так и прёт!