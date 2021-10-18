Полуголый неадекватный парень бегал перед людьми и просил "спасти его" в Барнауле

Горожане в сообществе Barnaul22 рассказали о странном молодом человеке, которого заметили у одного из городских общежитий. Инцидент произошёл на проспекте Комсомольском.
"Молодой человек метался по улице, выбегал на проезжую часть, заходил в общежитие, валялся на земле и громко кричал "спасите меня от соли", – сказано в сообщении.
Очевидцы вызвали буйному молодому человеку скорую помощь и тот сам резво запрыгнул в машину к медикам.
В комментариях под постом пользователи предположили, что парень находился в состоянии наркотического опьянения.
Ранее сообщалось, что 40-летний житель Кош-Агача в состоянии опьянения с косой напал на полицейских.
Комментарии
Почему неадекватный? Если он под солями, то как раз такая реакция адекватна его состоянию.
позор политеха
Не курите соль. Сдохните быстро. Отходняки очень депресовые - в петлю залезите и привет
гостю 17.47
Ты уверен что он вообще студент?
Мне тоже кажется, что вполне адекватный своему состоянию, от которого хочет избавиться.
При чем тут Политех вообще, причем тут позор? Чувак никого не убил, не изнасиловал, не украл сидя в чиновниках лярд, не отжал взятку. Бегал, просил о помощи.