Нежданный аврал. Алтайские дорожники в октябре начали чистить трассы от снега

Обильный снегопад в Алтайском крае затронул не только населённые пункты, но и трассы. Дорожникам уже 6 октября пришлось выводить технику для уборки снега.

Как сообщили amic.ru в Упрдор "Алтай", для очистки трассы от Барнаула до границы с Казахстаном коммунальщики направили 19 единиц спецтехники.

"В целом этой зимой обеспечивать безопасный проезд по федеральным дорогам Алтайского края будет 451 специализированная дорожная машина – такое количество выйдет на линию в случае обильных снегопадов", – сказано в сообщении.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным трассам, сообщить о нештатной ситуации или высказать замечания о работе дорожных служб можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.

Напомним, что шестого октября несколько районов Алтайского края накрыл обильный снегопад. Зима неожиданно наступила в Змеиногорске, Шипуновском, Михайловском и Егорьевском районах, правда совсем скоро этот снег растает.

Синоптики рассказали, что в начале октября в регионе серьезных снегопадов не ожидается, но к концу месяца в регионе уже начнет формироваться снежный покров.