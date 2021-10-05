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Роспотребнадзор рассказал, введут ли на Алтае QR-коды для посещения кафе и магазинов

, ИА "Амител"
Роспотребнадзор считает, что QR-коды с информацией о вакцинации – полезная и оправданная мера
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Вводить QR-коды о вакцинации против коронавируса для посещения общественных мест в Алтайском крае пока не будут. Но не потому, что это не нужно, а потому что пока это невозможно, сообщила во время пресс-конференции 4 октября заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина. Специалист подчеркнула, что ведомство считает такую меру вполне уместной. Загвоздка в том, что Алтайский край к подобным нововведениям пока не готов технически.

А где в России уже ввели QR-коды?

QR-коды с информацией о вакцинации действуют уже в 12 регионах России. В шести (Ульяновской, Самарской, Пензенской, Белгородской областях, Удмуртии и Пермском крае) из них QR-коды ввели с октября 2021 года. Чтобы посетить кафе, кинозал, стадион или любое другое общественное место, жителям этих субъектов нужно предъявить код со справкой о вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом. В противном случае человека никуда не пустят.

Зачем это нужно?

По мнению Ульяны Калининой, это отличный способ уменьшить распространение коронавируса.

"В целом QR-коды оправданны. В этом случае в заведение попадают только иммунные люди. Они либо привились в течение последних 12 месяцев, либо переболели в течение полугода. Но каждый так или иначе имеет определённый уровень иммунитета", – пояснила замглавы регионального Роспотребнадзора.

При этом специалист заметила, что применить такой порядок в Алтайском крае пока не получится.

"Но для того чтобы ввести подобные мероприятия, в регионе должны быть технические возможности. В настоящее время они у Алтайского края отсутствуют", – заключила Калинина.

А ужесточать ограничения в Алтайском крае планируют?

Вопрос необходимости ужесточения эпидемиологического режима в Алтайском крае власти и ведомства обсудят на ближайшем заседании оперштаба, сообщила Ульяна Калинина.  

Чиновник напомнила, что на Алтае и без этого действует ряд ограничительных мер: масочный режим, социальная дистанция, 50%-ная заполняемость кинозалов и спортивных арен. По мнению Ульяны Калининой, этих правил могло бы быть достаточно, если бы жители их соблюдали. И дело тут даже не в штрафах.

"Очень сложно к каждому жителю приставить инспектора, чтобы он контролировал. Люди должны бояться не сотрудника или штрафа, а того, что могут заболеть и стать источником инфекции для своей семьи", – подчеркнула специалист.

А что, у нас всё так плохо?

Да не очень хорошо. По данным экспертов, с середины сентября в Алтайском крае фиксируется очередной подъём заболеваемости ковидом. За прошедшие сутки медики выявили 267 новых случаев. И это при том, что заболеваемость в регионе с середины июля держалась на "плато" – около 250 новых случаев в сутки. Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов считает, что можно говорить о приходе четвёртой волны. Он сообщил, что в крае на данный момент развернули уже больше четырёх тысяч ковидных коек. И если ситуация будет ухудшаться, есть вероятность, что в регионе вновь ограничат плановую медицинскую помощь.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

5.10.2021 08:30
- гость -

Очередная глупость. Наверх, "в начальство", выплыла "пена", подхалимы, лизоблюды и прочие карьеристы.

5.10.2021 08:32
- гость -

За прошедшие сутки медики выявили 267 новых случаев. И это при том, что заболеваемость в регионе с середины июля держалась на "плато" – около 250 новых случаев в сутки.

Ужас то какой! Аж на 17 человек больше в день заболевает! Всем срочно на лоб штрихкоды нанести.

5.10.2021 08:35
- гость -

А что привитый разве вирус не распространяет? Что скажете прививкофилы? Или это другое?

5.10.2021 08:38
- гость -

Чиновник напомнила, что на Алтае и без этого действует ряд ограничительных мер: масочный режим, социальная дистанция, 50%-ная заполняемость кинозалов и спортивных арен. По мнению Ульяны Калининой, этих правил могло бы быть достаточно, если бы жители их соблюдали.

Вот тут посмотрите как соблюдается масочный режим и социальная дистанция https://www.amic.ru/news/490462/ Причем главный нарушитель и есть автор этих указов.

5.10.2021 08:43
- гость -

А что привитый разве вирус не распространяет?

