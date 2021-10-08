Шанс купить картошку подешевле. Ярмарки пройдут в четырёх районах Барнаула 9 октября

Очередные продовольственные ярмарки состоятся в Барнауле в субботу, 9 октября, сообщает пресс-служба мэрии.

На них можно будет купить продукты местных производителей: фрукты, овощи, крупы, яйца, рыбу, молоко, сладости и прочее.

Торговые площадки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:

Индустриальный район – микрорайон Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;

Ленинский район – пл. Народная;

Октябрьский район – пр. Ленина, 152;

Центральный район – с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а; микрорайон Затон, ул. Водников, 11.

В горадминистрации напоминают, что при посещении ярмарок необходимо соблюдать масочный режим.

Напомним, что картофель продолжает дорожать в Алтайском крае. За последние 10 дней он подскочил в цене почти вдвое – до 50-60 рублей за килограмм, несмотря на то, что ещё 27 сентября Алтайкрайстат докладывал о том, что средняя стоимость продукта составляет 24,75 руб/кг.