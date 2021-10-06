Нежданный аврал. Алтайские дорожники в октябре начали чистить трассы от снега

Обильный снегопад в Алтайском крае затронул не только населённые пункты, но и трассы. Дорожникам уже 6 октября пришлось выводить технику для уборки снега.
Как сообщили amic.ru в Упрдор "Алтай", для очистки трассы от Барнаула до границы с Казахстаном коммунальщики направили 19 единиц спецтехники.
"В целом этой зимой обеспечивать безопасный проезд по федеральным дорогам Алтайского края будет 451 специализированная дорожная машина – такое количество выйдет на линию в случае обильных снегопадов", – сказано в сообщении.
Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным трассам, сообщить о нештатной ситуации или высказать замечания о работе дорожных служб можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.
Напомним, что шестого октября несколько районов Алтайского края накрыл обильный снегопад. Зима неожиданно наступила в Змеиногорске, Шипуновском, Михайловском и Егорьевском районах, правда совсем скоро этот снег растает.
Синоптики рассказали, что в начале октября в регионе серьезных снегопадов не ожидается, но к концу месяца в регионе уже начнет формироваться снежный покров.
Комментарии
Вывезено несколько тысяч тонн снега.
Каждая осень так начинается.
Потом к декабрю у них кончаются ресурсы и желание. И мы все вместе тупо ждём апреля
6.10.2021 17:36
- гость -
Вы сделали мой день. Браво.
Ну вы снегоуборщиков поймите. Они же пол года без работы сидели, а тут снег!
Потом к декабрю у них кончаются ресурсы и желание. И мы все вместе тупо ждём апреля.
)))))
Вот как в 90 е ездили, и натаптывали, у кого машина потяжелее тот обочину трамбует, и не буксовали, и толкали и тянули. А тут прям поколение неженок, аааа сугроб, я дома посижу.....