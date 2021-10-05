"Мы не волшебники". Застройщик рассказал о проблемах при возведении ЖК в частном секторе

Жители частного сектора не всегда адекватно оценивают свою собственность, когда у них пытаются выкупить землю под строительство многоэтажек. Об этом сообщил руководитель компании "Строительная перспектива", которая возводит крупный ЖК в центре Барнаула. Застройщик возводит в микрорайоне два дома и в ближайшие месяцы приступит к строительству третьей высотки. Для этого инвестор выкупил оставшиеся частные дома в квартале и сейчас занимается их сносом, подготавливая площадку для работ. Однако не все собственники согласились продать застройщику свою недвижимость по рыночной цене и теперь рискуют остаться "за забором".
"Осадочек остался"
Квартал, в котором работает "Строительная перспектива", находится в границах ул. Песчаной, Кирова, пер. Ядринцева и Революционного. В ближайшие месяцы компания приступит к строительству уже третьего – завершающего – дома в ЖК, сообщил amic.ru руководитель организации Андрей Комяков.
"Третий дом, как и предполагал проект планировки квартала*, принятый два года назад, будет 23-этажным, это около 10 тыс. квадратных метров жилья. Двор ЖК будет с фонтаном, закрытым и без автомобилей. Площадь двора – около 1,3 га, а длина – почти 150 метров. Примерно месяца через полтора мы планируем получить ГПЗУ (градостроительный план земельного участка, – прим. ред.)", – отмечает застройщик.
Сейчас компания готовит площадку под строительство — сносит мешающиеся частные дома в квартале: участки у жителей девелопер выкупил. Но договориться удалось пока не со всеми.
По словам Андрея Комякова, большинство собственников согласились на его предложение и продали землю вместе с постройками. Но владельцы двух участков оценили свою недвижимость намного выше рыночной стоимости и запросили в разы больше, чем расселённые соседи. Инвестор продолжает вести с ними переговоры, однако опасается, что они не принесут результата. Поэтому есть вероятность, что планы по застройке квартала придется корректировать.
"Освоение квартала подходит к логическому завершению. Осадочек остался: не со всеми удаётся договориться. Изначально у нас было желание расположить третью блок-секцию вдоль переулка Революционного – зеркально дому на Ядринцева. Однако собственники двух объектов запросили несоизмеримо большие суммы за землю. Поэтому, кажется, они могут остаться здесь навсегда. До определённых параметров идёшь навстречу людям, но потом понимаешь, что это движение одностороннее. Мы не волшебники – только учимся. При всём желании сформировать полноценный квартал до бесконечности идти навстречу безумным пожеланиям невозможно", – отмечает Комяков.
Тем не менее застройщик планирует и дальше работать в этом микрорайоне. Компания присматривается к другому участку, где в перспективе может возвести ещё один ЖК.
*Проект планировки и межевания квартала в границах улиц Папанинцев, Челюскинцев, Партизанской и переулка Ядринцева администрация города утвердила в октябре 2019 года. Согласно плану, который разработала компания "Архи-Групп", на месте частного сектора предполагается строительство 23 многоквартирных домов от 6 до 24 этажей с общим количеством квартир 5 тыс. Также в планах — два детских сада на 170 и 240 мест, поликлиника, школа на 1100 мест, четыре административных здания, два гаража-стоянки, трансформаторная подстанция. По оценкам проектировщиков, в квартале будут проживать более 10 тыс. человек.
Перспективы центра
Микрорайон частного сектора за пр. Красноармейским в сторону ул. Челюскинцев (от ул. Папанинцев до Интернациональной) – один из самых перспективных для застройки в центральной части города. Сейчас здесь уже одновременно работают несколько строительных компаний, и еще несколько инвесторов собираются зайти с новыми проектами.
Так, на пересечении пер. Ядринцева и ул. Папанинцев два дома возводит компания "Жилищная инициатива", 11-этажный дом на ул. Песчаной, 190 – "Союз-Строй".
На ул. Пролетарской, 151а, "Адалин-Строй" строит три дома (ЖК "Ютссон"), на ул. Партизанской, 203, компания "ПакПластика" завершает 16-этажный жилой дом.
Кроме того, на ул. Партизанской, 175, компания "Союз" приступила к строительству 25-этажного ЖК, а на ул. Пролетарской, 182, новая для Барнаула компания "Рубин" планирует начать строительство 13-16-этажного дома с "парящим" двором.
