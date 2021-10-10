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Уже 300. Алтайский край обновил рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19

, ИА "Амител"
Скончались ещё 24 пациента
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 300 случаев заражения коронавирусом – это максимум с начала пандемии. Общее число заболевших достигло 80 434 человек, сообщает региональный оперштаб.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+96 человек за сутки), Бийске и Рубцовске (по +25), Алейске (+16) и Заринске (+13).

Выздоровел за весь период 59 951 пациент, в том числе 30 – за последние сутки.

Скончались ещё 24 человека с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5692 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 632 заражённых, из них 253 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 428 коек.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.10.2021 14:04
Гость

Вопрос к властям : и когда начнём контролировать использование элементарных средств защиты людей ,сплош и всюду нарушения ,почему вся Европа это соблюдает ?

10.10.2021 14:13
- гость -


10.10.2021 14:04
Гость
А вы во всей Европе были? Или так... по телевизор Вам "по ушам проехал"?

10.10.2021 14:17
- гость -


10.10.2021 14:04
Гость
Если Вы боитесь заболеть, так оденьте ОЗК костюм и носите. Для Вас даже прививку разработали. И запомните, никто Вам ничего не должен и не обязан!

10.10.2021 14:21
- гость -

почему вся Европа это соблюдает ?
-----
На ютьюбе полным-полно роликов с прогулками по Берлину, Парижу, Лондону.
Практически все ходят без масок!

10.10.2021 14:27
- гость -

Ей богу как дети. Европа соблюдает, и ширяются все, а толку нет. Тут по команде начали массово ковырять в носу вот и показатели пошли вверх. Тесты показывают погоду, любую простуду под это подвести можно, если чей-то интерес

10.10.2021 14:38
- гость -

10.10.2021 14:21
- гость -
На ютьюбе полным-полно роликов с прогулками по Берлину, Парижу, Лондону.
Практически все ходят без масок!

В Европе и США фиг без маски в магазин зайдешь. В Канаде воще одного пенса без маски застрелили в супермаркете. Почувствуй разницу.

10.10.2021 14:54
- гость -

В Европе и США фиг без маски в магазин зайдешь. В Канаде воще одного пенса без маски застрелили в супермаркете. Почувствуй разницу.
------
Разница в том, что там премии врачам дают за выздоровевших, а у нас за умерших.
Как следствие, у нас смертность в десятки раз выше.
И пока не изменят систему оплаты, так и будет.

10.10.2021 15:03
- гость -

Разница в том, что там премии врачам дают за выздоровевших, а у нас за умерших.

А вот это точно нужно ввести, как в европе.
И вобще, хотелось бы видеть статистику в таком ключе - всего умерших за сутки, от ковида умерших за сутки. А то закрадываются мысли, что от других болезней умирать почти перестали.

10.10.2021 15:13
- гость -

Не, на сознательность с быдлом не чего уповать. Розги и только розги могут спасти ситуацию. Создать чрезвычайную комиссию дать ей чрезвычайные полномочию и в рейд. Увидели чела без маски в общественном месте- и тут же штаны ему долой и 10-25 ударов розгами принародно. И так с каждым не взирая на пол и возраст.

10.10.2021 15:24
- гость -

Увидели чела без маски в общественном месте- и тут же штаны ему долой и 10-25 ударов розгами принародно. И так с каждым не взирая на пол и возраст.

И давно у месье такие интересы? Или после вакцины только?

10.10.2021 15:26
- гость -

В Европе и США фиг без маски в магазин зайдешь. В Канаде воще одного пенса без маски застрелили в супермаркете. Почувствуй разницу.

Посмотрите футбол - на стадионах все без масок.

10.10.2021 15:26
- гость -

Ну собственно, по комментам и видно, почему в Алтайском крае высокая заболеваемость и большая смертность. Уровень образования - дремучесть полная. Для орущих про Израиль - читайте официальные данные, а не желтые источники:
Текущая статистика по коронавирусу на 10.10.2021 (Израиль)
Население 9 326 тыс.
Всего зара­жений 1 305 039 14,0 %
Смер­тельные случаи 7 904 0,6 %
Выздоро­вевшие 1 268 810 97,2 %
Сейчас болеют 28 325 2,2 %
из них серье­зные
и крити­ческие случаи 463
Сделано тестов 27 637 623
тестов на 1 млн. 2 963 502

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 52% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 5% – старше 60 лет. При этом 64% тяжелобольных старше 60 лет.
Абсолютное большинство людей старше 60 лет уже вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 176/100 тысяч, тяжелобольных и привитых без "бустера" – 42/100 тысяч, тяжелобольных и привитых с "бустером" – 4/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 250, привитых без "бустера" – 115, привитых с "бустером" – 46. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

Если не разделять тяжелобольных на возрастные категории, то 495 из них не были вакцинированы, 152 были вакцинированы без "бустерной" прививки, 56 получили третью дозу вакцины. Еще по 20 нет точных данных о вакцинации (в ряде случаев это может быть повторное заражение). Таким образом, около 70% тяжелобольных пациентов не были вакцинированы.

10.10.2021 15:40
- гость -

Таким образом, около 70% тяжелобольных пациентов не были вакцинированы

30% вакцинированных тяжелобольных - очень большое количество. а учитывая то, что Вы приводите данные с начала пандемии, когда вакцин еще не было - то цифры огорчают совсем

10.10.2021 15:45
- гость -

В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 428 коек.

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 300 случаев заражения коронавирусом.

