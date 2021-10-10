Уже 300. Алтайский край обновил рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 300 случаев заражения коронавирусом – это максимум с начала пандемии. Общее число заболевших достигло 80 434 человек, сообщает региональный оперштаб.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+96 человек за сутки), Бийске и Рубцовске (по +25), Алейске (+16) и Заринске (+13).

Выздоровел за весь период 59 951 пациент, в том числе 30 – за последние сутки.

Скончались ещё 24 человека с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5692 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 632 заражённых, из них 253 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 428 коек.