Повышенный интерес к частному сектору за пр. Красноармейским эксперты объясняют нехваткой земельных участков. В генплане Барнаула, принятом в 2019 году, указан лишь один свободный квартал под застройку – 2012. Его мэрия обещает выставить на аукцион и отдать под застройку до конца 2021 года. Все остальные площадки для строительства многоэтажных домов расположены на уже застроенных территориях. Однако пока девелоперы работают в частном секторе несмело и осторожно: они не выкупают разом десятки домов, а предпочитают возводить точечные проекты, скупая по четыре-пять участков.
"Генплан говорит: надо сносить частный сектор. Но как работать? Там нет ни проекта планировки, ни межевания. Кто там будет строить сети? Расширять улицы? Решать вопрос с социальными объектами? Для того чтобы Барнаул развивался по этому пути, нужна комплексная работа краевых и городских властей. Сейчас в алтайской столице есть несколько программ по строительству многоквартирных домов, реконструкции сетей, возведению дорог. Их нужно как-то объединить, чтобы не получилось так: дорогу сделали, а потом приступили к строительству ЖК, и полотно нужно снова перекладывать", – ранее в разговоре с корреспондентом amic.ru отметил руководитель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.
Чтобы застройщики могли комфортно работать в центре Барнаула, городу нужно принять программы и местные законы, которые регулируют снос частного сектора и выкуп участков у собственников, ранее отметил Андрей Комяков. А также решить вопрос со строительством инженерных сетей, школ и детских садов в расселённых кварталах: средств девелоперов не хватит на возведение этих объектов.
"В Новосибирске, например, приняли реновацию по принципу Москвы. Администрация города выбирает квартал, который надо застроить высотками, проводит конкурс, формирует выкупную цену. В этом случае никого не волнует, какое жильё подлежит сносу. Но, честно говоря, я не думаю, что подобная концепция развития появится в ближайшие несколько лет в Барнауле", – пояснил застройщик.
Комментарии
В этом случае никого не волнует, какое жильё подлежит сносу.
Частная собственность может быть только в цивилизованных странах, а в России если у тебя хороший дом в хорошем месте, то он может легко стать не твоим.
"Однако собственники двух объектов запросили несоизмеримо большие суммы за землю", а может застройщик предлагает несоизмеримо низкую сумму?
а может застройщик предлагает несоизмеримо низкую сумму?
Вряд ли. За домик с землей (2-3 сотки), как на фото 3, могу запросто запросить от 10млн и выше, некоторые и по 30 просят
Почему молчат о проблеме бездействия администрации? Линии наружного освещение на Ядринцева не строят, тротуары и ливневки также! Не обеспечивают безопасность на дороге.
Там такие халупы стоят, скоро сами упадут, хотят нажиться за счёт застройщика, совсем совесть потеряли. Из-за таких спекулянтов город не может нормально развиваться. Ну не продадут, останутся навсегда со своими избами.
"Двор ЖК будет с фонтаном, закрытым и без автомобилей."
Это как? Баня, а раздевалка через дорогу? Лично я тоже за выделение площадок под стоянки и запрет парковок во дворах, но боюсь, что основная масса людей этого не примет.
Радоваться надо, что предложили выкупить землю и избу, которая рухнет скоро, а они ещё денег больше просят. Пусть вспомнят сказку про старика и золотую рыбку. "Глядь: опять перед ним землянка; На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто"
Администрация города Барнаула, включите в перспективу развития и в свои программы этот район, начните с малого: освещение и тротуары, далее садик, поликлинику и школу.
5.10.2021 07:48
- гость -, какой дом хороший? Там землянки и избы. Перекупы одни там, по факту им эти участки ради наживы.
Вот ведь негодяи какие- денег у Комякова попросили!
Вообще у людей ни стыда, ни совести, не могут свою жадность перебороть!
Будем надеяться, что люди одумаются и согласятся на предложение застройщика. Эти брошенки портят весь вид города и новых районов в центре.
Строительная перспектива лучший застройщик города Барнаула, если у них получится договориться, то это это будет очень хорошо для нашего города
Если кто не понял, выше был сарказм. Люди в этих "халупах" отлично себе и счастливо живут на СВОЕЙ земле, в СВОЁМ доме, а не в скворечниках/человейниках из дерьма и палок. А вы что, думали Комяков из кирпича строит, клинкером отделывает? Пог0вёнее, зато подешевле!