Так у властей задача не сдержать распространение вируса, а проколоть всех шмурдяком.

5.10.2021 09:02
- гость -

Мало смертей, опять плановую помощь отменяете.. вы там в своем уме?? Хватит издеваться над людьми!! Со своей короной с ума не надо сходить!! Как так можно, вы, приближенные к императору, сами и ваши близкие тоже без плановой помощи сидите?? Ведь нет! Что вы творите?? Вы уже получили такой уровень смертности, что дальше сопоставимы только потери в ВОВ, опять отменяете плановую помощь. Слов нет, да и сил все это терпеть тоже уже нет!

5.10.2021 09:20
- гость -

5.10.2021 08:35
- гость -
Распространяет. Но а) в гораздо меньшей степени и б) либо не болеет сам, либо болеет менее тяжело, чем непривитые. Так что когда привитый носит маску, этим он защищает не себя, а окружающих. Как, собственно, и носящий маску непривитый. Но все это здесь и не здесь писали тысячи раз, так что, думаю, вам что в лоб, что по лбу.

5.10.2021 09:34
- гость -

Ту 09:02
Так вы и приведите цифры потерь в ВОВ и сейчас от ковида, не будьте балаболом - докажите на цифрах. Но я уверен, что ваш максимум - это пук в соцсети под анонимным гостем.

5.10.2021 09:43
- гость -


5.10.2021 09:20
- гость -
Хорошо, но... Я не прививался и не болею. Для чего мне носить маску?
Говорите, что привитый не болеет или болеет но менее тяжело. У вас есть лабораторное заключение о проведенных испытаниях? Или верите чиновникам-брехунам? Так они и не такое наплетут!
Лично у меня есть конкретные примеры, что чаще болеют носящие маски и привитые.
И этот пример среди моих друзей, знакомых и родственников.

5.10.2021 09:47
- гость -


5.10.2021 09:20
- гость -
Если Вы так боитесь вируса, никто же не запрещает Вам поставить прививку, носить маску (хоть спите в ней), видите человека без маски - обойдите его подальше.
Почему Вы считаете, что кто то должен заботится о вашем здоровье и носит маску в угоду Вам?

5.10.2021 10:00
- гость -

5.10.2021 09:47
- гость -
Вот поэтому и дохнем!
Часть считает, что они ни кому ни чего не должны.
Ещё часть говорит, что нет ни какого вируса и это всё заговор.
Третьи резко стали разбираться, в вирусах и вакцинах и от этого призывают остальных не прививаться.
Ну и Вишенка на торте, бездарное руководство. Которое не способно организовать банальную обработку общественного транспорта.
А тем кто не хочет прививаться, маски носить, да и вообще больше других понимает, что и как.
Необходимо бумаги подписывать,что притензий к медицине не имеют, от госпитализации и лечения отказываются в случае заражения

5.10.2021 10:16
- гость -

5.10.2021 09:43
- гость - Результаты исследований есть. Но судя по тому, что для вас "а мне помогло\не помогло" - критерий, вы этим результатам тоже не поверите.
5.10.2021 09:47
- гость -
Да мне пофиг. У меня стоит прививка, и я в принципе мало к кому подхожу, поскольку работаю дома. Но то, что вы написали - характеризует не меня, а вас. Вам плевать на окружающих. Вы пойдете на работу больным, если вам так будет удобнее, вы не будете прививать детей, и т.д.

5.10.2021 10:17
- гость -


5.10.2021 10:00
- гость -
Так я и не имею претензий к медицине. Я не разбираюсь в вирусах и не собираюсь в них разбираться. Я не мешаю организму бороться с вирусами. Зачем буду вливать в себя непонятно какую бадягу. Зачем перекрывать свободное дыхание маской, а следовательно доступ чистого воздуха при вдохе и свободному удалению углекислоты при выдохе.

5.10.2021 10:22
- гость -

Парашют не даёт 100% гарантии, при прыжке. А российские парашюты возможно не самые лучшие в мире.
Но прыгать без него не многие решаются

5.10.2021 10:23
- гость -


5.10.2021 10:16
- гость -
Да, Вы правы - я не думаю за других. Проблемы другого - его проблемы!
Ребенку ставили только прививки которые жизненно важные. Сейчас он взрослый и сам решает, как и что делать.

