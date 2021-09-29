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"Вымер почти наполовину". Активисты проверили работу общественного транспорта в Барнауле

, ИА "Амител"
Повышение цен, по мнению общественников, не приведёт к улучшению ситуации
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Активисты "Гражданского патруля" и участники сообщества Transport.Brn провели рейд, с целью выяснить периодичность, с которой в краевой столице ходит общественный транспорт. Результаты проверки они направили в редакцию amic.ru.

"Люди из-за длительного ожидания своего автобуса вынуждены пересаживаться на ближайший и ехать с пересадками, оплачивая проезд дважды. На некоторых маршрутах вместо автобусов большой вместимости работают автобусы малой вместимости. Люди просто не могут поместиться в них. Количество желающих превышает количество мест в автобусах. Как удалось установить в ходе рейда, сложности наблюдаются на маршрутах: № 1, 2, 10, 17, 19, 24, 25, 29,37,60, 75,109, 110, 137, 138, 149. Все маршруты являются важными для жителей города", – сказано в сообщении.

Активисты отметили, что на нескольких маршрутах ходит гораздо меньше автобусов, чем положено. По словам главы отделения "Гражданского патруля" в Алтайском крае Игоря Берга, повышение цен на проезд, которое вскоре произойдёт в Барнауле, не приводит к положительным результатам.

"Гражданский патруль" обратился в прокуратуру  Барнаула и Роспотребнадзор. Общественники попросили провести проверку по факту ненадлежащего предоставления транспортных услуг, а также обязать должностных лиц, ответственных за организацию пассажирских перевозок обеспечить необходимое количество автобусов на городских маршрутах.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.09.2021 15:45
- гость -

Последнюю неделю-полторы, пока выпрашивают цены побольше, хитрят.
По картам не принимают платежи. Массовое явление.
Если выручку наличку спрятать можно, то с безналом сложнее.
Предполагаю что пытаются занизить выручку.

29.09.2021 15:47
- гость -

Общественники попросили провести проверку по факту ненадлежащего предоставления транспортных услуг, а также обязать должностных лиц, ответственных за организацию пассажирских перевозок обеспечить необходимое количество автобусов на городских маршрутах.

Все в доле или в депутатах, а значит могут влиять на ситуацию в свою пользу

29.09.2021 15:49
Гость

Даже если бы проезд сейчас сделали по 100 рублей ничего бы не изменилось

29.09.2021 15:50
- гость -

А почему этим занимаются активисты? Где наши депутаты, особенно "Единая Россия"?
Спрятались как крысы? Бюджетные деньги уже делят? Они же верещали, что усердно трудятся на благо избирателей! Обиделись они за то что много народа проголосовало за коммунистов. Ну ка обиженки в бой и с песней! Покажите в деле себя, а не как задом кресла протираете и бюджетные деньги прожираете!

29.09.2021 15:50
- гость -

Пассажиропоток упал. Нужно пересматривать маршрутную сеть и смотреть в сторону автобусов малой вместимости. Иначе добиться приемлемого интервала движения просто не получится.

29.09.2021 15:54
- гость -

К примеру, грязные сельские пазики 137, 138, 149 еле ползут через весь город, а зачем? Пусть ходят с Лесного, до которого без труда можно на 20 добраться.

29.09.2021 15:59
- гость -

Автобусники, постоянно сокращая количество автобусов и маршрутов, ухудшают сервис.
Людям неудобно. Нестабильно. Автобусники сами вынуждают людей пересаживаться на личные авто.
Сами убивают свое будущее.

Через несколько лет без личного авто будет никуда.
Как в США. Во многих городах просто НЕТ общественного транспорта.

29.09.2021 16:09
- гость -

Общественники здорового человека. Провели рейд, выявили нарушения - заявление в прокуратуру!

29.09.2021 16:19
- гость -

Через несколько лет без личного авто будет никуда.
Как в США. Во многих городах просто НЕТ общественного транспорта.

Нет не будет, потому, что в США средняя зарплата 250000, цена литра бензина 49, а в Барнауле средняя зарплата 30000, цена литра 45.

29.09.2021 16:22
- гость -

19 вообще одни на рейсе

29.09.2021 16:38
- гость -

29.09.2021 15:45
- гость -
Предполагаю что пытаются занизить выручку.

глупость. как ты выручку в автобусе/трамвае/тролейбусе занизишь, если тебе билет дают.
Другое дело в газеле. Там вообще не понятно сколько они выручки делают.

29.09.2021 16:40
- гость -

глупость. как ты выручку в автобусе/трамвае/тролейбусе занизишь, если тебе билет дают.

сразу видно что не пассажир )))
а рекламные билетики на что...

29.09.2021 16:49
- гость -

Есть еще мнение, что выручка водителей и кондукторов зависит только от собранной налички.
Поэтому карты и проездные они вертели.
"Не работает валидатор и терминал" и точка.

29.09.2021 17:24
- гость -

29.09.2021 15:50
- гость -
Пассажиропоток упал.
------------
Да где он упал? На Мастерских (Павловский тракт) утром в сторону центра приходится ехать, прижатым к дверям так, что голову не повернуть.

29.09.2021 17:26
- гость -

29.09.2021 16:49
- гость -

...Поэтому карты и проездные они вертели.
"Не работает валидатор и терминал" и точка.
--------------
Стоило бы ввести правило "если не работает валидатор и терминал", проезд за счёт хозяев автобуса.

29.09.2021 17:49
- гость -

хитрые чертяки, изголяются над народом, но земля то круглая, все вернется

29.09.2021 17:51
- гость -

29.09.2021 16:49
да что там терминал не работает, есть маршруты в которых терминалов не было никогда от слова совсем. К примеру 76 маршрут.

29.09.2021 17:54
- гость -

в коммерческом транспорте билеты не дают , просто берут мелочь и дают сдачу.

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