"документ предполагает возведение двух детских садов на 170 и 240 мест, поликлиники, школы на 1100 мест", а администрация деньги на какой год запланировала? Или это тоже за счёт строительной перспективы? И жиличной инициативы? К сожалению у нас не Питер и не Москва, такие объекты строятся прям очень туго
Поэтому, кажется, они могут остаться здесь навсегда.
Да они потом всегда могут продать участок для очередной 5-ка или М-ра.
Про освещение на Ядринцева: хоть один фонарь поставьте на пересечении Ядринцева и Песчаной. Весть район будет там дорогу переходить.
5.10.2021 08:25
- гость - Не продадут, там участки мелкие, кому они нужны потом будут? Ответ: никому.
Митенька Ржевский, видимо ты не был в этом районе. Не видел эти частные дома. И не жил в домах от Строительной перспективы. Если нравится жить в частном доме, то есть коттеджные поселки, там частным домам место.
Подскажите а если Москва предполагает купить у собственника землю ,дом и гараж в расчет берут ? Или только земля ?
никакого освещения на Ядринцева не надо. как нам народ колпашить при свете?
5.10.2021 08:30
- гость -, земля
Несмотря на проблему с выкупом частных домов, застройщик и дальше планирует работать в квартале. - Не впервой. ждем серии пожаров. темболее тут всего то 2 дома. за одну ночь управятся. Все знают как они работают...или продай за даром участок или сожгут и останешься с носом.
Колхозники, хотите жить в халупах и с туалетом на улице, езжайте жить в деревню, что в городе забыли? Или валите из центра на врз.
Вы что такое говорите? Там не живут давно в этих домах, прогуляйтесь по району
Дома простоят дольше , чем эти ...овенные скворечники без кухонь! Облицовка давно не отваливалась от новостроек? Они упадут раньше, чем эти домики на 2-3 сотках ! Так что спорный вопрос сколько они стоят! Я вот тоже искал жилье, обьездил новостройки - ну тесные они , для студента одного еще сгодятся, или для любителей толкаться и по потолку перелазить! Строят ... овно, а ругают хрущевки - ВАМ ДО ХРУЩЕВОК КАК ДО ЛУНЫ, и то через ГУЛАГи!
Вот из-за таких нескольких частных домов не может город нормально развиваться. Реальноколхозники!
5.10.2021 08:16
Митенька ржевский
Ну какой-то разумный предел тем не менее есть. Знаю историю, когда за часть дома предлагали сумму, на которую можно было приличную трешку купить. Один из собственников отказался, в итог дом так и стоит. А своя земля где-нибудь вдоль оживленной улицы, да еще ближе к Барнаулке, куда весь смог скатывается - и что, там можно нормально жить? Посадить ничего не получится, шум, гарь - и зачем такое?
Гость 08:40, ну если смотреть угол "квартиру" в 20- 40 метров, то о какой нормальной планировке может идти речь? Покупайте квартиру 80-100 метров и будет вам счастье.
Задрали эти с ядринцева, предлагаю снести все подчистую, пусть сквер сделают.
Не правильно когда двое строптивых держат целый квартал. Должен быть закон о принудительном выкупе в таких спорных случаях. Выкупная плата определяется независимой оценкой. А для сторонников таких деятелей сопротивления вспомните деда внутри квартала там же недалёко. Тот много лет держал оборону и никому не продавал свой домишко, так он там сейчас и остался один, окружённый высотными домами и населенный бомжами. Это ваш идеал?
Гость 8:46, согласна с вами. Когда дед заболел, то дом сожгли бомжи. А про оценку боюсь, что по ней жители меньше получат. Знаю, что очень хорошие деньги застройщик предлагает, но жадность у людей, рубль в глазах. Жители этих частных земель могут остаться с носом.
Если кто не понял, выше был сарказм. Люди в этих "халупах" отлично себе и счастливо живут на СВОЕЙ земле, в СВОЁМ доме, а не в скворечниках/человейниках из дерьма и палок. А вы что, думали Комяков из кирпича строит, клинкером отделывает? Пог0вёнее, зато подешевле!
