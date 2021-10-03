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В Алтайском крае за сутки выявили 268 случаев COVID-19

, ИА "Амител"
Умерло ещё 26 пациентов
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 268 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 78 465 человек, сообщает региональный оперштаб.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+76 человек за сутки), Рубцовске (+22), Бийске (+19), Заринске (+13) и Змеиногорском районе (+10).

Выздоровел за весь период 59 671 пациент, в том числе 72 – за последние сутки.

Скончались ещё 26 человек с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5505 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 549 заражённых, из них 238 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 433 койки.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.10.2021 14:36
гость

Уже 3 месяца заболевает около 270, выздоравливает около 70

3.10.2021 14:38
гость

Заболело 78 тысяч, выздоровело 59 тысяч, умерло 5 тысяч. Где еще 14 тысяч? До сих пор болеют?

3.10.2021 14:41
- гость -

3.10.2021 14:38
гость
Заболело 78 тысяч, выздоровело 59 тысяч, умерло 5 тысяч. Где еще 14 тысяч? До сих пор болеют?
----------
Скорее всего, эти 14 тысяч не стали делать тест по выздоровлении. Поэтому не попали в статистику по выздоровевшим.

3.10.2021 15:59
Гость

Нечему удивляться. Люди вообще ничего не соблюдают, как с цепи сорвались. Одни магазины заставляют надевать маски, люди спорят с кассирами. Про дистанцию вообще речь не идёт.

3.10.2021 16:07
гость

Скорее всего, эти 14 тысяч не стали делать тест по выздоровлении

Им что больничные не давали? А если давали больничные, как закрыли без тестов? Бардачком попахивает

3.10.2021 16:41
- гость -

Заболело 78 тысяч, выздоровело 59 тысяч, умерло 5 тысяч. Где еще 14 тысяч?

Всю эту статистику пишет очередная Памфилова.

3.10.2021 16:50
гость

Заболело 78 тысяч, выздоровело 59 тысяч, умерло 5 тысяч. Где еще 14 тысяч?

А корреспонденту амика это вообще неинтересно. Ни разу не поинтересовались у источника, где эти люди. 14 тысяч больше, 14 тысяч меньше

3.10.2021 17:05
- гость -

3.10.2021 16:50
гость

Там такой источник, который внятный ответ дать не может. У него один аргумент "А не пойти ли вам в ковидный госпиталь"

3.10.2021 17:51
- гость -

А не пойти ли вам в ковидный госпиталь"

Вряд ли 14 000 там прячутся

3.10.2021 18:36
Океана

3.10.2021 17:51
- гость -
К счастью, большая часть болеющих все же лечится дома.

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