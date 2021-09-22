Кто из звёзд приедет на Шукшинский фестиваль и какие фильмы вошли в программу

Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" пройдёт в 2021 году с 28 сентября по 2 октября без торжественных концертов, красных дорожек и гуляний на горе Пикет в Сростках. Однако программа фестиваля будет очень насыщенной: в конкурс вошли 11 полнометражных фильмов, а на Алтай приедут несколько известных актёров и писателей. Рассказываем, что интересного посмотреть на фестивале.

Как пройдёт фестиваль?

Торжественное открытие фестиваля состоится 28 сентября в Алтайском краевом театре драмы им. Василия Шукшина, а закрытие и подведение итогов – 1 октября на площадке городского Дворца культуры Бийска. Откроется Шукшинский кинофестиваль фильмом "Земля Эльзы". Показ киноленты и творческая встреча со съёмочной группой состоится 28 сентября в 20:00 в кинотеатре "Мир". В главной роли в фильме, снятом на Алтае, – мэтр кино Вениамин Смехов. Билеты на показ с 23 сентября бесплатно можно взять в кассе кинотеатра "Мир".

Какие фильмы вошли в конкурс?

11 картин:

"Блокадный дневник", режиссёр Андрей Зайцев;

"История одной картины", режиссёр Руслан Магомадов;

"Белый снег", режиссёр Николай Хомерики;

"Потанцуй со мной", режиссёр Никандр Фёдоров;

"Архипелаг", режиссёр Алексей Тельнов;

"Двое видели козу", режиссёр Андрей Носков;

"Последняя "Милая Болгария", режиссёр Алексей Федорченко;

"Земля Эльзы", режиссёр Юлия Колесник;

"Не называй меня Вася", режиссёр Альфия Шакирзянова;

"На дальних рубежах", режиссёр Максим Дашкин;

"Кроличья лапа", режиссёр Нана Джорджадзе.

Кроме этого, в рамках Шукшинского кинофестиваля состоится конкурсный показ короткометражных фильмов. Организаторам поступило около 140 заявок из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В афишу включено около 20 работ.

Кто из звёзд приедет на Алтай?

В числе известных актёров, которые приедут на фестиваль и проведут творческие встречи, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей – звезда культовой комедии "Кавказская пленница". Также в Бийске пройдёт творческая встреча с актрисой театра и кино Анной Ардовой и актёром, режиссёром, лауреатом премии "Золотой орёл" за роль Сергея Белова в фильме "Движение вверх" Кириллом Зайцевым.

Мероприятия Шукшинских дней на Алтае начнутся уже в понедельник, 27 сентября. В концертном зале "Сибирь" пройдёт творческая встреча с Натальей Варлей.

Кто вошёл в жюри кинофестиваля?

Работы конкурсантов оценит жюри под руководством председателя – ответственного секретаря союза кинематографистов России Михаила Калинина. В состав команды экспертов войдут кинорежиссёр Евгений Бедарев, председатель Алтайского отделения союза кинематографистов Владимир Кузнецов, кинооператор Алишер Хамидходжаев и тележурналист Елизавета Манскова.

Где смотреть фильмы и взять билеты?

Конкурсные показы фильмов будут проходить в Барнауле – в кинотеатрах "Мир", "Европа", "Пионер" и "Премьера", а также в Бийске и 3D-кинозалах в районах края: Поспелиха, Романово, Кулунда, Благовещенка, Завьялово, Родино, Ключи, Смоленское и городах Алейск, Славгород, Змеиногорск, Заринск, Яровое, Камень-на-Оби, Бийск.

Билеты на фильмы кинофестиваля бесплатные, они поступят в кассы кинотеатров 23 сентября.

Кто из писателей и поэтов приедет на Шукшинские дни на Алтае?

Одной из основных площадок для встреч станет Алтайская краевая библиотека им. В.Я. Шишкова. 28 сентября в 15 часов там пройдёт встреча с пермским прозаиком Павлом Селуковым. На следующий день в 17 часов гости библиотеки смогут задать вопросы писательнице, переводчице и публицисту Марине Кудимовой и поэтессе Инне Кабыш. Кроме того, на других площадках с публикой встретятся лауреат Шукшинской литературной премии губернатора Алтайского края прозаик Михаил Щукин и поэты Максим Бессонов, Алла Поспелова и Арсений Ли.