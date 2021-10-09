На переработанные скамьи: Алтай получит более 6 млн рублей на раздельный сбор мусора

Республика Алтай получит 6,8 млн рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора, сообщают "Новости Горного Алтая".

Программа по раздельному сбору мусора начнётся в Чемале, а после будет внедрена на всей территории Республики Алтай, рассказал министр регионального развития Константин Зорин. Сейчас на Алтае раздельный сбор мусора частично ведётся только в четырёх районах.

В городах установлено пять контейнеров для сбора пластика, в районах – 17. Благодаря им в 2020 году удалось переработать 190 тонн в городе и 294 кг пластика в районах. Также было собрано 180 тонн стекла и 490 тонн бумаги и картона. Из вторсырья производят тротуарную плитку, поребрики, канализационные люки, урны, парковые скамьи, террасные доски.

Всего 46 российских регионов получат госдотации на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора. Общая сумма составит миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что для части жителей Алтайского края значительно вырастут тарифы на вывоз мусора.