В Алтайском крае за сутки выявили 268 случаев COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 268 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 78 465 человек, сообщает региональный оперштаб.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+76 человек за сутки), Рубцовске (+22), Бийске (+19), Заринске (+13) и Змеиногорском районе (+10).

Выздоровел за весь период 59 671 пациент, в том числе 72 – за последние сутки.

Скончались ещё 26 человек с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5505 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 549 заражённых, из них 238 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 433 койки.