5.10.2021 10:27
- гость -

5.10.2021 10:17
- гость -
Извините конечно, но бродяга у ВПС в голове видимо.
А людям ставят вакцину с высокой доказанной эффективностью.
И если бы вам в детстве не ставили кучу такой бадяги, вряд-ли мы бы сейчас общались.
Ну и вряд-ли у вас уникальный организм, который сам справится

5.10.2021 10:30
- гость -

5.10.2021 10:17
- гость - Я не мешаю организму бороться с вирусами.
А вот это прямо моя любимая вишенка на торте. Любители "натурального иммунитета", способного защитить их от всего. Иногда прямо жалко, что натуральная оспа больше не в ходу. Думаю, одного "выхода в свет" было бы достаточно, чтобы подобные любители либо вымерли, либо поменяли ориентацию.

5.10.2021 10:34
- гость -

5.10.2021 10:23
- гость -
У меня для вас плохие новости. Если проблемы других вызваны вашим поведением - то это рано или поздно станет вашей проблемой. Либо велкам в тайгу к медведям, им действительно все равно.
Ребенку ставили только прививки которые жизненно важные. Сейчас он взрослый и сам решает, как и что делать. А судя по этому, вы выросли еще при СССР и имеете все необходимые прививки. Внезапно. При этом надо своим чадом решили немного поэкспериментировать. Странно, что при таком подходе он вообще от чего-то привит.

5.10.2021 10:36
- гость -


5.10.2021 10:27
- гость -
Важные прививки это те, которые ставятся один раз и на всю жизнь, к примеру оспа.
Все остальное - простое вливание бодяги!
Мне шестой десяток идет, но я не сижу на диване уткнувшись в телефон. Отжимаюсь от пола, приседаю, бегаю, принимаю холодный душ. Зимой, что бы не сидеть просто так, выхожу и чищу парковку на шесть машин. Вожу машину и часто матерю тех, кто едет 40 в левом ряду! Полис медицинский где то валяется, даже не знаю где.
Так зачем мне прививки всякие и маски?

5.10.2021 10:42
- гость -


5.10.2021 10:34
- гость -
Как проблемы других могут быть вызваны моим поведением? Если я не пью, а другой запивается и у него нет денег на пропой, а я не даю ему денег, значит это я такой плохой? Если человек не способен и не хочет заниматься своим здоровьем, а желает только, что бы все носили маски и прививались это тоже моя оплошность?

5.10.2021 10:46
- гость -

5.10.2021 10:36
- гость - Важные прививки это те, которые ставятся один раз и на всю жизнь
Столбняк - неважная прививка? Ревакцинация раз в 10 лет. Энцефалит (при том, где мы живем) - тоже? Ревакцинация раз в три года. От дифтерии - раз в 10 лет. Кстати, пример с оспой тоже мимо - доказательств того, что прививка от нее защищает всю жизнь, нет. Другое дело, что сейчас это просто неактуально.
Так зачем мне прививки всякие и маски? А теперь объясните мне, каким образом ваш ЗОЖ поможет, если вы поранитесь и получите столбняк.

5.10.2021 10:52
- гость -

5.10.2021 10:42
- гость - Как проблемы других могут быть вызваны моим поведением?
Вы действительно не понимаете, или прикидываетесь? Вы пришли больным на работу. У вас вирусная инфекция. Итог - вы заразили коллег и тех, кто ехал с вами в автобусе. Или для вас это нормально? Вы больны туберкулезом и не лечитесь, распространяя инфекцию - тоже все хорошо? Вы не поставили прививку от кори, в итоге заболели сами, и заразили того, кому прививаться нельзя по состоянию здоровья - норм?

5.10.2021 10:52
- гость -


5.10.2021 10:46
- гость -
Столько ран было и рваных и до кости. Сам зашивал и стягивал раны скобками из консервной банки! Никаких прививок от столбняка не ставил.

5.10.2021 10:54
- гость -

Смертность в России установила рекорд со Второй мировой войны
Россия продолжает фиксировать резкое ускорение естественной убыли населения. Число смертей в стране в январе 2021 года увеличилось на 33,9%, сообщил в пятницу Росстат. За месяц в РФ скончались 217,8 тысячи человек — на 55,7 тысячи больше, чем в тот же месяц год назад.

