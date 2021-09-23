Раздельный сбор мусора организуют на 21 площадке в Барнауле

В субботу, 25 сентября, в Барнауле состоится экологическая акция по раздельному сбору отходов, сообщает пресс-служба мэрии.

Стационарные пункты приёма будут работы с 10:00 до 12:30 у гипермаркетов "Леруа Мерлен" на Павловском и Правобережном трактах, а также с 12:00 до 15:00 у ТОЦ "Геомаркет". Мобильные точки проедут по четырём маршрутам.

Первый маршрут:

10:00-10:40 – пос. Южный, ул. Чайковского, 19;

10:55-11:20 – Змеиногорский тракт, 104п/1;

11:35-12:10 – ТРК "Гулливер", пр. Красноармейский, 51а;

12:20-12:50 – сквер ул. Молодёжная / пр. Красноармейский.

Второй маршрут:

10:00-10:30 – пр. Комсомольский, 44;

10:40-11:10 – ул. Чкалова, 57;

11:20-11:50 – ул. Союза Республик, 44;

12:00-12:30 – парк "Изумрудный" (центральный вход);

Третий маршрут:

10:00-10:30 – ЖК "Времена года", пр. Энергетиков, 2;

10:40-11:10 – ЖК "Балтийская Крепость", ул. Балтийская, 105;

11:20-12:00 – пл. Адмирала Кузнецова;

12:10-12:40 – "Квартал 2000" ул. Взлётная, 7;

12:55-13:25 – ТРЦ "Огни", ул. Антона Петрова, 219Б.

Четвёртый маршрут:

10:00-10:30 – пос. Спутник, ул. Кленовая, 8;

10:50-11:30 – мкр "Дружный", 280-летия Барнаула, 8, к. 2;

11:40-12:10 – ТРЦ "Малина", ул. Попова, 82

12:20-12:45 – парк "Эдельвейс" (с ул. Юрина);

13:00-13:25 – ул. Телефонная, 54.

Всё собранное вторсырье отправят на переработку. Подробнее об акции можно узнать на странице мероприятия.