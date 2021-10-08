Район есть – дороги нет. Барнаульцев возмутила грязь вокруг разрекламированной новостройки

Жильцы ЖК "Питер" в Барнауле жалуются на непролазную грязь вокруг новостройки. Люди говорят, что вынуждены носить с собой вторую обувь, чтобы, выбравшись из топи, переобуться и дальше идти по городу в приличном виде. Собак же на прогулки приходится носить на руках.

"Район построили, а дороги нет. К домам ведут всего две дороги, но их заливает, невозможно подойти к домам от магазинов, приходится носить сменную обувь или обматывать ноги пакетами. Собаку до асфальта приходится нести на руках, иначе утонет, – рассказал "Гражданскому патрулю" один из жителей ЖК, Данил Цховребашвили.

"Гражданский патруль" сообщает, что жалобы на новый микрорайон поступили от многих горожан, заселившихся в ЖК "Питер": домов улиц 65 лет Победы, 22, 280-летия Барнаула, 15 и Павловский тракт, 162.

"Застройка новых районов должна проходить при согласовании с муниципалитетом, и мы считаем недопустимым, что застройщик не озаботился подъездами к микрорайону", – возмутился руководитель отделения "Гражданского патруля" в Алтайском крае Игорь Берг.

А что говорит застройщик?

В компании "Адалин", которая является застройщиком ЖК "Питер", пояснили, что свою задачу выполняют в соответствии с планом. В настоящий момент рядом с ЖК заасфальтировали придомовые парковки и подъезды к ним.

"В 2021 году нами был реализован и введён в эксплуатацию жилой комплекс "Питер", состоящий из трёх домов, находящихся по адресам ул. 65 лет Победы, 22, 280-летия Барнаула, 15, Павловский тракт, 162, построены асфальтированные парковки для автомобилей и проезды к ним. СЗ "Адалин" построил асфальтированные проезды от улиц 280-летия Барнаула до дома 65 лет Победы, 22, и далее до дома Павловский тракт, 162, в границах ул. 65 лет Победы, 22, вдоль дома 280-летия Барнаула, 15, уложено бетонное покрытие", – говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию amic.ru.

А вот когда будет построена улично-дорожная сеть в квартале 2037, пока непонятно. "Адалин" отметил, что это внесено "в программу развития транспортно-дорожной сети г. Барнаула и будет реализовано согласно утверждённым ранее графикам". Сам же застройщик полностью свой проект по благоустройству территории собирается завершить, как и было намечено, к третьему кварталу 2023 года.

Что известно о ЖК "Питер"

ЖК "Питер" строится за "старой "Лентой" и состоит из трёх домов на улицах 65 лет Победы, 22, 280-летия Барнаула, 15, и Павловском тракте, 162. Строительство идёт с лета 2019 года. Проект, по документам, должны были сдать летом 2022 года, но застройщик с возведением жилых домов справился раньше.





Три дома жилого комплекса образуют закрытый двор без машин. "Это по-питерски", – отмечали в компании. Парковочные места расположены с внешней стороны домов, чтобы был прямой выезд на новые улицы, которые, как планировалось, здесь появятся после сдачи проекта. Также компания обещала, что на территории комплекса построит мини-парк, расставит тематические фигуры и элементы благоустройства. Сейчас жилые дома сданы в эксплуатацию, а всё остальное, как следует из сообщения застройщика, появится к концу 2023 года.