Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае превысило 78 тысяч человек

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 265 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 78 197 человек, сообщает региональный оперштаб.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+79 человек за сутки), Бийске (+18) и Славгороде (+10).

Выздоровели за весь период 59 599 пациентов, в том числе 94 – за последние сутки.

Скончались ещё 24 человека с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5479 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находится 541 заражённый, из них 233 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободно 573 койки.