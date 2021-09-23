Раздельный сбор мусора организуют на 21 площадке в Барнауле

В субботу, 25 сентября, в Барнауле состоится экологическая акция по раздельному сбору отходов, сообщает пресс-служба мэрии.
Стационарные пункты приёма будут работы с 10:00 до 12:30 у гипермаркетов "Леруа Мерлен" на Павловском и Правобережном трактах, а также с 12:00 до 15:00 у ТОЦ "Геомаркет". Мобильные точки проедут по четырём маршрутам.
Первый маршрут:
- 10:00-10:40 – пос. Южный, ул. Чайковского, 19;
- 10:55-11:20 – Змеиногорский тракт, 104п/1;
- 11:35-12:10 – ТРК "Гулливер", пр. Красноармейский, 51а;
- 12:20-12:50 – сквер ул. Молодёжная / пр. Красноармейский.
Второй маршрут:
- 10:00-10:30 – пр. Комсомольский, 44;
- 10:40-11:10 – ул. Чкалова, 57;
- 11:20-11:50 – ул. Союза Республик, 44;
- 12:00-12:30 – парк "Изумрудный" (центральный вход);
Третий маршрут:
- 10:00-10:30 – ЖК "Времена года", пр. Энергетиков, 2;
- 10:40-11:10 – ЖК "Балтийская Крепость", ул. Балтийская, 105;
- 11:20-12:00 – пл. Адмирала Кузнецова;
- 12:10-12:40 – "Квартал 2000" ул. Взлётная, 7;
- 12:55-13:25 – ТРЦ "Огни", ул. Антона Петрова, 219Б.
Четвёртый маршрут:
- 10:00-10:30 – пос. Спутник, ул. Кленовая, 8;
- 10:50-11:30 – мкр "Дружный", 280-летия Барнаула, 8, к. 2;
- 11:40-12:10 – ТРЦ "Малина", ул. Попова, 82
- 12:20-12:45 – парк "Эдельвейс" (с ул. Юрина);
- 13:00-13:25 – ул. Телефонная, 54.
Всё собранное вторсырье отправят на переработку. Подробнее об акции можно узнать на странице мероприятия.
Комментарии
Ну во первых, откуда люди знали, что кто то и когда то будет проводить эту акцию.
Во вторых, люди должны были собирать и хранить у себя дома целый год мусор в надежде, что кто то будет проводить эту акцию?
Самим то не смешно?
Как-то ходил на подобную акцию. И разочаровался. Отсортированные по категориям отходы — это ресурс, который компании готовы покупать. А там было — "так, это сюда, а это сюда складывайте". И никакого купона на скидку в продуктовом или промтоварном магазине, ни билета на концерт в Филармонию или Зал Сибирь, ни магнитика, ни календарика... Ничего поощрительного, чтобы я принёс "сортировку" и в следующий раз. Даже бесплатного голосового "спасибо" не услышал! Просто привёз отсортированный мусор, клади, разворачивайся и уходи... То есть, я по сути тогда подарил кому-то то, что потом будет использовано с выгодой. Потратил свою физическую и душевную энергию, а взамен ничего не получил
Россия живёт при КАПИТАЛИЗМЕ уже давно, вот Капиталисты и "высасывают" из доверчивых людей (живущих ещё при социализме) в свой "карман"!!!
Любая работа должна оплачиваться!!!
Вторсырьё имеет свою цену!
Что же эти "псевдо - экологи" не принимают вредные отходы круглогодично???
Какой мусор принимают-то?
23.09.2021 09:16
- гость -
так она каждый месяц проходит
Всем комментаторам выше. Эта компания проводится ЕЖЕМЕСЯЧНО, в последние выходные месяца. В Контакте есть группа "Мусора нет", там вся информация о сборах, о порядке подготовки мусора к сдаче. Втор. сырье за месяц сжатое, смятое и разобранное не занимает много места, поверьте
Какие награды за свой мусор вы ждете? Вы видели, сколько втор. сырья люди приносят? Нужно его упаковать, заказать машины, и не одну, развести этот мусор по переработчикам. Или кто-то свыше будет оплачивать эти машины и организовывать весь этот процесс и вам подарки дарить?
Сбор мусора - это осознанный выбор людей, которые хотят, чтобы, хотя бы, их мусор не раздувался по полям, не плавал в реке и не гнил в земле. Эта осознанность не всем доступна, проще на газон выбросить или в подъезде
23.09.2021 09:57 Панночка
Не обманывайте. Я в том году собирала, собирала, а акцию, намеченную на апрель, из-за короны отменили. Пришлось всё тащить на помойку. Должны действовать постоянные пункты.
23.09.2021 10:10
- гость -
Кто кому должен? Это волонтерская инициатива, неравнодушные собираются и организовывают сбор.
Хотите постоянный пункт приема? Организуйте
23.09.2021 09:38
Катя
Поддержу!
Я , покупая товар, заплатил за тару, выбросил мусор в контейнер, снова заплатил!
А в эти крошечные "контейнеры для раздельного сбора" не буду выбрасывать ничего.
Раньше были пункты приема вторсырья, там хоть копейку, но давали за это, был хоть какой то смысл потрудиться, сейчас мусорные олигархи хотят, что бы мы разобрали, сохранили, помыли, почистили все и 10 раз заплатили им ещё . Пусть сами сортируют
Если тебя никак не благодарят за дело, которое ты сделал, то это отсутствие благодарности означает, что дело не признаётся, не считается нужным и важным. Ты просто потратил свою энергию — сортировал, мыл, складировал, привозил — в никуда.
