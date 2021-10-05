Два легковых авто столкнулись с фурой на трассе Алтай – Кузбасс

По меньшей мере два легковых автомобиля столкнулись с большегрузом на 13-м километре трассы Алтай – Кузбасс. Согласно посту в паблике "Инцидент Барнаул", информации о пострадавших в аварии нет.

Как видно на записи с места происшествия, повреждённые легковые авто от удара отлетели в отбойник двухполосной трассы. На грузовике очевидных повреждений нет.

На месте работали сотрудники ДПС. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, ДТП с участием фуры и кроссовера Honda CR-V произошло на трассе Барнаул – Новосибирск вечером 2 октября. По информации очевидца, авария случилась неподалёку от станции Озерки. На опубликованных в сообществе кадрах видно, что иномарка слетела в кювет и получила серьёзные повреждения.