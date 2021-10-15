В Барнауле проверили 13 торговых центров на соблюдение ковидных мер

В Барнауле продолжаются межведомственные рейды по соблюдению антиковидных мер. Так, комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда совместно со специалистами управления Роспотребнадзора и сотрудниками полиции с 29 сентября проведено 13 рейдовых мероприятий.

Как сообщает пресс-центр мэрии, специалисты обследовали торговые центры "Огни", "Пионер", "Гулливер", "Весна", "Малина", Galaxy, "Сити-центр", "Алтай", "Праздничный", "Заря", "Волна", "Европа", "Арена". В ходе проверок установлено, что в торговых центрах соблюдаются требования по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

При этом выявлены отдельные случаи неприменения средств индивидуальной защиты органов дыхания продавцами отделов торговых центров. Сотрудниками Роспотребнадзора составлено 34 протокола.