На алтайской дороге сняли гуляющего верблюда

В Залесовском районе верблюд бродит по дороге рядом с лесом. Видео с животным опубликовал подписчик сообщества "Инцидент Барнаул".

По словам участника сообщества, на животное он наткнулся случайно, когда ехал на машине. На людей не реагировал, а просто продолжил гулять. Откуда он появился в той местности, неизвестно.

Подписчик отметил, что верблюда немного потряхивало – вероятно, он замёрз под дождём.

Весной 2021 года в мини-зоопарке племзавода колхоза имени Кирова в Немецком национальном районе за неделю родилось четыре верблюда. Первую пару животных в хозяйство привезли из Горного Алтая в 2006 году, сейчас их там 11.