да пусть живут на здоровье!
Как к ГраниД на Моложежная 111 лет 8 назад,давали что то в районе 13 миллионов за участок с сараем.
им мало хотим больше.+самолет( сарказм)так и остался участок среди 2х высоток.
сейчас хозяева просят 700 тыс.с торгом.
Гость, 08:51. Да, этот Горбунов тогда ошибку допустил. Стоит половина сарая и сейчас, город же снёс ему половину. Люди, сравните тогда 13 млн и сейчас 700 тыс. Жители, одумайтесть!
5.10.2021 08:46
Гость
Когда строительство федеральное - такой закон есть. При строительстве Бугринсокго моста в Н-ске одни вот так же уперлись. Итог - суд, и по суду они получили меньше, чем им изначально предлагал Сибмост (кстати, не копейки отнюдь). Попытались откатиться на прежнюю сумму, но увы.
Не успели объявить о ПЛАНАХ застройки Горы, как жители уже подписи собирают и цены устанавливают.
5.10.2021 08:22
Митенька ржевский
---------------------------
Не соглашусь.
В своё время - да: дом, земля, банька в центре города - это шикарно.
А сейчас у них в 10метрах от забора 23хэтажка, а то и ещё ближе - это уже "не то пальто".
"За стеклом" напоминает: с 40-50балконов народ будет наблюдать как я голый с бани в снег куряюсь... Я бы так не смог.
А вообще любопытны два момента:
1. За сколько выкупали у соседей и сколько эти просят?
2. А как собственно был согласован проект строительства? Вот участок - на нём 4 частных дома - 2 я выкупил - остальные 2 не получается, но по проекту буду строить на месте 4х - хорошо: строй пока на месте 2х, а там потом доложишь. Так что ли?
На тролей Комяков не поскупился , а дома выкупает за копейки .
5.10.2021 08:51
- гость -
И что мешает продать свою землю в центре города, на которой все равно ничего выращивать нельзя (а смысл тогда частного дома), и купить на эти деньги участок там, где можно посадить сад и развести огород? Там, где чистый воздух и нет высоток, окружающих твой участок? Вы посмотрите, что за дома стоят по четной стороне Молодежной от Ядринцева до Челюскинцев. Там в части не то что зимой, летом жить невозможно...
"Вот из-за таких нескольких частных домов не может город нормально развиваться. Реальноколхозники!" - а в человейники на 25 кв.м. прям интеллигенция в 8-мом поколении заезжает!
И вообще, защитники строителей, фонтан заткните: жил себе человек жил на своей земле недалеко от центра, САМ заботился о своем доме, не кляузничал на ЖЭКи, а тут приходит дядя и говорит- мне ндравится твой кусок земли, я его забираю за три копейки! На эти деньги ничего аналогичного не купишь! И даже такое же количество квадратов в построенном на этом месте доме! Да здравствует Советский Союз! Вообще, этот материал подготовка к тому, что обещанного двора и фонтана точно не будет, а виноваты в этом эти два дома!!!!
вопрос тем, кто пишет про копейки за выкуп частных сараек.
вы суммы можете озвучить или бла бла бла?
"освещение и тротуары, далее садик, поликлинику и школу"
В комаринной слободе ничего этого нет. И ни одного магазина, вот где элитный пеноблочный колхоз для лохов.
5.10.2021 09:22
- гость - САМ заботился о своем доме
Там на Молодежной наискосок от половины недоснесенного дома стоит еще один - на несколько хозяев. Судя по всему, застройщик либо так же не договорился с хозяевами, либо этот угол ему уже не был критичен. Отличный образчик "заботы" - трущоба трущобой.
Тут в комментариях нашествие типа Мити Чемоданова… человейники… многоэтажки развалятся… да вы там тупо прогуляйтесь и посмотрите на тот частный сектор - там землянки натуральные… и за них собственники выкручивают по 10 Лямов за пару соток. Где то граница зла должна быть.
сам живу в доме 2005 года постройки. Никаких намеков на обрушение) а вот хибара во дворе многоэтажного дома - это нонсенс.
