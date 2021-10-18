Барнаульцы рассказали о мужчине, пристающем к детям у школы

Родители барнаульских школьников в социальных сетях обсуждают слухи о том, что в городе неизвестные мужчины стали чаще приставать к детям на улице. Очередной случай, по словам подписчиков сообщества Barnaul 22, произошёл на выходных у школы № 81.
"Неизвестный мужчина говорил с детьми и хотел обнять ребёнка. Это заметила мама и попыталась прогнать мужчину", – сказано в сообщении.
Неизвестный горожанин отреагировал на замечания со стороны женщины агрессией.
Ранее сообщалось, что неподалёку от школы № 102 заметили мужчину с бородавками, который пытался приставать к детям. Кроме того, были сообщения о подозрительном мужчине, разговаривающем с детьми у ТРЦ "Огни".
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Комментарии
куртку наверное в 24 сезоне купил, у меня такая же
Много выходят по УДО и продолжают свое.
А чего не пишете про подростков, пристающих к незнакомым мужчинам и клянчащим у них деньги "на проезд"? Такие, знаете ли, подростки, стиля "гендерквир"...
18.10.2021 14:38
гiсть
Лучше Вам куртку вернуть обратно в магазин, пока не пришлось ее под голову на нары подкладывать
настало время, когда взрослые мужики прячутся от маленьких девочек, а раньше можно было легко от чужого дядьки получить леща и никто даже не думал жаловаться. Старших уважали, малышей не обижали!