"Мы не волшебники". Застройщик рассказал о проблемах при возведении ЖК в частном секторе

Жители частного сектора не всегда адекватно оценивают свою собственность, когда у них пытаются выкупить землю под строительство многоэтажек. Об этом сообщил руководитель компании "Строительная перспектива", которая возводит крупный ЖК в центре Барнаула. Застройщик возводит в микрорайоне два дома и в ближайшие месяцы приступит к строительству третьей высотки. Для этого инвестор выкупил оставшиеся частные дома в квартале и сейчас занимается их сносом, подготавливая площадку для работ. Однако не все собственники согласились продать застройщику свою недвижимость по рыночной цене и теперь рискуют остаться "за забором".

"Осадочек остался"

Квартал, в котором работает "Строительная перспектива", находится в границах ул. Песчаной, Кирова, пер. Ядринцева и Революционного. В ближайшие месяцы компания приступит к строительству уже третьего – завершающего – дома в ЖК, сообщил amic.ru руководитель организации Андрей Комяков.

"Третий дом, как и предполагал проект планировки квартала*, принятый два года назад, будет 23-этажным, это около 10 тыс. квадратных метров жилья. Двор ЖК будет с фонтаном, закрытым и без автомобилей. Площадь двора – около 1,3 га, а длина – почти 150 метров. Примерно месяца через полтора мы планируем получить ГПЗУ (градостроительный план земельного участка, – прим. ред.)", – отмечает застройщик.

Сейчас компания готовит площадку под строительство — сносит мешающиеся частные дома в квартале: участки у жителей девелопер выкупил. Но договориться удалось пока не со всеми.

По словам Андрея Комякова, большинство собственников согласились на его предложение и продали землю вместе с постройками. Но владельцы двух участков оценили свою недвижимость намного выше рыночной стоимости и запросили в разы больше, чем расселённые соседи. Инвестор продолжает вести с ними переговоры, однако опасается, что они не принесут результата. Поэтому есть вероятность, что планы по застройке квартала придется корректировать.

"Освоение квартала подходит к логическому завершению. Осадочек остался: не со всеми удаётся договориться. Изначально у нас было желание расположить третью блок-секцию вдоль переулка Революционного – зеркально дому на Ядринцева. Однако собственники двух объектов запросили несоизмеримо большие суммы за землю. Поэтому, кажется, они могут остаться здесь навсегда. До определённых параметров идёшь навстречу людям, но потом понимаешь, что это движение одностороннее. Мы не волшебники – только учимся. При всём желании сформировать полноценный квартал до бесконечности идти навстречу безумным пожеланиям невозможно", – отмечает Комяков.

Тем не менее застройщик планирует и дальше работать в этом микрорайоне. Компания присматривается к другому участку, где в перспективе может возвести ещё один ЖК.

*Проект планировки и межевания квартала в границах улиц Папанинцев, Челюскинцев, Партизанской и переулка Ядринцева администрация города утвердила в октябре 2019 года. Согласно плану, который разработала компания "Архи-Групп", на месте частного сектора предполагается строительство 23 многоквартирных домов от 6 до 24 этажей с общим количеством квартир 5 тыс. Также в планах — два детских сада на 170 и 240 мест, поликлиника, школа на 1100 мест, четыре административных здания, два гаража-стоянки, трансформаторная подстанция. По оценкам проектировщиков, в квартале будут проживать более 10 тыс. человек.

Перспективы центра

Микрорайон частного сектора за пр. Красноармейским в сторону ул. Челюскинцев (от ул. Папанинцев до Интернациональной) – один из самых перспективных для застройки в центральной части города. Сейчас здесь уже одновременно работают несколько строительных компаний, и еще несколько инвесторов собираются зайти с новыми проектами.

Так, на пересечении пер. Ядринцева и ул. Папанинцев два дома возводит компания "Жилищная инициатива", 11-этажный дом на ул. Песчаной, 190 – "Союз-Строй".

На ул. Пролетарской, 151а, "Адалин-Строй" строит три дома (ЖК "Ютссон"), на ул. Партизанской, 203, компания "ПакПластика" завершает 16-этажный жилой дом.

Кроме того, на ул. Партизанской, 175, компания "Союз" приступила к строительству 25-этажного ЖК, а на ул. Пролетарской, 182, новая для Барнаула компания "Рубин" планирует начать строительство 13-16-этажного дома с "парящим" двором.

Повышенный интерес к частному сектору за пр. Красноармейским эксперты объясняют нехваткой земельных участков. В генплане Барнаула, принятом в 2019 году, указан лишь один свободный квартал под застройку – 2012. Его мэрия обещает выставить на аукцион и отдать под застройку до конца 2021 года. Все остальные площадки для строительства многоэтажных домов расположены на уже застроенных территориях. Однако пока девелоперы работают в частном секторе несмело и осторожно: они не выкупают разом десятки домов, а предпочитают возводить точечные проекты, скупая по четыре-пять участков.

"Генплан говорит: надо сносить частный сектор. Но как работать? Там нет ни проекта планировки, ни межевания. Кто там будет строить сети? Расширять улицы? Решать вопрос с социальными объектами? Для того чтобы Барнаул развивался по этому пути, нужна комплексная работа краевых и городских властей. Сейчас в алтайской столице есть несколько программ по строительству многоквартирных домов, реконструкции сетей, возведению дорог. Их нужно как-то объединить, чтобы не получилось так: дорогу сделали, а потом приступили к строительству ЖК, и полотно нужно снова перекладывать", – ранее в разговоре с корреспондентом amic.ru отметил руководитель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Чтобы застройщики могли комфортно работать в центре Барнаула, городу нужно принять программы и местные законы, которые регулируют снос частного сектора и выкуп участков у собственников, ранее отметил Андрей Комяков. А также решить вопрос со строительством инженерных сетей, школ и детских садов в расселённых кварталах: средств девелоперов не хватит на возведение этих объектов.

"В Новосибирске, например, приняли реновацию по принципу Москвы. Администрация города выбирает квартал, который надо застроить высотками, проводит конкурс, формирует выкупную цену. В этом случае никого не волнует, какое жильё подлежит сносу. Но, честно говоря, я не думаю, что подобная концепция развития появится в ближайшие несколько лет в Барнауле", – пояснил застройщик.