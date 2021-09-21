"Открыт к общению": министр спорта Перфильев опроверг информацию о скорой отставке

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев опроверг информацию СМИ о скорой отставке и переезде в Москву. Об этом он сообщил amic.ru.

"Как уже говорил неоднократно, работаю и продолжаю работать в одной команде с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и с коллегами из правительства Алтайского края. Слухи о повышении не достоверны. Пользуйтесь официальными, проверенными источниками. Открыт к общению", – сказал министр.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший глава алтайского отделения ЛДПР Андрей Щукин в ближайшие месяцы может заменить Алексея Перфильева на посту министра спорта Алтайского края.

Слухи о том, что Алексей Перфильев хочет уехать из Алтайского края, ходят уже около года. В интервью корреспонденту amic.ru в августе 2021 года министр рассказывал, что не исключает переезда в Москву.

"Мне кажется, что я со своей командой многое сделал для алтайского спорта. Понимаю, что команда Минспорта работает уже самостоятельно и меня легко заменить. Я родился в Алтайском крае, меня с ним многое связывает. Но у меня есть амбиции получить новые навыки на федеральном уровне", – говорит Перфильев.

По данным "Банкфакса", об отставке Перфильева могут объявить в конце 2021 – начале 2022 года. Должность министра спорта Алтайского края Алексей Перфильев занимает с декабря 2018-го.

По сведениям amic.ru, министр спорта действительно может покинуть пост в ближайшие месяцы и перейти на работу в Совет при президенте по развитию физической культуры и спорта.