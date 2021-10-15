Улицу Папанинцев в Барнауле перекроют на выходные

На выходные в Барнауле перекроют улицу Папанинцев из-за ремонта тепловых сетей. Движение будет остановлено с 20:00 16 октября до 06:00 18 октября.

На участке улицы Папанинцев от дома № 172 до дома № 168 будут проведены работы по ремонту тепловой сети. Также завершается благоустройство переулка Ядринцева, на котором восстанавливают дорожное покрытие. С 20 июля из-за ремонта теплосети было закрыто движение транспорта по всей ширине переулка Ядринцева в районе пересечения с улицей Папанинцев.

С 18 октября движение автобусов маршрута № 41 будет организовано по утверждённому маршруту.

Ранее сообщалось, что жители барнаульской пятиэтажки на улице Никитина из-за регулярных прорывов труб после начала отопительного сезона пожаловались на запах фекалий из подвала.