"5.10.2021 09:22
- гость - САМ заботился о своем доме
Там на Молодежной наискосок от половины недоснесенного дома стоит еще один - на несколько хозяев. Судя по всему, застройщик либо так же не договорился с хозяевами, либо этот угол ему уже не был критичен. Отличный образчик "заботы" - трущоба трущобой." - Он к вам пришел деньги трясти на ремонт? Оставьте человека в покое, живет как хочет !!!! А для любителей эстетики - займитесь парковщиками на газонах! Вот в окружении вот таких башен указанные парковщики на всех поименованных в статье объектах все остатки земли растащили по району. Поэтому в центре пыль и грязь!!!!!! В том числе не выполняется требования СНИПа к стройплощадкам о мойке колес машин, выезжающих со стройплощадки!!!
Бедная страна. Земля мало.
5.10.2021 09:53
- гость -Оставьте человека в покое, живет как хочет !!
Неужели? А стадо свиней этому человеку тоже можно завести? Больной туберкулезом и сифилисом тоже может жить как хочет? А если я хочу мусор у вас под окном складывать, мне можно? Парковщики, кстати, тоже так хотят. Ну вот нравится им парковаться на газонах, почему трущобу посреди города холить и лелеять можно, а парковаться у вас под окном - внезапно нет?
Надо исходить из собственных потребностей и ощущений.
Лично мне приятно проходить по улице, к которой ещё не прикасались никакие Волшебники — где дед красит забор из штакетника, пацаны рихтуют машину, а малыши играют в сифу или в наперегонки на великах.
А по улице, которая представляет собой два ряда высотных домов — неприятно.
Молодцы частники не продающие участки, держите оборону до последнего, не поддавайтесь на обещания этих алчных застройщиков. А позднее, когда квартал застроится продадите свои участки в несколько раз дороже под любой коммерческий объект.
Ту 10:25
Судя по вашему вычурному нику, вас зовут Виктор или Лёха, которые в последнее время тут солировали в номинации «не приходя в сознание».
Вам если нравится забор-штакетник или игра в сифу, вам тогда надо машину времени покупать. Или валить в глухую деревню. Оставьте город и городских жителей без ваших потребностей и ощущений. Барнаул - столица субъекта федерации, а не архитектурный атавизм. Городу нужны новые функциональные здания и сооружения. А ваши зад.оченные землянки и хибары не нужны городу, они его уродуют.
10:34
А ты потом людям компенсируешь их убытки, когда они и за 20% от первоначальной цены не смогут продать. Кому нужен одинокий участок, впритык к чужому большому участку? Построить там что то внятное - не получится. Магниты и Пятёрочки заезжают на первые этажи МКД, которые строят застройщики. Зачем той же Марии-Ра кусок земли 10х20 метров? Киоск с шавермой поставить?
Бедный застройщик денег осталось 500 миллиардов, ,проклятые собственники
из чпстного сектора его прибыли лишают.Вообще надо сразу частный сектор на Колыму выслать ,а не согласных на принудительное работы , на строительство домов ,
5.10.2021 10:34
гость
Мудрые слова. В условиях плотной застройки даже небольшой шиномонтаж, бистро, булочная или мясомолочный магазинчик будут пользоваться большим спросом
Тому, который с патологией леса:
Особенно шиномонтаж в жилой застройке в центре очень актуален)
А в голову не приходит посмотреть, что мелкие ларьки сейчас как раз и не разрешают ставить, они уродуют внешний вид города. Вспомни про засилье комков в Барнауле в начале нулевых. А сейчас их нет в природе.
Когда Ядринцева откроют? Дорогу частично открыли, но ямы пипец и грязи по колено. Пешеходам и авто очень тяжко. Самое забавное, что не работает там никто, нарыли и смотрят.
5.10.2021 10:45
Борис
***
+100500!
Только, дополню, всех этих "строителей" наградить Орденом Октябрьской звезды и пожизненными талонами на молоко. Так для нас, горожан, стараются, так стараются... А мы жывотные, не понимаем своего счастья жить в каменных джунглях, пока кто-то отмывал через стройку денежные средства, полученные преступным путём...
5.10.2021 10:49
Лесопатологи бьют в набат
Ту цену, которую дают застройщики 25тиэтажных высоток никому больше не выгодно предлагать. Чушь не неси. С двумя крупными застройщиками знаком лично. На выкуп участков уходит стоимость квартир 1-2 этажей.
