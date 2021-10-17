+360. В Алтайском крае зафиксировали новый рекорд по приросту заболевших коронавирусом

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 360 случаев заражения коронавирусом – это новый максимум с начала пандемии. Предыдущий рекорд фиксировали 16 октября – тогда было 350 новых пациентов.
Общее число заболевших выросло до 82 728 человек. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+100 человек за сутки), Бийске (+39), Рубцовске (+33) и Новоалтайске (+15).
Выздоровели за весь период 60 412 пациентов, в том числе 68 – за последние сутки.
Скончались ещё 30 человек с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5896 летальных случаев.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 784 заражённых, из них 282 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 494 койки.
Комментарии
враки
17.10.2021 13:34
- гость -
...сказал страус, зарывшись головой в песок)
Чего ждем, вводите локдаун
Это уже даже не впечатляет, вопрос только, на каком числе медпомощь окончательно загнется
Можно к терапевту на прием сходить, чтобы убедиться
Опять отменят плановые операции,прием ,закроют поликлиники?
Вирус-убийца забирает ежедневно по 30 человек, здравоохранение в заднице, зато каждый день праздник - то губер поздравил с днём отца, то с днём работников дорожного хозяйства.
Вместо локдауна вводят новые и новые авиарейсы. Своей заразы мало? Деньги дороже людей!
Такого не было даже , когда он только начался. Ни прививок, ни методик лечения, ни опыта и пр. тогда вообще не было! В чём дело, господа ученые и медии? Кто нибудь хоть что либо может прояснить?!
Только по нормальному, а не как Вы докадываее Первому, что всё под контролем,кроме прививок...
17.10.2021 14:08
гость
Чего ждем, вводите локдаун.
Властям виднее.
Все просто. Привитые, заболев, не чувствуют болезни и общаются с людьми свободно не понимая что заражают каждого. То есть, привитые должны соблюдать все правила ограничений. Отсюда взрыв.
Чего ждем, вводите локдаун
Любишь, когда тебе вводят чего-то?
Во всем виноваты привитые? Большего бреда я еще не слышал!
+10000000000!!!
Во всем виноваты привитые? Большего бреда я еще не слышал!
Объясните аргументировано, почему при имеющемся количестве привитых выявленных случаев и смертей больше, чем когда привитых не было совсем.
17.10.2021 16:27
гость
Сейчас начинают болеть дети.
У нас в школе несколько классов закрыты на карантин.
А теперь представьте скопление народа в школе!
А куда дети идут после школы?
При чем здесь привитые?
то губер поздравил с днём отца, то с днём работников дорожного хозяйства.
то павсюдугадщий обделался...