Зафиксированная Ростатом месячная скорость вымирания населения соответствует годовой смертности в 2,6 млн человек — рекордной за все время статистики, охватывающей период с конца Великой Отечественной Войны. Предыдущий максимум Росстат зафиксировал в 2003 году — 2,3 млн человек, или в среднем 191,6 тысячи в месяц.

Фактическое число смертей за последние 12 месяцев составило 2,18 миллиона (это максимум с 2005 года). При этом темпы роста смертности стали беспрецедентными с 1947 года, следует из исторических статистических данных которые приводят «Открытые медиа». Тогда из-за засухи, вывоза продовольствия за рубеж и создания резервов зерна на случай новой войны, умерло на 37,2% больше людей, чем годом ранее.

В декабре-2020 рост смертности был еще выше и достигал 63,1% год к году. Не считая военного времени, это рекорд с 1933 года, когда в СССР бушевали голод, коллективизация и репрессии. Тогда число смертей взлетело на 70% (согласно оценке демографов Евгения Андреева, Леонида Дарского и Татьяны Харьковой, которая приводится в книге «Демографическая история России: 1927&#8722;1959»)... А вы, 9.34, продолжайте получать свои 5 копеек за выступления. Обвинять в анонимности выступая под Гостем)

5.10.2021 10:54
- гость -

10:36
Судя по вашей автобиографии ваш случай - уже неизлечимый. Принято считать, что мудрость приходит с возрастом. Но зачастую возраст приходит один, как это случилось с вами. ЗОЖ головного мозга в финишной стадии)
Да, зачем вам маски и прививки, вы же из тефлона сделанный, к вам ничего не пристает))
а ещё ты сказки рассказывать любишь))

5.10.2021 10:56
- гость -


5.10.2021 10:52
- гость -
При чем тут туберкулез? Мы с вами говорим на тему коронавируса.
А так мы и до сотворения мира дойдем

5.10.2021 10:57
гость

Необходимо бумаги подписывать,что притензий к медицине не имеют, от госпитализации и лечения отказываются в случае заражения/Любители "натурального иммунитета", способного защитить их от всего. Иногда прямо жалко, что натуральная оспа больше не в ходу.

Народ, ну вы действительно полные иди оты или так умело прикидываетесь?
Отказаться от госпитализации - так и так в палате на 6 человек лежит 4 привитых и 2 не привитых! Какого фига вы привитые места в больницах занимаете? Заболели после прививки - помирайте дома!Это ваш выбор!
Прививки от оспы... вы серьезно? От оспы ставится ОДИН раз на всю жизнь! От ковида прививку вы почему не сравниваете с прививкой от ГРИППА? Не помогает? А ведь они из одной серии- от постоянно мутирующих ОРВИ!
Хватит быть настолько тупыми!

5.10.2021 10:58
- гость -


5.10.2021 10:54
- гость -
Да нет, уважаемый, не сказки! Служба военная в спецподразделении и не такому научит...

5.10.2021 10:59
- гость -

ВАУУ!!! РЭМБО!!!!!

5.10.2021 11:01
- гость -

5.10.2021 10:52
- гость
То есть вы всем рекомендуете стягивать раны скобками из консервных банок и не ставить никаких прививок? Боюсь, при таком подходе есть шанс получить не только столбняк, но еще и заражение крови.
ЗЫ "У меня такая же нога и она не болит", да.

5.10.2021 11:05
- гость -

5.10.2021 10:56
- гость -
А при чем здесь тогда деньги на пропой? Мы же про коронавирус?
И да, то есть та часть, которая про "заразить коллег и попутчиков вирусной инфекцией" для вас норма?

5.10.2021 11:05
Жоржик

QR код конечно хорошо, но давайте его тогда делать и тому у кого есть реальные антитела. Я например переболел уже почти год назад, тяжело. На днях в очередной раз сдавал тест на антитела - их почти в 10 раз больше чем пороговое значение. Зачем мне ставить прививку ? Для галочки у чиновников ? Не буду, точно. У меня уже есть антитела, которые проверены летом вынужденным близким общением с короновирусным больным с тяжёлой формой, я не заболел, антитела резко подскочили, да (тесты делаю регулярно), иммунитет сработал. Зачем мне колоть вакцину, которая должна сформировать у меня иммунный ответ, если он у меня уже есть ? Но при этом QR-код мне не дадут, т.к. прошло больше полугода с момента болезни. Глупость откровенная, видимость деятельности какая то создается.