Прям бедные застройщики, конечно!о чем вы говорите?это на фото земля с домиком старым, а по факту за хороший ухоженный дом с такой же территорией они предлагают копейки…журналисты хоть бы раз с людьми поговорили, жителями честного сектора!а то все застройщиком и администрацию защищают.
Ха, дорога ложка к обеду. Застройщику нужен участок - пусть платит. Тем, кто их раком ставит - мои аплодисменты.
Ту Гостья
Мадам, лично знаю случай на углу Соц и Партизанской, там застройщик за 5 Лямов на семью выкупал. Одна двухэтажная землянка из глины и палок заартачилась, на 6 квартир просили 50 лямов.
ну, и где здесь грань реальности?
почему такая цена - деньги очень нужны)))
5.10.2021 11:25
- гость -
Застройщик или уйдет в другое место, или, если получится, оставит этот домик стоять, как на Молодежной. Ну один-два, может, и получат, что хотят. Остальные останутся в своих халупах, а город получит очередное соседство высотки с трущобами.
Ту 5.10.2021 11:26 - гость - Завидуйте молча! Рынок у нас - как договорятся продавец и покупатель.
Какое право имеете за бесценок заставлять частный сектор продавать свое жилье. Жалуетесь на неадекватно завышенной цену от частника? А почему не говорите сколько людей проживает на этой земле? Не лукавьте и не вводите людей в заблуждение!!! Говорите всю правду, а не только ту, что выгодна застройщику многоэтажки. Вы за пять соток в лучшем случае предлагаете стоимость 2-х комнатной квартиры, а на этих 5 сутках живёт семья: бабушка, дедушка, их взрослые дети с мужьями и женами, их внуки. И вы хотите 8 человек загнать в 2-х комнатную квартиру? У вас совесть есть? Ещё жалуетесь на частный сектор? Вы грабители!!!
5.10.2021 11:21
Гостья
Да, например, человек уже второе или третье поколение живёт, в доме есть газовый котёл, септик, гараж, баня, сарай с инструментами, в палисаднике цветы. Есть какие-то задумки что он будет улучшать в своей усадьбе. Почему он должен прогибаться под чью-то чужую задумку и продавать всё это? Даже за сумму, за которую можно купить дом в Санниково, Фирсово или Шахах. Свой дом в Фирсово и свой дом в центре Барнаула — это два разных дома и два разных образа жизни — в городе и в пригороде
а на этих 5 сутках живёт семья: бабушка, дедушка, их взрослые дети с мужьями и женами, их внуки
в ночлежках гарлема народ свободнее живет.
5.10.2021 11:52
- гость -
В домике на 5 сотках сколько-сколько человек? Восемь? Так это так и так друг у друга на головах, ИМХО. Или они там только прописаны?
Считаю, что общественное благо должно быть выше частного. Конечно, отдельные владельцы частных домов могут почувствовать себя обделенными. Но, вдумайтесь, что выше и должно защищаться: благо ста человек или благо одного. А соотношение примерно такое: 100 к 1. Весь мир давно эту проблему уже решил - если 1 мешает 100, то интересы этого 1 не могут быть в приоритете, даже если он формально и имеет какие-то права. Городская и краевая власти должны перестать быть статистами в включаться в работу. Думать даже не надо - бери пример с Москвы и других нормальных городов. Закон о реновации, принудительный выкуп по оценочной цене и точка. Достали эти эгоистичные собственники своих халуп
5.10.2021 11:51
Лесопатологи бьют в набат
Свой дом в Фирсово и свой дом в центре Барнаула — это два разных дома
На мой непросвещенный взгляд, смысл своего дома - это наличие участка, где ты можешь работать или отдыхать на земле. Делать это в центре города, где грязь и гарь, по меньшей мере странно. Про то, что есть что-то, выращенное на участке, скажем, рядом с Павловским трактом (да и на Молодежной тоже), в принципе опасно, уже молчу. Смысла крошечного участка с крошечным абы каким домиком рядом с оживленной улицей (а у нас таких все же большинство) не понимаю в принципе.
11:49
Гражданочка, а вы всех за дураков держите? В этих землянках прописано стопицот человек, а в реальности живет если пара пенсионеров, то это максимум. Большинство домов вообще заброшены. Там даже не живут. Но желание у этих собственников разбогатеть имеется.
Патологоанатому: какие септики и палисадники - давай поспорим - найди в том районе хоть пару домов с такими характеристиками) нет таких домов, там тупо землянки и развалюхи.
