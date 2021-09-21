Водитель иномарки "подставился" под полицейскую "Газель" в Барнауле

В Октябрьском районе Барнаула произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. Автомобили столкнулись 17 сентября по адресу Кулагина, 30, сообщает "Инцидент Барнаул".

Участниками аварии стали Toyota Caldina и служебный ГАЗ-32212. По сообщению отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Барнаула, водитель Toyota не убедился в безопасности при осуществлении маневра и допустил столкновение. В результате полицейская машина на большой скорости врезалась в задний бампер иномарки.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. В результате ДТП пострадавших нет.