И какие действенные меры предпринимают власти в связи со сложившейся ситуацией?
В день по 300 человек заболевают!!! А коек в госпиталях

10.10.2021 15:55
гость

Искусственный интеллект сделали, лекарство от вируса не могут. На мозгу операцию могут, а чего с вирусом делать никто не знает. Десятки триллионов долларов напечатали, толку от них ноль. Миллиардеры тоже маски носят, миллиарды от вируса не защищают. Апокалипсис какой-то. И у нас за два года никаких выводов не сделали, как была заблокирована плановая медпомощь из-за завала короновирусными, так и сейчас заваливаются

10.10.2021 15:55
- гость -

В день по 300 человек заболевают!!! А коек в госпиталях

Не поверите - ходят спокойно по улицам и в магазины. в госпиталь только тяжелые попадают.

10.10.2021 15:56
про

А нет ли здесь взаимосвязи с общей смертностью?

"Смертность в России установила рекорд с развала СССР

Россия продолжает свободное падение в демографическую пропасть, фиксируя дальнейшее снижение рождаемости и резкий рост смертности.

Как следует из текущих и прошлогодних данных Росстата, накопленным итогом за последние 12 месяцев (с сентября-2020 по август-2021 включительно) смертность в России достигла 2,36 миллиона человек, повторив рекорд, установленный в 2003 году.

Только за август 2021-го в России скончались 208,4 тысячи человек. Согласно Росстату, в августе 49,3 тысячи человек скончались с коронавирусом, при этом у 43,5 тысячи Covid-19 стал основной причиной смерти.

естественная убыль населения ускорилась еще в 1,7 раза, до 593,5 тысячи человек. За 8 месяцев страна потеряла почти столько же людей, сколько за весь прошлый год."

10.10.2021 15:57
гость

300 человек заболело, 30 выздоровело. И уже 4 месяца примерно так, в 5-10 раз заболевает больше, чем выздоравливает. Кто не умер, так и ходят заболевшими. Никому этот дурдом еще не надоел?

10.10.2021 16:50
- гость -

15:05 на зоне место тому кому законы не упираются

10.10.2021 17:05
- гость -

В день по 300 человек заболевают!!! А коек в госпиталях

Может, 300 не выявленных новых, а положительных тестов. Это и повторные у уже болеющих. Кроме того далеко не все болеют в госпиталях. Кому-то не требуется госпитализации, кто-то сам отказывается даже при выявленной пневмонии.

10.10.2021 17:05
- гость -

Почему в Австралии на 1800 выявленных 5 смертей, а у нас 24 при 300? Как так-то

10.10.2021 17:09
- гость -

15:05 на зоне место тому кому законы не упираются

Есть закон, обязывающий носить маску? Вот только не надо про указ губернатора - он сам ее не носит - фото на амике есть

10.10.2021 17:10
- гость -

Может, 300 не выявленных новых, а положительных тестов.

именно первичных

10.10.2021 17:37
- гость -

10.10.2021 17:09
- гость -
15:05 на зоне место тому кому законы не упираются

Есть закон, обязывающий носить маску? Вот только не надо про указ губернатора - он сам ее не носит - фото на амике есть

А самое главное сч его решили что маск4а от вируса хоть как-то защищает? Производитель про это ни слова, в сертификате обязательном так-же да и его самого нет вообще хотя обязан быть у сиз по закону!!! Любитель законов 10.10.2021 16:50 - поясни за это???

10.10.2021 17:38
- гость -

Действительно часть комментаторов дремучие в своем невежестве...

10.10.2021 17:41
- гость -

Действительно часть комментаторов дремучие в своем невежестве...

Обоснования мнения мы, конечно же, не увидим. Но это уже другая история - про то, как люди вели себя не так. как Вы

10.10.2021 17:42
- гость -

А самое главное сч его решили что маск4а от вируса хоть как-то защищает?

Мясо, тебя навечно что ли забанили? Хоть как-то защищает - Л - логика

10.10.2021 17:45
- гость -

10.10.2021 17:42
- гость -
Чего то он про забор от комаров замолк.Наверное потому, что не сезон?))

10.10.2021 17:45
- гость -

В Алтайском крае, согласно последним новостям о коронавирусе на 10 октября 2020 года, отмечается рост выявленных больных коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 154 инфицированных.
Уровень смертности остается примерно на прежнем уровне – за минувшие сутки скончались 11 человек


В Алтайском крае за прошедшие сутки (9 октября 2021 г.) выявили 300 случаев заражения коронавирусом. Скончались ещё 24 человека с COVID-19.

И это на фоне прививочной кампании, пащенко, шевченко АУ-АУ!!!

10.10.2021 17:48
- гость -

10.10.2021 17:42
- гость -
А самое главное сч его решили что маск4а от вируса хоть как-то защищает?

Мясо, тебя навечно что ли забанили? Хоть как-то защищает - Л - логика

Ну дак процитируй нам указание производителя и строки из сертификата. Или кроме бредней нет ничего???? Ф- Факты!

10.10.2021 17:51
- гость -

В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 428 коек.

ЭТО ВО ВСЕМ АЛТАЙСКОМ КРАЕ?
ЭТО НОРМАЛЬНО?

10.10.2021 17:59
- гость -

Ну дак процитируй нам указание производителя и строки из сертификата. Или кроме бредней нет ничего???? Ф- Факты!

Мясо, не тупи - забор до 2 метров от комаров тоже защищает. На высоте до 2 метров.

10.10.2021 18:27
1984

1984... Дж. Оруэлл... Ожидайте... В ближайшем настоящем,)))

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