В Алтайском крае завершают строительство трассы к "Мишиной горе"

В Алтайском крае завершают строительство дороги к горнолыжному комплексу "Мишина гора" в курортной зоне "Белокуриха Горная". Объект планируют сдать уже в текущем строительном сезоне, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Длина трассы, которую начали строить в 2020 году, составит 2,6 км. Сейчас на объекте ведут работы по устройству бортового камня, водоотводных лотков и завершают благоустраивать прилегающую территорию. Затем специалисты приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетона на проезжей части, велосипедных и пешеходных дорожках, а также к устройству освещения и ограждения.

Чтобы вовремя закончить работы, на объекте трудятся более 50 специалистов, порядка 20 единиц техники и два асфальтобетонных завода – Катунский и Алтайский, с которых поступает материал.

Стоимость строительства дороги к "Мишиной горе" составит более 480 млн рублей, 410 млн из которых – деньги федерального бюджета. Их выделили в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма".