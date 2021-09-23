Вот она и дорожает. В Бийске перевернулся грузовик с гречкой

23 сентября на окружной дороге за Бийском перевернулся грузовик с гречкой. О происшествии рассказали подписчики сообщества "Дром 22 Бийск".

По словам автора опубликованного видеоролика, КамАЗ не вошёл в поворот и перевернулся.

"Налетай, халявная гречка", – отметил очевидец.

В комментариях под постом пользователи сразу связали эту аварию с информацией о том, что недавно гречка побила рекорд стоимости за 10 лет.

"Так вот почему гречка стала дороже 100 рублей", – написал один из комментаторов.

Водители отмечают, что этот участок дороги является одним из самых опасных в Бийске. Аварии здесь происходят довольно часто.