Пьяный житель Алтая с косой напал на полицейских

40-летний житель Кош-Агача в состоянии опьянения напал на полицейских с косой. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай, мужчина сначала повредил чужой автомобиль, а когда на место происшествия прибыли полицейские – набросился и на них.

Ранним утром 14 сентября в отдел полиции по Кош-Агачу поступило сообщение, что местный житель повреждает автомобиль в районе улицы Степной. Прибывшие на место правоохранители обнаружили пьяного мужчину.

"В ходе разбирательства злоумышленник, вооружившись косой, попытался повредить служебный автомобиль полицейских, а когда следователь, одетый в форменное обмундирование, попытался пресечь его противоправные действия, мужчина нанёс представителю власти не менее одного удара косой в область левой руки, причинив тем самым телесные повреждения, не опасные для жизни и здоровья", – сообщает ведомство.

На требования полицейских прекратить свои действия мужчина взял в руки камень и кинул его в сторону стража порядка, однако последний увернулся. Тогда злоумышленник с косой в руках направился в сторону полицейского и стал угрожать убийством.

После того как правоохранителям удалось успокоить агрессивного мужчину, его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). Расследование уголовного дела продолжается.