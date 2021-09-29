"Вымер почти наполовину". Активисты проверили работу общественного транспорта в Барнауле

Активисты "Гражданского патруля" и участники сообщества Transport.Brn провели рейд, с целью выяснить периодичность, с которой в краевой столице ходит общественный транспорт. Результаты проверки они направили в редакцию amic.ru.

"Люди из-за длительного ожидания своего автобуса вынуждены пересаживаться на ближайший и ехать с пересадками, оплачивая проезд дважды. На некоторых маршрутах вместо автобусов большой вместимости работают автобусы малой вместимости. Люди просто не могут поместиться в них. Количество желающих превышает количество мест в автобусах. Как удалось установить в ходе рейда, сложности наблюдаются на маршрутах: № 1, 2, 10, 17, 19, 24, 25, 29,37,60, 75,109, 110, 137, 138, 149. Все маршруты являются важными для жителей города", – сказано в сообщении.

Активисты отметили, что на нескольких маршрутах ходит гораздо меньше автобусов, чем положено. По словам главы отделения "Гражданского патруля" в Алтайском крае Игоря Берга, повышение цен на проезд, которое вскоре произойдёт в Барнауле, не приводит к положительным результатам.

"Гражданский патруль" обратился в прокуратуру Барнаула и Роспотребнадзор. Общественники попросили провести проверку по факту ненадлежащего предоставления транспортных услуг, а также обязать должностных лиц, ответственных за организацию пассажирских перевозок обеспечить необходимое количество автобусов на городских маршрутах.