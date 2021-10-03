В Алтайском крае за сутки выявили 268 случаев COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 268 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 78 465 человек, сообщает региональный оперштаб.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+76 человек за сутки), Рубцовске (+22), Бийске (+19), Заринске (+13) и Змеиногорском районе (+10).
Выздоровел за весь период 59 671 пациент, в том числе 72 – за последние сутки.
Скончались ещё 26 человек с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5505 летальных случаев.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 549 заражённых, из них 238 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 433 койки.
Комментарии
Уже 3 месяца заболевает около 270, выздоравливает около 70
Заболело 78 тысяч, выздоровело 59 тысяч, умерло 5 тысяч. Где еще 14 тысяч? До сих пор болеют?
3.10.2021 14:38
гость
Заболело 78 тысяч, выздоровело 59 тысяч, умерло 5 тысяч. Где еще 14 тысяч? До сих пор болеют?
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Скорее всего, эти 14 тысяч не стали делать тест по выздоровлении. Поэтому не попали в статистику по выздоровевшим.
Нечему удивляться. Люди вообще ничего не соблюдают, как с цепи сорвались. Одни магазины заставляют надевать маски, люди спорят с кассирами. Про дистанцию вообще речь не идёт.
Скорее всего, эти 14 тысяч не стали делать тест по выздоровлении
Им что больничные не давали? А если давали больничные, как закрыли без тестов? Бардачком попахивает
Заболело 78 тысяч, выздоровело 59 тысяч, умерло 5 тысяч. Где еще 14 тысяч?
Всю эту статистику пишет очередная Памфилова.
Заболело 78 тысяч, выздоровело 59 тысяч, умерло 5 тысяч. Где еще 14 тысяч?
А корреспонденту амика это вообще неинтересно. Ни разу не поинтересовались у источника, где эти люди. 14 тысяч больше, 14 тысяч меньше
3.10.2021 16:50
гость
Там такой источник, который внятный ответ дать не может. У него один аргумент "А не пойти ли вам в ковидный госпиталь"
А не пойти ли вам в ковидный госпиталь"
Вряд ли 14 000 там прячутся
3.10.2021 17:51
- гость -
К счастью, большая часть болеющих все же лечится дома.