Пора привлекать к уголовной ответственности за вымогательство господ типа Комякова.Живут люди,не смог с ними договориться-оставь их в покое,пусть живут как им нравится.И нечего слюной брызгать!
8 человек в сарайке. да они в сортир по расписанию ходят.
А давайте вы будете предлагать людям квартиры, равные по площади их земельным участкам? По-моему, справедливо. Ведь над моими "метрами" застройщик влепит ещё 24 раза по количеству моих "метров".
У меня есть участок, 8,9 сотки. И все они- мои! Хочу, баню поставлю, хочу, морковку с лучком буду выращивать. Почему это я должен ужиматься, если какому то хомяку его защёчные мешки охота деньгами набить?
В этих землянках прописано стопицот человек, а в реальности живет если пара пенсионеров, то это максимум. Большинство домов вообще заброшены. Там даже не живут. Но желание у этих собственников разбогатеть имеется.
***
А вот это не собачьего ума дело. Без доказательств не смейте подвергать сомнению чужие права.
5.10.2021 12:14
Митенька ржевский
Тогда если вы покупаете участок под ижс, то тоже справедливо будет с вас за землю взять как за стоимость одноэтажного дома площадью участка? Ну вы же на участке тоже дом "влепите"? И может быть, даже не одноэтажный.
Считаю, что общественное благо должно быть выше частного. Конечно, отдельные владельцы частных домов могут почувствовать себя обделенными. Но, вдумайтесь, что выше и должно защищаться: благо ста человек или благо одного. А соотношение примерно такое: 100 к 1.
***
Полностью согласен, если посмотреть с другой стороны- благо одного Комякова и благо десятка людей, живущих на ИХ земле... Ну что, вы всё так же любите двойные стандарты?
5.10.2021 12:06
-гость-
В России ради общественного блага миллионы людей расстреляли и погубили.
5.10.2021 12:16
Митенька ржевский
Ну в том районе доказательства, так сказать, налицо - там заброшенных домов, полуразрушенных или вообще разрушенных, как грязи.
5.10.2021 12:22
- гость -
***
Вы опоздали, участок я купил за его полную на тот момент стоимость, тем более, что выбор был. А у застройщиков выбора нет, как и у людей, покупающих их корявые городушки за полную стоимость, так-то.
Интересная тема началась: дворы без машин. Замечательно. Только где эти машины по факту оказываются? Спец.парковок для таких машин поблизости нет. И эти машины приживаются по соседним дворам и улицам. Т.е. этим жильцам хорошо и красиво жить в таком доме. А соседним домам приятно?
На Октября комплекс заселяется и ВСЕ машины по обочинам и соседним дворам стоят. Между 40 школой и этим комплексом уже не проехать, там все забито. За-то двор у них без машин!
5.10.2021 12:24
- гость -
***
... но есть один нюанс- они Вам не принадлежат. А владелец вправе установить любую цену. Ваше дело- либо платить, либо отъехать на подливке... Да, согласен, есть продавцы земли неадекватные, но разве вы считаете адекватной цену 1 кв.м. новострjйки (из дерьма и палок, по умолчанию) в 1000$?
Митя Чемоданов
1. Тогда и не твоего собачьего ума дело сколько раз застройщик застроит купленный земельный участок этажами выше.
2. Без доказательств? Берём любой кейс из этих двух в статье: там 100% не 2 и не 4 человека прописано. Эта традиция ещё с советского периода: когда определялись аварийные дома под снос, то там сразу прописывалось ещё с десяток человек.
3. Какие десятки человек, живущих? Вы реально их посчитайте. И почему вы им противопоставляете Комякова? Это он будет жить в этом доме на месте земельного участка? Нет, там будут жить вполне реальные люди (в отличие от мифических прописанных).
А то что продавец неадекватный не значит ,что на него можно оказывать давление.Или переселять без его согласия.
5.10.2021 12:29
- гость -
Вот и попёрло. Вся сущность налицо. Хапнуть чужое!
Вас не должно волновать, на каких основаниях там живут/не живут люди. Это ИХ собственность, как хотят, так и распоряжаются. А постоянные попытки отжать, притом, не у "сильных" чиновников, а у "слабых" простых людей, захапать, урвать- это прям способ поведения на этом "рынке"...