5.10.2021 11:07
- гость -

5.10.2021 10:57
гостьОт оспы ставится ОДИН раз на всю жизнь!
1. Уже не ставится.
2. При вспышке черной оспы в Москве вакцинировали всех поголовно. Поскольку четких доказательство того, что прививка защищает всю жизнь, нет.

5.10.2021 11:07
- гость -

ВАУУ!!! РЭМБО!!!!!


клавиатурный

5.10.2021 11:09
Жоржик

5.10.2021 10:57
гость

Для тупых подобных вам сообщаю - был неоднократно в красной зоне в ковидном госпитале. В 5-местной палате ни одного больного с прививкой, ни одного. Все такие же же упоранты как и ты, которые орали что все это фигня, а теперь лежат и ноют, ах почему мы раньше не привились, почему мы были такими глупыми. И 100% что не все из них вернутся домой, часть переедет на Михайловское. Тоже этого хочешь, курица ?

5.10.2021 11:11
- гость -

Подумать только) ветеран спецподразделений!!!! Раны на себе консервной банкой шил) Дважды оборонец Севастополя, трижды был на передаче Петросяна)
Какие же смешные пенсионеры пошли)

5.10.2021 11:17
- гость -

5.10.2021 10:36
- гость -
Мы недавно соседа "такого" похоронили.
Тоже гантели тягал и самым умным себя считал, всю жизнь на ЗОЖе. Он правда до 60 не дожил, а вот алкашу с первого этажа 73 уже

5.10.2021 11:19
- гость -

5.10.2021 11:09
Жоржик

А у меня другая история . Вчера на планёрке начальник сказал: в организации болеют ковидом 11 человек, 9 привитых и 2 непривитых.
А теперь самое интересное : 3 из них лежат в ковидном госпитале. Внимание вопрос: кто лежит в ковидном госпитале в количестве трех человек с одной организации, если непривитые ждут дома второго отрицательного теста для выхода на работу?

5.10.2021 11:22
- гость -

5.10.2021 11:19
- гость - 9 привитых
А начальник не сказал, сколько из них реально привилось, а сколько купило сертификат? Судя по комментариям на амике, процент купивших у нас должен быть выше, чем процент реально привитых.

5.10.2021 11:24
- гость -

единыйвирус как же вовремя появился, теперь под него все можно списать: техническую пальму в продуктах, уровень жизни, медицинское обслуживание и.т.д.

5.10.2021 11:28
- гость -

5.10.2021 11:22
- гость -

Ну точно?) теперь это у таких как вы любимая отговорка- они не были привиты)) У нас в организации как раз никого начальник прививаться не заставлял, но организовал автобус до пункта вакцинации для всех желающих. В июле желающие привились. Теперь плоды пожинают.

5.10.2021 11:32
- гость -

5.10.2021 11:28
- гость -
И сколько у вас в организации привитых и не привитых на итого? 9 заболевших из скольки привитых?

5.10.2021 11:44
- гость -

5.10.2021 11:32
- гость -
Если смотреть на " Итого" то непривитые у нас все на месте, за исключением двоих. А вот привитые совсем не радуют своим отсутствием. Работать -то за них приходится нам,как в июле, когда они после прививки на несколько дней уходили. Слава богу, привитых у нас не так много, 40% всего.

5.10.2021 11:50
- гость -

5.10.2021 11:44
- гость -когда они после прививки на несколько дней уходили
Зачем?
Ну а так да - 40% привитых, болеют исключительно привитые, непривитые как огурчики тоже все поголовно.

5.10.2021 12:15
- гость -

9:47 еще много от воспитания зависит, дай бог здоровья Вашим воспитателям

5.10.2021 12:16
гость

в роспотребнадзоре все больны. Страхом. И других заражают.

5.10.2021 12:16
- гость -

Лично у меня есть конкретные примеры, что чаще болеют носящие маски и привитые.
И этот пример среди моих друзей, знакомых и родственников.

А у меня наоборот. И что?

5.10.2021 12:21
- гость -

10:36 нет внешних отличий от пары другой сотен совсем других по поведению людей.
Отличить здорового ЗОЖника от побитого жизнью часто можно только на столе патологоанатома.
Оружие тоже не разрешено к повседневной носке, а я бы мог по всем статьям

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