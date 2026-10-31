После оформления заказа представитель продавца свяжется с клиентом через внутренний чат маркетплейса

31 октября 2026, 10:33, ИА Амител

Шиномонтаж, сервис / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

На маркетплейсе Wildberries появилась возможность бесплатно воспользоваться услугами шиномонтажа при покупке определенных товаров. Новый сервис уже доступен в ряде российских городов, включая Новосибирск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании RWB.

"Wildberries (входит в группу RWB) запускает новый формат услуги: вместе с покупкой товара покупатели могут получить бесплатный шиномонтаж у продавца", — говорится в сообщении компании.

Воспользоваться предложением смогут покупатели товаров, участвующих в программе. Отличить их от остальных можно по специальной отметке в карточке на маркетплейсе.

После оформления заказа представитель продавца свяжется с клиентом через внутренний чат Wildberries. Стороны согласуют удобную дату посещения и остальные условия предоставления услуги. Сам шиномонтаж проведут непосредственно в сервисном центре продавца.

На первом этапе программа действует в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Уфе, Оренбурге, Саратове и других городах России.

В дальнейшем компания намерена увеличить количество населенных пунктов, где доступна услуга, а также привлечь к сотрудничеству дополнительные шиномонтажные мастерские.