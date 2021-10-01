Барнаульские активисты в октябре ликвидируют более 20 свалок и уберут скверы

В Барнауле стартует осенний месячник очистки и благоустройства города. С 1 по 31 октября в столице края пройдут более 300 экологических акций, сообщает официальный сайт Барнаула.

В них примут участие управляющие компании, органы общественного самоуправления, предприятия и студенты. Им помогут порядка 300 единиц техники.

Активисты уберут водоохранные и зелёные зоны, сотрут надписи на зданиях, очистят дворы, памятники и спортивные площадки от сухой листвы и мусора, снимут расклеенные объявления с опор наружного освещения и фасадов зданий. А также ликвидируют более 20 несанкционированных свалок.

Работы проведут в городских скверах: им. Германа Титова, по ул. Стахановской, 90, по проспекту Социалистическому, 109, им. В.М. Шукшина, Панфиловцев, Адмирала Кузнецова. Также будут убраны аллеи: Целинников, 25-летия Индустриальному району, аллея в честь 40-летия Великой Победы 1945-1985 г, памяти десантников 6-й роты 76-й гвардейской дивизии и другие.

7, 14, 21 и 28 октября пройдут "чистые четверги", когда участники акции уберут парки, скверы и овраги от бытового и строительного мусора.

За месяц специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" высадят в городе 218 деревьев, за всю осень – около 500. С 15 по 22 октября на городском полигоне твёрдых бытовых отходов будет организован бесплатный приём мусора.