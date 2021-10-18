Полуголый неадекватный парень бегал перед людьми и просил "спасти его" в Барнауле

Горожане в сообществе Barnaul22 рассказали о странном молодом человеке, которого заметили у одного из городских общежитий. Инцидент произошёл на проспекте Комсомольском.

"Молодой человек метался по улице, выбегал на проезжую часть, заходил в общежитие, валялся на земле и громко кричал "спасите меня от соли", – сказано в сообщении.

Очевидцы вызвали буйному молодому человеку скорую помощь и тот сам резво запрыгнул в машину к медикам.

В комментариях под постом пользователи предположили, что парень находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что 40-летний житель Кош-Агача в состоянии опьянения с косой напал на полицейских.