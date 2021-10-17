+360. В Алтайском крае зафиксировали новый рекорд по приросту заболевших коронавирусом

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 360 случаев заражения коронавирусом – это новый максимум с начала пандемии. Предыдущий рекорд фиксировали 16 октября – тогда было 350 новых пациентов.

Общее число заболевших выросло до 82 728 человек. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+100 человек за сутки), Бийске (+39), Рубцовске (+33) и Новоалтайске (+15).

Выздоровели за весь период 60 412 пациентов, в том числе 68 – за последние сутки.

Скончались ещё 30 человек с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5896 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 784 заражённых, из них 282 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 494 койки.