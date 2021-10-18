Барнаульцы рассказали о мужчине, пристающем к детям у школы

Родители барнаульских школьников в социальных сетях обсуждают слухи о том, что в городе неизвестные мужчины стали чаще приставать к детям на улице. Очередной случай, по словам подписчиков сообщества Barnaul 22, произошёл на выходных у школы № 81.

"Неизвестный мужчина говорил с детьми и хотел обнять ребёнка. Это заметила мама и попыталась прогнать мужчину", – сказано в сообщении.

Неизвестный горожанин отреагировал на замечания со стороны женщины агрессией.

Ранее сообщалось, что неподалёку от школы № 102 заметили мужчину с бородавками, который пытался приставать к детям. Кроме того, были сообщения о подозрительном мужчине, разговаривающем с детьми у ТРЦ "Огни".

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