Вот она и дорожает. В Бийске перевернулся грузовик с гречкой

23 сентября на окружной дороге за Бийском перевернулся грузовик с гречкой. О происшествии рассказали подписчики сообщества "Дром 22 Бийск".
По словам автора опубликованного видеоролика, КамАЗ не вошёл в поворот и перевернулся.
"Налетай, халявная гречка", – отметил очевидец.
В комментариях под постом пользователи сразу связали эту аварию с информацией о том, что недавно гречка побила рекорд стоимости за 10 лет.
"Так вот почему гречка стала дороже 100 рублей", – написал один из комментаторов.
Водители отмечают, что этот участок дороги является одним из самых опасных в Бийске. Аварии здесь происходят довольно часто.
Комментарии
гонка за деньгами вот до чего доводит
"на одном из самых опасных, по мнению водителей, участке", а может просто кто то ездить не умеет? В чем опасность то? Дорога асфальтирована, широкая обочина, установлены знаки...
Нет опасных участков. Есть опасные водители.