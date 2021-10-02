В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 265 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 78 197 человек, сообщает региональный оперштаб.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+79 человек за сутки), Бийске (+18) и Славгороде (+10).
Выздоровели за весь период 59 599 пациентов, в том числе 94 – за последние сутки.
Скончались ещё 24 человека с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5479 летальных случаев.
В тяжёлом состоянии сейчас находится 541 заражённый, из них 233 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободно 573 койки.
Комментарии
Коронавирус человека впервые был выделен в 1965 году от больных ОРВИ Д. Тиррелом из носоглотки при остром рините
Неужели всем сопливым стали тесты делать и "неожиданно " выяснилось что это и есть короновирус?) Всю жизнь болели и не знали)
На ивл 233 человека,
в Новосибе 23 человека
Есть разница ..,
и смертность стабильно высокая, от простого орви так не мрут
и смертность стабильно высокая, от простого орви так не мрут
мрут не так от короны. сколько от организации здравоохранения - нехватка врачей, лекарств, страх взять больничный на работе - и т.д.
Ну как россияне помогают вам чудо прививки и масочки от коронавируса?
2.10.2021 17:29
- гость
Да. Но вам точно не помогут!
2.10.2021 17:31
Да.
А что же тогда "Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае превысило 78 тысяч человек" ???
А локдаун по достижению какого-то количества заболевших объявляют? Или не дожидаются количества?
Заразились всего 78 197 человек? С начала эпидемии? Чёт маловато. Реальные цифры явно в разы больше!
А локдаун по достижению какого-то количества заболевших объявляют? Или не дожидаются количества?
Не руби сук на котором сидишь - на инфекцию никак не повлияет, а гемора хапнут все
2.10.2021 17:29
- гость -
Ну как россияне помогают вам чудо прививки и масочки от коронавируса?
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Помогают, если маски носить как положено и прививаться. Делаем и то, и другое. Не болеем.
А кто маски не носит, и не прививаются, тем точно не поможет. Зачем спрашивать?
2.10.2021 16:02
- гость -
Коронавирус человека впервые был выделен в 1965 году от больных ОРВИ
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Ты не мешай всё в кучу. Те штаммы, которые сейчас циркулируют, во много раз более патогенные, чем то, о чём ты прочитал в википедии.