Никогда в России порядка не будет, пока не будет принято верховенство Закона, безукоснительное его исполнение и наказание за его неисполнение не будет неотвратимым.
Застройщики нагло отжимают собственность, не гнушаясь даже уголовщиной... Надеюсь, в Барнауле этого пока нет
Для Андрея Пэ
Согласен, это не повод для давления.
пускай оставляют свои хибары. Подобных предложений им больше не сделают. Останутся без желанных миллионов.
Во дворе Папанинцев 121 дом так и остался стоять бесхозный. Да, там немнооо другая ситуация, там одинокий дед жил, он не видел смысла переезжать. Но как пример - его никто и не трогал, и дом остался стоять посреди девятиэтажек. Так и здесь будет. Никто не станет деньгами заваливать - харя треснет у продавашек
- гость -
Митя Чемоданов
Чушь не пиши.За аварийное жилье дают метр за метр по программе переселения ,независимо от того,сколько прописано.У меня есть жилье в аварийном доме и это-то я знаю точно.
5.10.2021 12:40
- гость -
Для гостя Г
...и дом остался стоять посреди девятиэтажек. Так и здесь будет.
А это не тебя касаться не должно
А я бы тоже задёшево бы не продал. Всю бы кровь свернул. Всю последующую жизнь себе и дитю обеспечил. Денег у этих застройщиков как грязи, пусть делются. Не я же пришол к ним на их землю строится и наживаться, мне и так неплохо было. Кажный сарай и очковый туалет по цене трёшки бы продал. А мож и дороже.
А это тебя касаться не должно
Ту Андрэ Пэ
При Советах было иначе, по количеству прописанных голов давали квартиры.
Про касаться и не должно: да Бога ради. Это не мне там жить, это жильцам вместо комфортабельного двора придётся довольствоваться изменённой архитектурой комплекса. И все из-за жадности одного человека)
Ту Рачи Хозяин
Ну и останется твой дом на своём месте. Застройщик все равно построится, но ты кровь сворачивать будешь себе же - корить себя что в своё время не продал)
5.10.2021 12:58
- гость -
***
Вообще-то коверкать ники оппонентов, с первых дней Интернета счиатется дурным тоном, общей недоразвитостью и отсутствием аргументов. Так что думай, прежде чем свои фантазии публиковать...
5.10.2021 12:25
Митенька ржевский
Выбор есть у всех. У людей, покупающих "корявые городушки" - купить вторичку или участок и построить самому. У застройщика - строить в другом месте или обойти спорный участок стороной, как это часто и делается. Жаль, что у города опять будет уродское "лицо", но раз большинству "норм", то....
5.10.2021 12:58
- гость -
Да пусть люди совершают ошибки.Но право на частную собсвенность должно соблюдаться.Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.
я собственник и я принимаю решение за какие деньги продавать или вообще не продавать. Если это не так, а меня обвиняют в том, что я не хочу продавать, то это феодальное понимание -баре и крестьяне. Хотя опять же-это Раша и значит прав сильнейший (богатейший).
Вообще-то Комяков мыслит как настоящий коммунист - если мешает, то принять декрет и получить "мандат на отобрание", но только Колмяков не видит дальше своего носа, а завтра настоящие коммунисты придут и тоже издадут декрет и вся его собственность будет национализирован, а ему оставят (квартиру и пятьдесят тысяч на счете).
я собственник и я принимаю решение за какие деньги продавать или вообще не продавать. Если это не так, а меня обвиняют в том, что я не хочу продавать, то это феодальное понимание -баре и крестьяне. Хотя опять же-это Раша и значит прав сильнейший (богатейший).
Вообще-то Комяков мыслит как настоящий коммунист - если мешает, то принять декрет и получить "мандат на отобрание", но только Колмяков не видит дальше своего носа, а завтра настоящие коммунисты придут и тоже издадут декрет и вся его собственность будет национализирован, а ему оставят (квартиру и пятьдесят тысяч на счете).
жадность может быть у части людей присутствует, но у Комякова она есть, на 100%
5.10.2021 13:30
- гость
+++++
5.10.2021 13:30
- гость -
если оставят, а то еще припомнят его слова и вышвырнут на улицу (ладно-в барак)
судя по комментам, шониевский отдел продаж пока побеждает комяковский