После комментария со смыслом "А никаких благодарностей и не ждите" я точно больше никуда ничего не повезу!
У нас на законодательном уровне нет сортировки мусора в регионах, это делают волонтеры, ничего на этом не зарабатывая - потому что надо купить перчатки и заплатить машинам, чтоб отвезли переработчикам. Получают они с этого вторсырья копейки. Кто хочет благодарности - погуглите, есть у нас в городе приемщики вторсырья, которые за это платят - прокатитесь по городу от пункта у пункту, больше на бензин потратите, здесь все в одном месте и за вас все передадут. Очень мало людей, у которых есть мозги и они понимают, зачем это все - потому что места под полигоны не бесконечны, а пластик и стекло будут там лежать сотни лет и загрязнять почву и воду, которые мы пьем. Никто не хочет жить рядом с полигоном ТБО, и никто не хочет сортировать мусор. Замкнутый круг. Никто за вас не будет ничего решать - пора привыкнуть, знаете, в какой стране живем. Когда-нибудь будет централизованный сбор как в Европе и бонусы за это. Но это настанет, когда мы все уже умрем, а сейчас жить в помойке не хочется. Акции каждый месяц (да, из-за коронавируса некоторые отменяли), за месяц копится полпакета, которые стоят рядом с мусорным ведром или на балконе. Тысячи людей участвуют в акциях МБН, а если будут сотни тысяч, власти начнут что-то придумывать и вписываться в это.
23.09.2021 11:17
Света
"власти начнут что-то придумывать и вписываться в это."... Власти ничего не будут придумывать и никуда вписываться тоже не будут! Максимум, что они сделают это составят отчет, что это все они организовали и все это под их чутким руководством проходит!
Как же удобно с этим в Москве. Баки для раздельного мусора везде можно найти. Поэтому и собирать отдельно пластик, картон, стекло и металл не сложно. Вечером в магазин пошел, по дороге закинул все это в пункт приема. И не копится все это в квартире неделями.
Почему в Барнауле такую сеть наладить не могут?
Ребята большие молодцы! Работа, действительно, грязная и по факту бесплатная. Спасибо тем, кто этим занимается. А всем, кто выносит свой мусор в один контейнер, стоит пройтись по ленточному бору или вдоль Пивоварки и подумать о будущем своих детей и внуков. Обидно, что наша власть просто бессовестно даже не пытается приблизиться к теме раздельного сбора мусора, хотя на всех уровнях об этом заверяют не один год.
Мусор принимают волонтёры. Они сами по своей инициативе, БЕСПЛАТНО организовывают сбор. На вырученные от сдачи вторсырья деньги оплачивают транспорт.
Этих денег зачастую не хватает и они просят небольшую сумму добавить, что я лично с удовольствием и делал несколько раз.
Какие вам спасибо или деньги должны были давать? Вы сами почему спасибо не сказали ребятам, которые потратили целый день собирая ваши отходы?
Отсортированный мусор (стекло, металл, пластик по видам), который не принимали в корону у меня пол года лежал на балконе. Но какие могут быть претензии если власти запретили организовывать любые собрания, а сами раздельный сбор не организовывают?!
В общем, спасибо тем кто этим занимается, кто организовывает сбор батареек в ТЦ, собирает мусор в лесу, очищает русла рек и т.д. А наша задача если не хватает мотивации чтоы самим это делать, хотя бы не швырять всё подряд в урну, а собрать и сдать всё раздельно, в надежде, что этим вопросом когда нибудь озадачится власть.
09:38 Катя "Россия живёт при КАПИТАЛИЗМЕ уже давно.. Любая работа должна оплачиваться!.. Вторсырьё имеет свою цену!"
Япония еще больше живет при нем. Ознакомьтесь, как там организован раздельный сбор мусора, когда японцы неделями его копят и сортируют и никто жителям за это ничего не платит.
23.09.2021 12:11
- гость -
У нас страна большая, население маленькое, в отличие от Японии. Природа может легко справиться с производимым нами мусором. Я к тому же за его вывоз плачу немалые деньги, поэтому господа мусорные предприниматели давайте сами на своих предприятиях сортируйте его как хотите, сдавайте и получайте прибыль!
Я буду носить один пакет в контейнер. До свидания!
23.09.2021 12:18
- гость -
"У нас страна большая, население маленькое, в отличие от Японии. Природа может легко справиться с производимым нами мусором.
Я буду носить один пакет в контейнер. До свидания!"
Спасибо что не гадите в подъезде.
Ребята действительно крутые! Да у нас на уровне региона не действует программ по раздельному сбору мусора, но они каждый месяц организуют прием вторсырья и развоз по переработчикам. Почему-то мы все так любим природу, но при этом совершенно не заботимся о её загрязнении. В океане уже рыба с микропластиком, который в итоге мы и потребляем. У нас в городе в каждом районе, да почти в каждом дворе стоят контейнеры для сброса пластиковых бутылок. Но увы даже дойти 100 м с пакетом и выбросить могут лишь единицы. Поражают высказывания типа никакой благодарности/поощрения. Поэтому у нас в стране все через одно место, одни жалоба и критика. Хотите что-то изменить, начните с себя!!!!